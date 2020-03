Grupas "Duets Sandra" līdera Andra Brīnuma sirdī joprojām divas sievietes

Sandra Brīnuma zemes klēpī tika guldīta 14. februārī. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Sandra Brīnuma taisaulē devās 2017. gada 10. februārī, mirstot no retas un strauji progresējošas slimības – amiotrofās laterālās sklerozes. ­"Dueta Sandra" soliste un galvenā dziesmu autore zemes klēpī tika guldīta Valentīndienā, bet tieši trīs gadus vēlāk grupa sarīkoja piemiņas koncertu, kas vienlaikus bija arī "Dueta Sandra" jaunā, nu jau 24. albuma "Veltījums" prezentācija.

Sandra Brīnuma zemes klēpī tika guldīta 14. februārī, un tāpēc tieši Valentīndienā "Cafe Leningrad" notika piemiņas koncerts. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Šis ir pirmais albums, kas iznācis pēc Sandras nāves, un Andris uzsver, ka tas tapis kā veltījums tieši viņai: „Agrāk ar Sandru katru gadu cītīgi ierakstījām pa jaunam diskam, bet pēdējos četros gados zināmu iemeslu dēļ nekas nenotika. Taču šajā laikā šādas tādas jaunas dziesmas tomēr sakrājās. Un albuma tituldziesma ir veltījums Sandrai.”

Andris un Sandra Brīnumi kopā dzīvē un uz skatuves bija gandrīz 40 gadu, līdz nāve viņus šķīra. Taču dzīve nestāv uz vietas, Andris atradis jaunu mīlestību – aizvadītā gada augusta beigās viņš atkal kļuva par precētu vīru. Taču mūziķis neslēpj, ka Sandra joprojām ir viņa sirdī. „Saulkrastu kapsēta ir netālu no mūsu mājām – katru dienu aizstaigāju uz Sandras kapiņu. Arī viņas mūziku taču katru dienu izpildām. Tāpēc var droši teikt, ka Sandra visu laiku ir ar mums,” atklāts ir Andris Brīnums, piebilstot: „Protams, ka iepriekšējās dzīves zināmā mērā pietrūkst – abi bijām muzikanti, abiem bija kopīgas intereses, abi muzicējām kopā, dziesmas sacerējām kopā, dzīvojām kopā, uz koncertiem braucām kopā. Taču tagad man tas viss jādara vienam. Bija pierasts, ka visur esam nešķirami, un šos 40 gadus no manas dzīves izdzēst nevar un nekad arī nevarēs.”

Sandra un Andris Brīnumi pirms četriem gadiem ar savu pēdējo kopīgi radīto "Dueta Sandra" albumu. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Brīnums atzīst, ka jaunajā albumā lielākajai daļai dziesmu autors ir viņš, taču viena ir tagadējās sievas Oksanas radīta. „Sieva ar mūziku nenodarbojas, taču viņa ir muzikāls cilvēks. 15 gadu vecumā viņa bija sarakstījusi vienu dziesmiņu. Noklausījos – tīri tā neko! Tad nu es to aranžēju un iekļāvu jaunajā albumā!” stāsta mūziķis, sakot, ka jaunajā albumā dažas ir nopietnas kompozīcijas, bet pārējās sacerētas roka stilā par dažādām sociālām tēmām un ir pilnas humora un satīras.

Andris Brīnums ar sievu Oksanu. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Andra Brīnuma tagadējā sieva Oksana ir ļoti saprotoša un šo situāciju pieņem. Vaicāts, vai jaunajā albumā kāda dziesma veltīta arī viņai, mūziķis atbild: „Nē! Vienmēr esmu uzsvēris, ka tādas dziesmas neradu. Romantiskais stils no sērijas „Es tevi mīlu!” nav manā garā. Tādus tekstus sarakstīt ir ļoti viegli, to dara visi, kam nav slinkums, visi dzied par vienu un to pašu, tāpēc – ko vēl es šajā lauciņā darīšu? Es rakstu satīriskas dziesmas par sadzīvi un ikdienā aktuālām tēmā – par sviestu un biezpienu!”