Kā zināms, vienu no Irēnas Pulkinenas dzīvokļiem jūgendstila ēkā Elizabetes ielā pēc prezidentūras beigām "Valsts nekustamie īpašumi" iegādājās eksprezidenta Valda Zatlera un viņa kundzes Lilitas izmitināšanai. Zatleru pāris plašajos apartamentos mitinās jau vairākus gadus un nupat uz laiku iedzīvojās jaunā kaimiņā Mārtiņa Rītiņa personā.

Ēka Elizabetes ielā, kur kaimiņos Zatleru pārim dzīvo uzņēmēja Irēna Pulkinena. Turpat blakus namā ir restorāns Vincents, ko savulaik vadīja Mārtiņš Rītiņš. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

„Tur visur ir kameras!”

Rītiņš, kurš ir viens no pasaulē zināmākajiem sava aroda meistariem no Latvijas, smej, ka Zatleriem vakariņas gatavot nav nācies, taču privilēģijas, kas iegūstamas, esot kaimiņos bijušajam Valsts prezidentam, gan novērtējis un labprāt izmantojis. „Apsardze tur ir fenomenāla, visur kameras, privātās dzīves vispār nav. Bet Zatleru pāris man bija ļoti labi kaimiņi! Es pie viņiem gāju televīziju skatīties. Kāpēc pie Zatleriem? Jo viņiem ir lielākais ekrāns uz Elizabetes ielas,” smaidot teic Rītiņš, pēc mirkļa piebilzdams: „Reizēm es iekrītu ar savu angļu humoru, jo mani mēdz pārprast. Labi, ka ar Valdi Zatleru šajā ziņā saprotamies, jo viņam ar humora izjūtu viss ir kārtībā.”

Meklē dzīvokli ar koka smaržu

Mārtiņš Rītiņš stāsta, ka laikā, kamēr eksperimentējis, kā ir būt rīdziniekam, rūpes par saviem Baltezera mājdzīvniekiem, tostarp vistām, uzticējis kaimiņienei Liesmai. „Es viņai atlīdzināju ar olām un vistu mēsliem. Tieši tāpēc viņai aug vislabākie tomāti visā Baltezerā!” paziņo šefpavārs, kurš nu cītīgi sācis meklēt sev piemērotu dzīvokli Rīgas centrā, jo paredzams, ka drīzumā viņa brāļi pārdos savus Londonas īpašumus un pavasarī pārcelsies uz Latviju, kur pēc iegādāšanās ievāksies viņa līdzšinējā mājoklī Baltezerā. To Rītiņš nopirka 2000. gadā, un tagad pārdos saviem brāļiem.

„Vairākus gadus braukāju no Baltezera uz Rīgu, turp un atpakaļ, un tagad, kad atkal sākas darbs Rīgā, sapratu, ka vairs to braukāšanu nevēlos. Man ir apgrūtinoši sēdēt satiksmē tik ilgi, kamēr varu daudz vērtīgākas lietas izdarīt. Saprotams, ka ērtāk būs dzīvot Rīgā. Tāpēc tagad skatos pēc jaunas dzīvesvietas. Meklēju dzīvokli kādā no augšējiem stāviem, un obligāta prasība – lai ēkā būtu lifts. Gribas kaut ko senu, lai būtu tā atmosfēra, kādā kādreiz dzīvoja mani senči. Svarīgi, lai būtu vismaz trīs istabas un lai virtuve ir atsevišķi. Tās modernās versijas, kur virtuve ir dzīvojamajā istabā, gan nevēlos. Un obligāti lai ir koka grīdas, nekāda lamināta! Gribu, lai dzīvoklī ir koka smarža, augsti, skaisti izdekorēti griesti, lai ir kamīns, gana lieli logi, balkons – vārdu sakot, lai ir nostalģiski un romantiski, ar senatnīgu auru. Negribu stikla būri ar betonu,” savas prasības uzskaita slavenais šefpavārs.

70 gados atkal metas iekšā restorānu dzīvē

Lai arī aizvadītajā rudenī Mārtiņš Rītiņš nosvinēja 70. jubileju un nu jau mierīgu prātu varētu baudīt pelnītu atpūtu, pēc rimtas pensionāra dzīves šefpavārs neilgojas. Rītiņš atzīst, ka viņa apgriezieni un temperaments neļauj apstāties, tamdēļ atradis ārzemju investorus, ar kuriem sadarbībā jau šajā pavasarī iecerējis vērt durvis diviem restorāniem un vienai kafejnīcai. „Būs īsta beķereja, konditoreja un kafejnīca Ausekļa ielā, ko plānots vērt vaļā aprīlī vai maijā, un vēl top divi restorāni. Viens no tiem būs Dzirnavu ielā, sauksies "Fish & Chips", un tajā apmeklētājiem piedāvāšu labu mencu un labos frī kartupeļus. Nē, nē, ne jau tos no saldētajām pakām! Tie būs kartupeļi, ko mūsu zemnieks ir audzējis, ko es esmu mizojis un griezis, kas ir trīsreiz gatavoti – tādu Rīgā nav nekur! Protams, ēdienkartē būs arī daudz citu gardu piedāvājumu.

Un vēl kādreizējos "Kaļķu vārtos" būs restorāns "Gailis un bullis" – tātad ēdienkarte balstīsies uz vistas un liellopa gaļas sortimentu. Arī te būs Latvijā bioloģiski audzētas vistas, no zemnieku saimniecības "Briežkalni", tas jau ir sarunāts, ir arī jau eksperimentēts. Gaļa tiks gatavota uz rotējoša grila, kas tiek kurināts ar malku. Nekādu elektrības štepseļu!” stāsta Mārtiņš, piebilzdams, ka šie nebūs restorāni tikai sabiedrības smalkajam galam.

„Gribu tikt pie plašākas publikas, un tagad mani apceļ, smejot, ka Rītiņš kļūs par tautas barotāju.”

Vispirms gan jāatrod darbinieki. „Meklēju visās sfērās, un ne tikai Latvijā, bet arī Anglijā un Amerikā. Taču šurp vedīšu nevis lētu darbaspēku, bet gan cilvēkus ar latviskām saknēm. Esmu atradis cilvēkus, kas ir sen gribējuši braukt uz Latviju, bet kam nav bijis tāda piedāvājuma – adekvāta atalgojuma atbilstoši profesijai. Trīs kandidāti jau ir droši. Otrā, trešā latviešu emigrantu paaudze, ko senču dzimtenē vēlos atgriezt no Brazīlijas, no Vašingtonas, no Londonas,” lepodamies teic Mārtiņš Rītiņš.