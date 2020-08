“Stāsti, ko dzirdu, ir diezgan šausmīgi” - režisors Uldis Cipsts no Minskas vēsta par nemieriem Baltkrievijā

"Man ģimenes pietrūkst katru dienu. Taču atrasties šobrīd Minskā viņiem būtu bīstami," saka Uldis Cipsts. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Ulda Cipsta kontā ir vairāk nekā desmit kino un televīzijas darbu, starp kuriem beidzamie – seriāls "Savējie", "Šķiršanās formula", "Tur" un "16+". Pirms diviem gadiem Maskavā režisors uzņēma seriālu "No naida līdz mīlestībai", nu tiek strādāts pie nākamā šāda līmeņa darba – taču ne Krievijā, bet Baltkrievijas galvaspilsētā, kur situācija beidzamajās nedēļās sakarā ar prezidenta vēlēšanām nokaitēta teju līdz pilsoņu karam.

Bez interneta un pārtikas

Kolīdz Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas mīkstinājumi to pieļāva, Cipsts devās strādāt uz Baltkrieviju, savam seriālam pulcējot Krievijas zvaigžņu komandu. Lai arī producenti rēķinājušies, ka pēc prezidenta vēlēšanām var būt nemieri, tāpēc filmēšanu uz nedēļu pārcēluši ārpus centra, notiekošais Minskā pamatīgi ietekmējis radošās grupas darbu.

Sarunā ar "Kas Jauns" Cipsts atklāj, ka vairākas dienas atradies iesprostots savā dzīvoklī, no kura logiem redzams uz ielas notiekošais. “Vēlēšanu laikā mēs trīs dienas nefilmējām, un, kad atslēdza internetu, es dzīvoju gandrīz bez pārtikas visu šo laiku. Jo starp manu māju un veikalu bija apmēram 100 policistu ķēde un ik pa laikam kādam garāmgājējam policisti uzbruka ar nūjām, nodauzīja un aizvilka. Taču ēst gribas, tad nu otrajā dienā lavījos cauri pagalmam uz vienīgo atvērto kafejnīcu – itālim piederošu picēriju, kurš, laikam pieradis pie protestiem Itālijā, vienā mierā turpināja darbu, barojot gan policistus, gan protestētājus,” stāsta Uldis, piebilstot, ka viņš nevar justies vairāk pasargāts par pārējiem tikai tāpēc, ka ir ārzemnieks.

“Baltkrievu spēka struktūru dēļ Minskā šobrīd ir bīstami pat staigāt pa ielu, jo tevi var noturēt par opozicionāru, ievilkt mašīnā, aizvest kaut kur un tad nedēļu spīdzināt."

"Tas pats var gadīties, pat braucot mašīnā, – ka tevi apstādina, mašīnu sadauza un pašu arestē, jo iemeslus te neviens nemeklē. Mans ārzemnieka statuss situāciju daudz neuzlabo, jo saskaņā ar valdības retoriku protestus organizējot algotņi no Baltijas un Polijas,” atrodoties Minskā, nobažījies ir režisors. Šādā veidā – braucot no darba savā auto – aizturēts ticis arī filmēšanas grupas šoferis. “Braucot pa ielu, viņu vienkārši apstādināja. Un izlaida tikai pēc trim diennaktīm, nodauzītu tumši zilu no galvas līdz kājām,” atklāj Cipsts, piebilstot, ka nedrošās situācijas dēļ filmēšanas grupā stingri noteikts – katru vakaru, ierodoties mājās, visiem jāpiesakās producentam, ka viss ir kārtībā. “Mūsu komanda nepiedalās protestos darba dēļ, bet es jūtu, ka daļa kinocilvēku arī būtu gājuši ielās – cīnīties par taisnīgumu savā valstī.”

