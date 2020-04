Gada labākā filma

Lieliska iespēja, neizejot no mājām, lūkot pagājušā gada sensāciju drāmu "Parazīts", kas februārī saņēma četras "Oskara" balvas nozīmīgākajās kategorijās.

Apstākļi, kuros maz kopīgā: lepnā slavena arhitekta projektētā namā plaukst modernās pilsētvides elites pārstāvju dzīve, savukārt kādā nolaistā puspagraba miteklī savu strupceļa situāciju apņēmīgi cenšas pārvarēt trūkuma un neveiksmju vajāta ģimene. Kad liktenis piedāvā iespēju šādu ļaužu ceļiem krustoties, guvumu un postījumu apmērs nav paredzams.

Režisors Pons Džunho radoši apvērš un nojauc žanru robežas, apvienojot melno humora, spriedzes kino un sociālās drāmas elementus. Viņš akcentē, ka mūsdienu polarizētajā sabiedrībā kastu sistēma jeb šķiru hierarhija tiek liekulīgi apslēpta un uzlūkota kā pagātnes relikts, tomēr pastāv stingras robežas – krasi atšķirīgu aprindu simboliska līdzpastāvēšana ir neiespējama. Un tam diemžēl nav alternatīvu. Toties citu vainošana un vienkāršotu risinājumu kārdinājums gan ir liels.

Dienvidkorejas drāma "Parazīts" ("Parasite"), kurā meistarīgi tiek jauktas žanru robežas, šogad sagādāja īstu sensāciju "Oskara" balvu pasniegšanas ceremonijā – tā kļuva par pirmo ārzemju darbu, kas atzīta par labāko filmu. Tāpat režisora Pona Džunho filma saņēma labākā režisora, labākā oriģinālā scenārija un labākās starptautiskās mākslas filmas "Oskarus". Lielisko meistardarbu skatiet ŠEIT - "Shortcut Premiere" latviešu vai korejiešu valodā, ar subtitriem latviešu vai krievu valodā.

Vīri, nauda un stobri

Kulta režisora Gaja Ričija jaunākais darbs "Džentelmeņi" ("The Gentlemen") viņa faniem neliks vilties. Meistars ir savā elementā!

Talantīgs britu narkobarons gadu gaitā izveidojis iespaidīgu un ļoti ienesīgu biznesa impēriju. Kad paklīst runas par tās pārdošanu Oklahomas miljardieriem, cīņā par nelegālo uzņēmumu iesaistās arī citi džentlmeņi, — sākas shēmošana un apmaiņa ar laipnībām, kuru starpā gadās arī apšaudes un pa kādam nelaimes gadījumam. Metjū Makonehijs, Kolins Farels un pat Hjū Grānts – arī atzītu aktieru te netrūkst. Asa sižeta komēdiju labākajās Gaja Ričija tradīcijās meklējiet ŠEIT - "Shortcut Premiere" angļu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu vai krievu valodā.

Ko pāvests tev nestāsta

"Jaunais pāvests 2" ("The New Pope") ir režisora Paolo Sorentīno skandalozā seriāla Jaunais pāvests "(The Young Pope") turpinājums stāstam par mūsdienu pāvesta dzīvi, kas ļauj ielūkoties ikdienā slēgtajā Vatikāna pasaulē, kur tāpat kā laicīgajā pasaulē, valda noslēpumi un intrigas.

Jaunie notikumi risinās deviņus mēnešus pēc pirmās daļas beigām. Pāvests Pijs III atrodas starp dzīvību un nāvi - komā. Brīdī, kad viņš nespēj pildīt savus uzdevumus, tiek atrasts cits kandidāts, kurš uzņemsies šos pienākumus – izsmalcinātais angļu aristokrāts sers Džons Brannokss, kurš ieņem vietu pāvesta tornī un pieņem vārdu Jānis Pāvils III.

Ja "Jaunais pāvests" galvenajā lomā spīdēja angļu smukulītis Džūds Lo, tad "Jaunais pāvests 2" skatītājus pāvesta lomā priecē ne mazāk spožā Holivudas zvaigzne Džons Malkovičs.

Džons Malkovičs seriāla "Jaunais pāvests 2" uzņemšanas laikā. (Foto: AMA / MEGA / Vida Press)

Seriāla "Jaunais pāvests 2" visas sērijas skatiet ŠEIT - "Shortcut Films" latviešu vai angļu valodā, ar subtitriem angļu valodā.