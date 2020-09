Dženifera Anistone “Emmy” ceremonijai gatavojās pidžamā un “citā” maskā

Koronavīrusa pandēmijas dēļ “Emmy” balvu pasniegšanas ceremonija šogad nenotika klātienē. Balvām nominētās zvaigznes to vēroja no savām mājām. Tā kā nebija arī sarkanā paklāja, bija gana daudz laika atpūtai pirms virtuālās ceremonijas sākuma. To ar glāzi šampanieša un “citādu” sejas masku izmantojusi arī Dženifera Anistone (51).