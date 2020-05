"Jau 21. maijā vēlamies mūsu apmeklētājus palutināt ar pirmo kino vakaru brīvdabā virs koku galotnēm, atklājot šī gada kino sezonu uz tirdzniecības centra jumta. Mums ir iespēja nodrošināt tādus apstākļus, kuros kino skatīšanās būtu droša un ērta, vienlaikus turpinām pievērst īpašu uzmanību drošības pasākumu ievērošanai. Rūpējoties par cilvēku veselību, šoreiz skatīšanās būs iespējama tikai no automašīnām. Nesen veiktajā aptaujā* noskaidrojām, ka ārkārtas stāvokļa valstī laikā, vairāk nekā trešdaļai iedzīvotāju pietrūkstot izklaides pasākumu apmeklēšanas, tāpēc, lai gan joprojām ir daudz ierobežojumu to rīkošanai, esam priecīgi, ka mūsu aizsāktā tradīcija ir īstenojama un var aplaimot vismaz pāris simtus kinomīļu," stāsta TC “Alfa” vadītāja Liene Apine.

Kā ierasts, interesentiem izvēlei tiek piedāvātas vairākas dažādu žanru filmas. Šoreiz to klāsts ir vēl plašāks, jo lielas atsaucības gadījumā tiks organizēti divi kino seansi, kuros tiktu demonstrētas vislielāko balsu skaitu saņēmušās filmas (katrā seansā cita).

Balsošanai piedāvātās animācijas filmas ģimenēm ar bērniem:

PLAYMOBIL. FILMA / PLAYMOBIL: THE MOVIE (dublēta latv.val.)

AUNIŅŠ ŠONS: FERMAGEDONS / SHAUN THE SHEEP MOVIE: FARMAGEDDON

NEGLĪTĀS LELLĪTES / UGLY DOLLS (dublēta latv.val.)

Balsošanai piedāvātās vakara filmas:

AFĒRISTES / HUSTLERS (komēdija - angļu val., ar subtitriem latv.val.)

UZ NAŽIEM / KNIVES OUT (aizraujoša detektīvfilma - angļu val., ar subtitriem latv.val.)

SUŅA CEĻOJUMS / A DOG'S JOURNEY (ģimenes filma - angļu val., ar subtitriem latv.val.)

Vairāk informācijas par filmām mājaslapā.

Autostāvvietu skaits ir ierobežots, tāpēc tie, kuri vēlas apmeklēt pasākumu, aicināti lapā Facebook.com/Alfacentrs/ pie atbilstošā kino pasākuma atzīmēt “going”, pasākuma publikācijas diskusiju sadaļā nobalsot par vēlamo filmu un sekot informācijai, kurā tiks paziņoti bezmaksas iebraukšanas karšu saņēmēji.

Šā gada 7.maijā valdības sēdē ir pieņemts lēmums, kas nosaka, ka pasākumos, kur apmeklētājs atrodas vieglajā transportlīdzeklī, netiek ierobežots cilvēku skaits, tomēr sociālās distancēšanās un higiēnas prasību ievērošana joprojām ir aktuāla. Tāpēc TC “Alfa” aicina būt atbildīgiem, gaidot kino un tā laikā neizkāpt no automašīnas bez ārkārtējas nepieciešamības. Cilvēki tiek aicināti jau iepriekš atbilstoši sagatavoties pasākumam, lai varētu ievērot valdības norādījumus – nedrūzmēties, ieturēt 2m distanci no citiem, nepieciešamības gadījumā lietot deguna un mutes aizsegu – tādējādi sevi un citus pasargājot no inficēšanās riska.

Bezmaksas kino vakaru organizēšana uz tirdzniecības centra “Alfa” jumta tika aizsāka 2018. gada jūnijā, un to ir baudījuši jau tūkstošiem skatītāju.