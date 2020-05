Markus Riva, izrādās, jau pusgadu ir vegāns

Visā pasaulē arvien populārāka kļūst atteikšanās no dzīvnieku izcelsmes produktu lietošanas uzturā jeb vegānisms. Markus atminas dienu, kura pilnībā izmanījusi viņa domas par vegānismu un iepriekšējo dzīvesveidu: „Bija kāda novembra diena, kad nolēmu paskatīties filmas, un viena no tā bija "What The Health". Pēc tās noskatīšanās man mainījās izpratne par daudzām lietām... Par to, kā tiek ražota gaļas produkcija, cik daudz šīs industrijas dēļ uz planētas cieš dzīvnieki, kā arī to, cik patiesībā visa šā veida pārtika ir neveselīga. Filma tik ļoti ietekmēja manas domas, ka pēc tās noskatīšanās nedomājot izmetu no ledusskapja visus gaļas un piena izstrādājumus. No tās dienas arī esmu sācis savu vegānisko dzīvesveidu.”

„Nebiju izvirzījis mērķi, ka būšu vegāns visu atlikušo dzīvi. Domāju, atteikšos no gaļas, piena produktiem un olām, bet vērošu savu pašsajūtu. Laikam ejot, jutu, ka tā tikai uzlabojas! Līdz šim ļoti sekoju līdzi, lai organisms saņemtu visas nepieciešamās uzturvielas. Būtiskākās pārmaiņas, uzsākot vegāna dzīvesveidu, – es jūtu sevī vairāk enerģijas!” par izmaiņām stāsta mūziķis.

Taujāts, vai līdz šim nav izjutis diskomfortu, meklējot vegāniem piemērotu ēdienu, Riva atzīst: „Tā man nav problēma, jo jebkurā ēdināšanas iestādē es atradīšu kaut ko sev piemērotu. Piemēram, kafejnīcās man ir iespēja no ēdienkartes izvēlēties ēdienus, kuri atbilst manam šā brīža dzīvesveidam, kaut vai tās citreiz ir pamatēdienu piedevas. Ja dodos ciemos, tad tuvākos cilvēkus informēju, ka esmu vegāns. Tādos gadījumos tiek pagatavots man atbilstošāks ēdiens. Tas ir mīts, ka vegāni uzturā lieto tikai zaļumus, jo patiesībā ēdienu iespējas ir ļoti plašas. Sākot no griķiem, rīsiem, beidzot ar ļoti pārdomātām receptēm, no kurām iznāk izsmalcinātas un sātīgas maltītes, to skaitā arī saldie ēdieni,” paskaidro Markus.

Tāpat mūziķis atklājis, ka vegānu dzīvesveids ir daudz ekonomiskāks. Pēc saviem novērojumiem viņš teic, ka pārtikai sanāk tērēt krietni mazāk naudas. Taču, ejot garām piemājas burgernīcai un sajūtot gaļas smaržu, uzjundī nostalģiskas atmiņas. „Taču tagad ir pieejami arī vegāniskie burgeri, nav tā, ka justos apdalīts,” pajoko dziedātājs.

Viņš, izjūtot pozitīvās pārmaiņas pašsajūtā, nolēmis iedvesmot citus un sociālā vietnē "Instagram" izveidojis savu blogu par vegānu ēdienu gatavošanu. Riva šā pusgada laikā ir apguvis neskaitāmus vegānu ēdienu pagatavošanas veidus, lai paplašinātu jauno ēdienkarti. Arī par godu savam jaunajam dzīvesveidam mūziķis pusgada jubilejā uzcepis vegānkūku.

Vegānu saldumi ir īpaši gardi un veselīgi, saka Markus. (Foto: no privātā arhīva)

