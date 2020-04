Skandalozais bijušais diplomāts Brēmanis nāk klajā ar šokējošu vēlmi - viņš grib inficēties ar Covid-19

Brēmanis gan atzīst - vispirms viņš vēloties uzzināt, vai to vispār likumīgā veidā varētu izdarīt. Jo grib šo vīrusu izslimot un iegūt organismā antivielas. "Vēlos uzzināt, vai tas ir juridiski atļauts," tā "Facebook" raksta Brēmanis.

"Vispirms veiktu pārbaudes, vai man šāds vīruss jau nav manī. Tad vēlētos to dabīgā veidā saņemt no kāda, kuram tas ir konstatēts, bet nav simptomi un nav citas slimības. Un tad maksimāli drošā veidā, izolējoties no ārpasaules, karantīnā, izslimot to," tā bijušais diplomāts. "Kā jau teicu, to visu vēlētos veikt juridiski korektā veidā, ja tas vispār ir iespējams," vēlreiz piebilst aktrises Agneses Zeltiņas bijušais mīļotais vīrietis.

"Papildus pievienotā vērtība arī būtu secinājums, vai šo vīrusu var šādā veidā saņēmt no saskarsmes ar cilvēku, kuram ir pozitīvs tests, bet nav simptomi un nav citas slimības (gripa, piemēram, vai kas cits lipīgs). Priecāšos par juristu padomu, vai šāda rīcība vispār ir atļauta, tīri teorētiski. Un, lai nenoslogotu ārstus, pret kuriem man ir visdziļākā cieņa, jo pats nāku no ārstu ģimenes (tētis ir neiroķirurgs un brālis dietologs), tad visu nepieciešamo darītu kādā privātā klīnikā. Priecāšos, ja kādi privātklīniku ārsti, kas nav noslogoti šobrīd, pieteiktos sadarbībai," aicina Brēmanis, kurš darbošanos Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā beidza 2017. gadā ar krietnu nesmukumu - tika apsūdzēts par valsts apzagšanu.

Apsūdzēts par naudas piesavināšanos

2019. gada sākumā prokuratūra bijušajam diplomātam Rūdolfam Brēmanim uzrādīja apsūdzību par Latvijai piederošu 102 721 eiro izkrāpšanu un piesavināšanos. Viņš kā pilnvarotais lietvedis savulaik vadīja Latvijas vēstniecību Apvienotajos Arābu Emirātos, Abū Dabī. Noziedzīgās darbības viņš veicis, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, un darba attiecības ar Brēmani 2017. gada 31. janvārī, pusēm savstarpēji vienojoties, Ārlietu ministrija beidza.

Bijušā Latvijas vēstniecības pilnvarotā lietveža Apvienotajos Arābu Emirātos visplašāk atspoguļotais veikums bija viņa sarīkotās vakariņas 2017. gadā Dubaijā. Brēmanim toreiz izdevās sasēdināt pie viena galda Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, kādu šeihu un uzņēmēju Aināru Šleseru, prezidentam it kā par to iepriekš neko nezinot.

Taču nepagāja ne gads, kad Brēmaņa vārds publiskajā telpā parādījās atkal, – 2017. gada oktobrī TV raidījums "Nekā personīga" vēstīja, ka Brēmanis, tolaik jau pametis darbu diplomātiskajā sektorā, izmanto Latvijas vārdu un sola tirgot termiņuzturēšanās atļaujas. Kā savus partnerus Brēmanis esot norādījis Latvijas simtgades biroju un Ekonomikas ministriju, taču "Nekā personīga" atklāja – neviena no šīm iestādēm nav ļāvusi sevi izmantot viņa biznesa projektu reklamēšanai.

Slavenu sieviešu draugs

Lai gan Ārlietu ministrijā dažādos amatos Brēmanis darbojies vairāk nekā 13 gadu, biežāk viņa vārds medijos tomēr parādījies saistībā ar viņa piedzīvojumiem mīlas frontē. 2012. gadā Brēmanis, vēl esot precēta vīra statusā, sabiedrībā izgāja ar dāmu, kas tolaik bija par viņu slavenāka, – TV šovā "Latvijas princese" popularitāti iemantojušo Montu Zuki. Vēl pēc kāda laika tika manīts dziedātājas Lienes Šomases kompānijā, un tad par Brēmaņa mīļoto kļuva aktrise Agnese Zeltiņa, kuru diplomāts lutināja ar Emirātu labumiem un pamanījās pat bildināt.

Pēc trīsarpus gadu ilgas kopābūšanas Agneses un Rūdolfa attiecības ar pamatīgu skandālu beidzās 2017. gada pašā sākumā. Pēc publiski izskanējušajām ziņām par krīzi pāra kopdzīvē smalkajās aprindās sākās runas par Brēmaņa iespējamiem sānsoļiem ar citām daiļavām.

Dažus mēnešus pēc šķiršanās Rūdolfs un Agnese atkal bija kopā – 2017. gada vasarā viņš aktrisi lutināja ar uzmanības apliecinājumiem, bet sabiedrības dāmas sprieda, kāpēc Agnese atsakās redzēt to, kas patiesībā ir aiz romantiskā precinieka. Ļaužu runām parādījās arī reāli pierādījumi – pērnvasar tērpu dizainere Kristīne Deimone feisbukā drosmīgi publiskoja to, kā viņai vēstulēs tolaik un arī pirms trim gadiem Rūdolfs piedāvājis intīmu tuvību. Kristīne nudien bija saniknota, vīrieti pat saucot par „suni, kurš mūžīgi meklējas”, „kuili” un veltot viņam citus epitetus. Pēc šīm atklāsmēm gan šķita, ka Zeltiņas pacietības vadzis vienreiz lūzis un rozā brilles beidzot nokritušas – pāris šķīrās atkal.