Šodien 58 gadi aprit Holivudas aktierim Tomam Krūzam. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

3. jūlija jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Slavenības Jauns.lv / LETA

3. jūlijs Latvijā zīmīgs ar to, ka pirms 101 gada, piedaloties sabiedroto valstu pārstāvjiem, Baltijas landesvērs un dzelzsdivīzija Strazdumuižā pie Rīgas noslēdz pamiera līgumu ar Igaunijas armiju. Saskaņā ar līgumu vācu vienībām jāaiziet no Rīgas un jāatkāpjas uz Kurzemi. Vēl 3. jūlijā, 1971. gadā, Parīzē mirst amerikāņu rokgrupas "The Doors" līderis Džims Morisons.