Spilves lidlaukā notiks vērienīgs autokoncerts - uzstāsies "Labvēlīgais tips" un citi pašmāju mūziķi

"Autokoncerts lidlaukā Spilve" Rīgā, Daugavgrīvas ielā 140, norisināsies 11. jūnija vakarā, to piedāvā festivāls "Summer Sound". Autokoncertā uzstāsties Latvijā iecienītas grupas – "Labvēlīgais tips", "Astro’n’out", "Pienvedēja piedzīvojumi" un "Rīgas modes". Koncertu starplaikā par patīkamas atmosfēras uzturēšanu rūpēsies dīdžejs Toms Grēviņš.

Koncertā varēs ierasties tikai ar vieglajām un apvidus automašīnām, kopskaitā vietas pietiks līdz pat 500 auto, tādējādi padarot "Autokoncertu lidlaukā Spilve" par līdz šim vērienīgāko autokoncertu Latvijā. Labākai redzamībai koncerta teritorijā tiks nodrošināti vairāki videoekrāni, bet grupu muzikālo izpildījumu varēs baudīt īpaši izdalītā radio frekvencē automašīnu skaļruņos.

“Ņemot vērā notikumus Latvijā un pasaulē, kas ierobežo arī pasākumu norisi, esam nolēmuši pielāgoties esošajai situācijai un piedāvāt cilvēkiem izbaudīt mūziku šim laikam drošā veidā – autokoncertā. Tā kā mūsu piroritāte ir drošība, būsim parūpējušies par dažādiem risinājumiem koncerta drošai un ērtai baudīšanai. "Autokoncerts lidlaukā Spilve" būs lieliska iespēja tā apmeklētājiem izbaudīt kultūras pasākumu, pēc kuriem daudzi šobrīd ir krietni noilgojušies, kā arī uzstāties māksliniekiem, kuru koncertdzīve šobrīd ir teju gandrīz apstājusies,” par "Autokoncerts lidlaukā Spilve" stāsta tā organizators Uldis Pabērzis.

Autokoncerta laikā automašīnu atstāt būs ļauts tikai tad, ja būs nepieciešamība apmeklēt labierīcības, kuras būs pietiekamā skaitā, novietotas drošā attālumā un tiks regulāri dezinficētas. "Autokoncerts lidlaukā Spilve" biļešu cena ir sākot no 50 EUR par automašīnu, biļetes tuvāko dienu laikā būs iespējams iegādāties www.aula.lv. Automašīnā var atrasties viena persona vai vairākas personas no vienas mājsaimniecības. Biļešu skaits ierobežots. Iebraukšana koncerta teritorijā, sākot no pulksten 16.30, koncerta noslēgums – pulksten 23.

Pirms ierašanās pasākuma teritorijā cilvēki tiks aicināti iepazīties ar drošības noteikumiem un apņemties to ievērošanu.