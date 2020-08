FOTO: līksmā gaisotnē Vecrīgā jauna albuma iznākšanu nosvin pašmāju grupa "Double Faced Eels"

“Sakritis tā, ka “Neformāts” ir grupas divdesmitgades albums, un patiesībā tas ir zīmīgi, jo esam atraduši savu jauno identitāti. Vairs ne jokdaru pankroks, ne pārnopietnais ģitārroks, ne deju mūzika, bet gan DFE. Ar “Neformāts” svinam to, ka atšķiramies tieši ar to, ka nebaidāmies būt gan popmūzikai nepiedienīgi smagi, gan rokmūzikai nepiedienīgi viegli. Līdz ar šo pašapzināšanos arī “Neformāts” ieraksta process mums pagāja plūstošāk un vieglāk nekā parasti. Viss bija balansā,“ par jaunā albuma ierakstu stāsta grupas dalībnieki.

Viegluma sajūta atspoguļojas arī izvēlē, ka pie grupas vokālajiem grožiem darbojas abi – gan oriģinālais pankroka čempions Marka, īstajā vārdā Mārtiņš Gailītis, gan “Atspulgs” ērā gaismā iznākušais Reinis Straume.

“Rakstot albumā iekļautās dziesmas, fokusējāmies tikai uz to, kas patīk mums pašiem, kas rada pozitīvas emocijas, un uz to, ko mēs paši gribam dzirdēt ne tikai skanam pa radio, bet arī spēlēt klausītājiem koncertos. Liriski albumā nekautrējamies izklausīties briedušāki - tomēr esam ne tikai jau ar pieredzi mūzikā, bet arī dzīvē, līdz ar to varam atļauties dziesmu vārdos ielikt kādu dzīves mācību, neizklausoties mākslīgi vai nepatiesi," pauž DFE vīri.

Albumā iekļautas dziesmas, kas radušās, sadarbojoties ar citiem Latvijas mūziķiem: Katō (Anna Zankovska) un Idus Abra (Edgars Spudiņš) dzirdami dziesmā “Neformāts”, RIGaLIVE dziesmu nometnes laikā tapusī “Viņa nedejo” kopā ar Didzi Bardovski un Miku Frišfeldu, kurš pielika savu artavu pie dziesmas “Cenu zīmes” teksta.

Albums tapis ar VKKF mērķprogrammas “Neakadēmiskās mūzikas atbalsts” piešķirto finansējumu.

Šogad aprit 20 gadi, kopš tika dibināta grupa "Doubel Faced Eels", tās pastāvēšanas laikā sastāvā mainīgi spēlējuši septiņi dalībnieki, nemainīgi paliekot vien grupas dibinātājam un līderim Mārtiņam Gailītim jeb Markam. Grupas DFE tagadējais sastāvs ir: Mārtiņš Gailītis, Reinis Straume, Viktors Maslovs, Dairis Petrauskis. Grupa plašāku atpazīstamību ieguva ar dziesmu “Zilais valis” un tai sekojošo tāda paša nosaukuma albumu. Savas darbības laikā grupa ir izdevusi četrus albumus: "Zilais valis" (2006), "Kurš gribēja nogalināt Džūliju? Nezinu, bet trāpīja mums" (2007), "Vēl patiesāk" (2010), "Atspulgs" (2018). Un nu klajā nācis piektais - "Neformāts".