Festivāla "Summer Sound" mākslinieku sarakstu papildina reperis Gacho

Lai arī ilgāku laiku ierasts reperi Gacho redzēt, uzstājamies projekta "Mesa" ietvaros un tēlā, šajā vasarā viņš atgriezīsies festivālā "Summer Sound" ar savu visu laiku labāko Gacho dziesmu repertuāru.

Gacho, īstajā vārdā Gatis Irbe, savu muzikālo repa karjeru uzsāka 1999. gadā, kad pievienojās draugu repa apvienībai kā dīdžejs. Tomēr ilgi dīdžeja lomā Gacho neizpaudās, jo saprata, ka pašam tuvāk pie sirds ir repa tekstu un dziesmu radīšana un jau 2002. gadā debitēja ar savu pirmo radiosinglu – "Attiecības".

Vērā ņemams ir arī fakts, ka 2004. gadā Gacho kopā ar savu tā laika menedžeri DJ Ai-va dibina Baltijas valstīs pirmo privāto mūzikas skolu "Ritma institūts", kurā izglīto jauniešus ielu kultūras muzikālajos žanros.

2009. gadā Gacho saņem Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvu par labāko hiphopa albumu ar nosaukumu "Gatis Irbe", pēc šī albuma seko vēl divi albumi ar Gacho vārdu, bet jau vēlāk Gacho sevi muzikālajās izpausmēs piesaka kā Mesa, atstājot Gacho uzstāšanās reizes kā īpašus svētkus saviem Gacho dziesmu faniem.

Šādi svētki būs arī Gata uzstāšanās festivālā "Summer Sound" – ar īpašu programmu un viesmāksliniekiem, kas papildinās jaudīgo un enerģisko Gacho šovu.

"Tie gadi, kurus es pavadīju ar elektronisko deju mūziku, man ir vieni no mīļākajiem - enerģiskākie un trakākie, tāpēc es īpaši priecājos par iespēju būt "Summer Sound" festivālā, atgriežoties uz brīdi pie saknēm ar Gacho projektu. Plānojam diezgan jaudīgu programmu, tajā iekļaujot gan vecos, labos hitus "Stampā grīdu", "Mūžam jauns" u.c., gan pavisam svaigas dziesmas no gaidāmā albuma. Tā būs kā laika mašīna, kas aizvedīs dažus gadus atpakaļ, kad varēja vienkārši kačāt. Es domāju, ka mēs Liepājā kārtīgi norausim jumtu!", savu plānoto uzstāšanos festivālā komentē Gatis Irbe.

Katru nedēļu festivāls "Summer Sound" izvēlas izziņošanai vienu mākslinieku, kurš šajā gadā uzstāsies festivālā. Iepriekšējās nedēļās ir izziņots viens pēdējo gadu populārākajiem dīdžejiem pasaulē – franču dīdžeju Kungs, kurš popularitāti pasaulē ieguva ar dziesmu "This Girl", "Don’t You Know" un "I Feel So Bad".

Festivālā uzstāsies arī DJ Regard, kurš ceļu uz pasaules slavu uzsāka sociālā tīkla platformā "TikTok", bet tagad viņa lielākais hits "Ride It" jau ir sasniedzis 300 miljonu klausījumu "Spotify". Jau zināms, ka "Summer Sound" uzstāsies arī pašmāju grupas "Musiqq" un "Astro’n’out".

Tuvojoties festivālam, mākslinieku saraksts tiks papildināts gan ar vairākiem ārzemju, gan pašmāju mūziķiem un grupām. Desmitais festivāls "Summer Sound" Liepājā norisināsies jūlija izskaņā – 24. un 25. jūlijā.