Aktrise ar visu laiku kaitinošākajiem smiekliem pastāsta, kāpēc padarījusi savu seriāla tēlu tik ausīm netīkamu

Katrs īstens seriāla "Draugi" fans Dženisu atceras kā kaitinošo Čandlera draudzeni, kura mēdza uzrasties vispārsteidzošākajos brīžos un sabojāt atmosfēru ar savu nebaudāmo balsi un smiekliem.

Aktrise Megija Vīlere, kuras ikdienišķais balss tonis ir krasi atšķirīgs, intervijā pavēstījusi, ka šādu "odziņu" personāžam nolēmusi piešķirt pēc tam, kad tikusi atlaista no darba seriālā "These Friends of Mine", kurā galveno lomu atveido Elena Dedženeresa.

Viņa aizgājusi uz seriāla "Draugi" aktieru atlasi, un režisors bijis sajūsmā.

"Es darbojos Elenas Dedženeresas seriāla pirmajā sezonā un labi pavadīju laiku, bet, kad mani no šova atlaida, es jutos nožēlojami," atklāj aktrise. "Es biju tik satriekta. Kā aktrisei man tā bija neiedomājama lieta."

Viņa stāsta, ka balss pārveidošanas doma viņai prātā ienākusi spontāni un, iespējams, ja atlase notiktu kādā citā dienā, viņa tā nebūtu rīkojusies. "Man nebija laika domāt, todien es jutos ļoti brīvi un izlēmu darīt to, ko vēlējos, un tas nostrādāja man par labu," stāsta Vīlere.

Padarīt savus smieklus ikoniskus viņa nolēmusi, kad iepazinusies ar noklausīšanās scenāriju: "Smieklus es radīju tāpēc, ka Metjū (Metjū Perijs, kurš seriālā atveido Čandleru) ir tik smieklīgs, es zināju, ka viņš filmēšanas laukumā liks man smieties. Es iedomājos, ka Dženisai vajadzētu piešķirt īpašus smieklus, jo ikreiz, kad sastrādāsimies, man nāksies izplūst smieklos."

Megija Vīlere joprojām nav aizmirsusi, kā iekustināt Dženisas stīgu savās balss saitēs:

Megija Vīlere filmējusies vēl vairākās populārās komēdijās, tostarp "Visi mīl Reimondu", "Vils un Greisa" un "Kā es satiku jūsu māti".