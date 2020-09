Pārsteigums - lūk, kā mainījies "Likteņa līdumnieku" zvaigzne Armands Reinfelds

Ik pa laikam teātra un pašmāju kino cienītāju aprindās tiek pārcilāts jautājums, kur, interesanti, pazudis aktieris Armands Reinfelds. Viņa talants tika novērtēts drīz pēc Nacionālā teātra kursa beigšanas tolaik Latvijas Valsts konservatorijā, 1996. gadā piešķirot "Spēlmaņu nakts" balvu kā "Gada aktierim" par lomu Jaunā Rīgas teātra izrādē "Kā lēna un mierīga upe ir atgriešanās". Uz teātra skatuves viņš iemiesoja “vīrieti”, kā mēdza izteikties laikabiedri. Neraugoties uz lomām vairākās filmās – "Vogelfrei", "Drosme nogalināt", "Parāds mīlestībā" –, atpazīstamības un skatītāju mīlestības virsotnē viņu uznesa Jura Nārbuļa loma seriālā "Likteņa līdumnieki" 2003. gadā.

Likteņa līdumnieku precības. Juris laulājas ar Sigitas Pļaviņas (toreiz Jevgļevskas) atveidoto varoni. (Foto: Publicitātes)

Taču ap to laiku, kad leģendārais seriāls bija pārņēmis visu TV skatītāju prātus, atklātībā nāca dažādas liecības, ka uz skatuves tik vīrišķīgais aktieris ļāvies atkarību postošam dzīvesveidam un rēķināties ar viņu projektos kļūstot arvien grūtāk. Viņu interviju virsrakstos mēdza dēvēt gan par “klīstošo holandieti”, gan “vientuļo vilku”, tika pārspriests, kurā Rīgas krodziņā, Vecrīgas ielā vai mākslinieku kompānijā manīts. Armands tika raksturots arī kā cilvēks ar impulsīvu un neparedzamu raksturu, pat runājot par viņa attiecību dzīvi. Un tolaik viņš bija attiecībās ar kolēģi Maiju Doveiku, kas bija par viņu 15 gadu jaunāka un tobrīd tikai beidza mācības Kultūras akadēmijā. Šo mīlas stāstu aktieris nevairījās izsāpēt ar neierastu atklātību, liekot domāt, ka tā dēļ Maija vēlāk meklēja patvērumu Kristus mācekļu skolā Čīlē. Intervijā laikrakstam "Diena" aktieris pat atzinās, ka pret Maiju pacēlis roku, taču nespēj dzīvot bez otras pusītes līdzās.

2005. gadā, kad kārtējo reizi prese dzina pēdas “Līdumnieku Jurim”, nāca gaismā, ka Armands atrodas Anglijā. Gadu vēlāk, atgriežoties mājās, viņš laikrakstam "Diena" atklāja, ko Anglijā sadarījis, – daudz domājis, kārtojis savu pretrunu pilno personību un Kembridžā absolvējis fotoskolu. Tostarp viņš arī apstiprināja, ko gadiem bija novērojuši tuvākie kolēģi, – ka viņam ir teju neiespējami atbrīvoties no lomu nospiedumiem sevī, ka turpina tajās dzīvot, kas ir mokoši. “Pamazām mēģināju atgriezties pie sevis, atbrīvojoties arī no lomām, kas tika spēlētās uz naža asmens un vilkās līdzi kā iekodēta josta, nedodot mieru,” izteicies Armands. Pacelties spārnos un no jauna noticēt sev viņam ļāvusi režisores Unas Celmas vēstule, kurā viņa aicinājusi mākslinieku uz galveno lomu savā filmā "Nerunā par to!". Tiesa, šajā darbā skatītāji Armandu tā arī neieraudzīja, jo viņa pienākumus pēdējā brīdī nācās uzņemties Ģirtam Ķesterim.

Pēdējo reizi publiskajā telpā Armands “apgrozījās” pirms septiņiem gadiem, būdams nesen atgriezies no prombūtnes ASV. Jāteic, ka ne viens vien līdz pat šai dienai domā, ka Reinfelds Amerikā mīt joprojām, tāpēc liels bija pārsteigums, viņu ieraugot apciemojam māju Liezērē, kur filmēts leģendārais seriāls "Likteņa līdumnieki". Kā zināms, pirms mēneša "Nārbuļos" viesojās aktrise Sigita Pļaviņa (Jevgļevska), atstājot sirsnīgu ierakstu viesu grāmatā. Nu, kā var pārliecināties "Nārbuļu" feisbuka lapā, kas ir bieži apmeklēta, tajā paciemojies arī pats Jura lomas atveidotājs – izstaigājis mājas telpas, kas, lai arī atstātas novārtā, arvien ir pieejamas seriāla faniem un tūristiem, atstājis ierakstu viesu grāmatā un uzkalniņā pat salasījis zāļu pušķi līdzņemšanai.

Jāpiebilst, ka Reinfelds sociālajā vietnē darījis zināmu, ka ceļo kopā ar partneri, ar kuru ir attiecību statusā. Tomēr taujāts, kā klājas šodien, vēlējās saglabāt noslēpumainību. Savā profilā viņš norādījis, ka dzīvo Siguldā. Aktiera paziņu aprindās zinātāji pauž cerības, ka Armanda dzīvē iestājies rāmāks periods, kurā vieta ir gan ikdienišķiem priekiem, gan mīlestībai, gan vēlmei strādāt.

