Apmeklētāji Spilves lidlaukā izbauda Latvijā līdz šim vērienīgāko autokoncertu

Pasākuma teritorijā valdīja jautrs noskaņojums un apmeklētāji izbaudīja mākslinieku uzstāšanos, dziedot un signalizējot līdzi mūzikas ritmā. Netraucēja pat lidlauka teritorijā šur tur manāmās lietus peļķes.

Koncertu apmeklēja kā ģimenes ar bērniem, kuri pasākumu baudīja mierīgāka atmosfērā, tāpat arī jaunieši, kuri savās automašīnās sarīkoja pamatīgu ballīti.

Labākai redzamībai koncerta teritorijā tika nodrošināti četri lieli videoekrāni, bet grupu muzikālo izpildījumu varēja baudīt arī īpaši izdalītā radio frekvencē automašīnu skaļruņos.



Koncerta apmeklētājiem tika nodrošināta arī droša bezkontakta ēdienu un dzērienu piegāde – sākot no uzkodām līdz pat siltiem grila ēdieniem, dažādiem gardiem un atspirdzinošiem dzērieniem, kā arī siltajiem dzērieniem. To visu varēja iegādāties ar "Mobilly" aplikācijas palīdzību.

Koncerta apmeklētāji bauda priekšnesumu. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Koncertu starplaikā par patīkamas atmosfēras uzturēšanu rūpējās dīdžejs Toms Grēviņš.

Autokoncerts bija īpašs ar to, ka tā ietilpība bija līdz pat 500 automašīnām, kas padarīja to par vērienīgāko autokoncertu Latvijā. Biļete vienai automašīnai uz koncertu maksāja sākot no 50 EUR un koncertā varēja ierasties ar vieglajām un apvidus automašīnām.

Automašīnā varēja atrasties viena persona vai vairākas personas no vienas mājsaimniecības.

Pirms ierašanās pasākuma teritorijā cilvēki tika aicināti iepazīties ar drošības noteikumiem un apņemties tos ievērot.