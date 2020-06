Mišelai Viljamsai piedzimis otrs bērns, bet aktrise pagaidām pat atvases dzimumu neatklāj

Aizvadītā gada decembrī Mišela Viljamsa atklāja, ka ir māmiņas cerībās, savukārt šo trešdien izdevums “Us Weekly” apstiprinājis, ka aktrise ir laidusi pasaulē savu otro bērnu.

Apgalvojums par gaidāmo mazuli izskanēja tikai astoņus mēnešus pēc Mišelas šķiršanās no pirmā vīra Fila Elverama.

Jaunie vecāki - Mišela Viljamsa un Tomass Keils. (Foto: CAMERA PRESS/Chris Ashford / Vida Press)

Šis ir Mišelas un viņas otrā vīra režisora Tomasa Keila (42) pirmais kopīgais bērns. Viljamsa un “Tony” balvas laureāts iepazinās 2018. gada nogalē, strādājot pie filmas “Fosse/Verdon”. Pāris slepus apprecējās šā gada martā.

Mišelas un Tomasa bērna dzimums publiski vēl netiek atklāts, kā arī nav zināms precīzs datums, kad pāris kļuvis par vecākiem.

Mišela ar meitu Matildi 2018. gadā. (Foto: Agostino Fabio / MEGA / Vida Press)

Keilam šis ir pirmais bērns, savukārt Mišelai – otrais. Viņa ir mamma 14 gadus vecai meitai Matildai, kura pasaulē nāca aktrises kopābūšanas laikā ar aktieri Hītu Ledžeru (1979-2008).

Mišela Viljamsa un Hīts Ledžers 2006. gadā. (Foto: Jeff Smith/Everett Collection / Vida Press)

Viljamsu un Ledžeru vienoja romantiskas jūtas no 2004. gada līdz 2007. gadam. Aktrise īslaicīgi bijusi precējusies ar mūziķi Filu Elveramu. Pāris apprecējās 2018. gadā, bet 2019. gada aprīlī Mišela iesniedza laulības šķiršanas prasību tiesā.

2019. gada decembrī klajā nāca ziņas, ka Viljamsa un Keils gaida kopīgu bērnu un ir saderinājušies.

Pāra paziņas norāda, ka abi esot slepus apprecējušies šā gada martā. Paparaci, kas nofotografējuši abus Ņujorkas ielās, piefiksējuši viņiem vienādus laulības gredzenus.

“Viņi ir ļoti laimīgi un saviļņoti par gaidāmo mazuli,” šā gada janvārī izteicās kāds anonīms paziņa. “Viņi vēlas apprecēties līdz bērna piedzimšanai.”

Šis pats zinātājs apgalvo, ka pāris ļoti ātri sapratis, ka ir viens otram īstie. Jau šā gada janvārī “Zelta globusu” un “Ekrāna aktieru ģildes” balvu ceremonijas abi apmeklēja kopā roku rokā.

Mišelas zināmākās romantiskās attiecības ir ar aktieri Hītu Ledžeru, ar kuru viņa iepazinās 2004. gadā, kopīgi filmējoties lentē “Kuprainais kalns” (“Brokeback Mountain”).

Abu romāns uzplauka jau tajā pašā gadā un nākamā gada oktobrī pasaulē nāca kopīgā meita Matilda.

Pāris izšķīrās 2007. gada nogalē, dažus mēnešus pirms Ledžera traģiskās nāves. Viņu atrada mirušu no nejaušas recepšu medikamentu pārdozēšanas 2008. gada janvārī. Aktierim bija tikai 28 gadi.

Mišela saglabājusi tuvas attiecības ar Ledžera ģimeni, kas vienmēr slavējusi, cik lieliska mamma aktrisei ir meitai Matildai.

Aizvadītajā gadā intervijā žurnālam “Vanity Fair” Mišela atklāj, kā viņa spējusi tomēr atrast mīlestību pēc Hīta Ledžera nāves. “Es nekad neesmu atteikusies no mīlestības. Es Matildai vienmēr saku – ‘Tavs tētis mani mīlēja vēl pirms kāds saskatīja, ka esmu talantīga, skaista, vai ģērbjos labās drēbēs.’”

Jautāta, kāpēc viņa tik atklāti ir gatava stāstīt par vēlmi mīlēt no jauna, Mišela norāda: “Es patiesībā nevēlētos par to runāt. Bet ja nu tas kādam spēj palīdzēt?” Viņa cer, ka šī atklātība varētu palīdzēt citiem, kas cietuši līdzīgi kā viņa. Aktrise gan brīdina, ka nekad nevajag turpināt attiecības, kas jau no paša sākuma šķiet kā “cietums”, ir grūtas vai sāpina. “Ja attiecības neizskatās pēc mīlestības, tad tā arī nav mīlestība,” ir pārliecināta aktrise.