Spīdzināšana šokē

Kā zināms, saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās 9. augustā līdzšinējais valsts galva Aleksandrs Lukašenko ieguvis 80,1 procentu balsu, bet opozīcijas kandidāte Svetlana Tihanovska – 10,1 procentu, taču opozīcija uzskata, ka vēlēšanu rezultāti ir viltoti un vēlēšanās pārliecinoši uzvarējusi Tihanovska. Galvaspilsētā Minskā kopš 9. augusta nerimst protesti pret vēlēšanu viltošanu un prezidentu Lukašenko, kas bieži pārauguši protestētāju sadursmēs ar drošības spēkiem. Protestu gaitā vairāki tūkstoši cilvēku aizturēti, vairāki simti ievainoti un ir arī bojāgājušie. Daudzu uzņēmumu strādnieki pieteikuši streikus. “Dažu dienu laikā protestu apspiešana eskalējusies līdz nežēlīgai vardarbībai no policijas puses. Stāsti, ko dzirdu, ir diezgan šausmīgi. Vīriešus sita ar stekiem.

Sievietēm sabāza mutē baltās lentes, kas ir protestētāju simbols – balta lentīte ap roku –, un tad ar spēku rāva ārā, dažkārt kopā ar zobiem.

To man stāstīja. Vēl dara tā, ka ieliek padsmit cilvēku trīsvietīgā kamerā, kurā grīdu pirms tam izmazgā ar tik ļoti hlorētu ūdeni, ka nevar paelpot…” par nežēlīgajām metodēm, ar kādām varas pārstāvji spīdzina savus tautiešus, zina stāstīt Cipsts.

Viņaprāt, tas, ko šobrīd sagaida baltkrievi, ir asāka starptautiskā reakcija uz notiekošo. “Viens ir lasīt avīzē, kā met pūlī trokšņu granātas vai uz cilvēkiem šauj ar gumijas lodēm, otra – ka tu redzi, kā tas notiek. Ja ej gar ielu un pacel rokas uzvaras simbolā uz augšu, puse mašīnu atbild ar skaņas signālu, kas ir neformāls protesta apliecinājums. Tas notiek, neraugoties uz to, ka par šādu rīcību var sadauzīt mašīnu, brutāli piekaut vai aizturēt uz trim diennaktīm un spīdzināt. No protestētāju puses nav nekādas vardarbības – viņi nēsā baltas aprocītes, kas ir simbols brīvības cīņām. Bet par to nēsāšanu draud diezgan lielas nepatikšanas. Baltkrievijā ir aizturēti tūkstošiem cilvēku, daļa pazuduši, radinieki meklē pa visurieni, stāv kilometru garās rindās pie aizturēšanas izolatoriem,” Latvijas Televīzijas ziņām pauda režisors.

Ar "Kas Jauns" sazināšanās brīdī režisors bija novērojis, kā mainās protestu taktika. “Tauta adaptējas. Vakar ielās izgāja tikai sievietes ar ziediem rokās, jo uzbrukt sievietēm ir grūtāk, līdz ar to vardarbības bija mazāk. Visi ir sapratuši, ka smagi apbruņotie armijnieki skrien lēnāk nekā protestētāji un ir lielas iespējas aizmukt. Otrs – lielie smagās rūpniecības uzņēmumi ir sākuši streikot.”

Šķirts no ģimenes uz pusgadu

“Man bērnu un Diānas ļoti pietrūkst katru dienu. Taču atrasties šobrīd Minskā viņiem būtu bīstami,” ilgas pēc ģimenes neslēpj sešu bērnu tēvs Uldis. Minskā Cipsts ir kopš maija, un plānots, ka filmēšana ilgs līdz oktobrim. Vienu reizi sievai izdevies Uldi Minskā apciemot, bet doties uz mājām pie bērniem nav iespējams divu nedēļu karantīnas dēļ, ko filmēšanas darbā nevar atļauties.

Cipsts Minskā uzņem “mafijas detektīvu, kas apvienots ar cilvēcīgu drāmu”. Tajā galvenais varonis, ko spēlē Sergejs Mahovikovs, ir bijušais policijas aģents, kas pēc 20 gadu prombūtnes atgriežas, lai izmeklētu brāļa slepkavību, taču uzzina, ka viņam ir 20 gadu veca meita. Viņa mīļotā sieviete, kuru spēlē Ljanka Griu, glabā noslēpumus, kas kājām gaisā sagriež visu varoņa pasauli. Arī citās lomā ir redzami Krievijā populāri aktieri, tostarp siržu lauzēji Aleksandrs Djačenko un Sergejs Astahovs.