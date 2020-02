Par Vladislavu Lakši var droši teikt, ka viņš ir šobrīd viens no starptautiski pazīstamākajiem jaunās paaudzes Latvijas māksliniekiem. Vladislavs ir "Ghetto Games" vizuālā tēla radītājs, aizvadītajā vasarā plašu sabiedrības rezonansi izraisīja viņa veidotie provokatīvie plakāti Grīziņkalnā, bet nu viņa mākslas stilu novērtējusi basketbola pasaule: decembrī divu gadu līgumu ar Vladislavu Lakši noslēdza Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Toronto "Raptors", bet jau šonakt notiks NBA "Visu zvaigžņu spēle", kurā nesen traģiski bojā gājušo basketbolistu Kobi Braientu godinās tieši ar latvieša radīto zīmējumu!

No basketbolista par mākslinieku

Vladislavs Lakše bērnībā nopietni aizrāvās ar basketbolu, trenējās VEF sporta skolā, sapņoja par spēlēšanu NBA, taču interese par mākslu ņēma virsroku. Vlads absolvējis Latvijas Mākslas akadēmiju, un par viņa vienu no galvenajiem stiliem kļuva grafikas un plakātiskie zīmējumi. Kā jau basketbolists būdams, Lakše daudz zīmēja arī pasaulslavenus basketbolistus, un pirms gadiem 15 mākslinieka sapnis bija pasniegt NBA labākajam centra spēlētājam Dvaitam Hovardam speciāli viņam radīto kreklu.

„Tiklīdz sāku veidot dizainu projektam "Ghetto Games", kā mākslinieks aizdomājos, kā uz manu stilu reaģēs paši basketbolisti. Ienāca prātā uztaisīt ko īpašu vienam no pasaulē slavenākajiem basketbolistiem — NBA zvaigznei Dvaitam Hovardam. Nopietni! Tā vienkārši izdomāju uzzīmēt Hovardu tādu, kādu viņu redzu. Pat biju jau iedomājies, kā viņam kreklu pasniegšu, kā viņš to uzvilks. Protams, tajā pašā laikā apzinājos, ka reāli tas nekad nebūs iespējams, ka tas ir tikai nerealizējams sapnis,” savulaik žurnālam "Kas Jauns" teica mākslinieks.

Taču viņa sapnis piepildījās – 2011. gada pavasarī Maskavā notika vērienīgs ielu basketbola turnīrs "NBA 5 United", kurā piedalījās arī Nacionālās basketbola asociācijas zvaigznes Dvaits Hovards un Andrejs Kiriļenko, un latviešu mākslinieks izstrādāja šo sacensību dizainu. Tur viņam arī radās iespēja īstenot savu sapni – pasniegt NBA labākajam centra spēlētājam Dvaitam Hovardam speciāli viņam radīto kreklu. Hovards par šo dāvanu bija sajūsmā – viņam krekls patika.

Pirms desmit gadiem Lakše pasniedza paša dizainētu kreklu NBA zvaigznei Dvaitam Hovardam. Tad vēl Vladislavam pat prātā neienāca, ka viņš varētu kļūt par NBA čempionvienības mākslinieku. (Foto: no privātā arhīva)

Mākslinieks čempionvienībā

Tagad piepildījies vēl viens Vladislava sapnis – viņš ir noslēdzis līgumu ar NBA klubu, latvietis ir Toronto "Raptors" mākslinieks! Kā tas noticis?

Lakše savus darbus publicē "Instagram", un tā viņš uzrunājis ne tikai sporta fanus, bet arī pašas NBA zvaigznes (piemēram, pirms diviem gadiem vienu no Vladislava zīmējumiem savā "Instagram" kontā pārpublicēja NBA leģenda Šakils O’Nīls) un pat NBA čempionvienību Toronto "Raptors". Un, kad ar Vladislavu sazinājies šā kluba ģenerālmenedžeris Bobijs Vebsters un piedāvājis darbu, mākslinieks vispirms domājis, ka tiek izmuļķots. Taču, noskaidrojis, ka tas viss ir pa īstam, Lakše, protams, piekrita – pagājušā gada nogalē noslēgts divus gadus ilgs sadarbības līgums. „Manā sporta mākslinieka karjerā tas ir augstākais novērtējums. Basketbols un māksla kopš bērnības bija blakus, Rozentāla mākslas skolā zīmēšanas skolotājs pat lika izvēlēties, vai esmu mākslinieks vai sportists, jo no zīmēšanas skrēju uz basketbola treniņiem un otrādi.”

Latvieša pirmais darbs Toronto komandai – spēļu ieejas biļešu dizains.

Viņa pirmais uzdevums "Raptors" komandā bija spēļu biļešu dizaina izstrāde, pēc tam bija jārada dizains komandas profiliem sociālajos tīklos, mājaslapai, jāizveido animācija "Raptors" spēlētāja Paskāla Siakama balsošanas kampaņai "Visu zvaigžņu spēlei". Vaicāts, kā notiek sadarbība, kā tiek uzdots uzdevums, mākslinieks atbild: „Dažādi. Man atsūta idejas aprakstu, bet es varu to apspriest, piedāvāt savus variantus. Parasti vajag iekļauties ļoti īsos termiņos, jo spēlētāju sastāvs uz katru spēli var mainīties. Animācijai par Paskālu Siakamu man bija tikai nedēļa, sākumā tas šķita nereāli, bet es saņēmos un nodevu to divas dienas agrāk.”

Interesanti, ka šo divu mēnešu laikā Vladislavs nemaz vēl nav ticies ar savu komandu klātienē. „Pagaidām nekur nevajadzēja braukt, jo mūsdienās viss notiek digitālajā vidē – līguma parakstīšana, koncepta saskaņošana, paši zīmējumi, failu nosūtīšana. Bet ar komandas spēlētājiem esmu pazīstams virtuāli, piemēram, Freds van Vlēts, Kails Lovrijs, Paskāls Siakama ir šērojuši manus darbus savā instagramā,” paskaidro mākslinieks.

Ar zīmējumu "Visu zvaigžņu spēlē"

Vladislava Lakšes zīmējums Kobes Braienta piemiņai, kas tiks izkārts NBA "Visu zvaigžņu spēlē". (Foto: Publicitātes)

Viens no lielākajiem Vladislava Lakšes talanta novērtējumiem ir tas, ka tieši ar viņa zīmējumu tiks godināta Kobes Braienta piemiņa NBA "Visu zvaigžņu spēlē".

„Tas man ir liels gods un pozitīvas emocijas. Es sākotnēji pat neplānoju Kobi zīmēt, bet zaudējuma sāpes bija ļoti lielas, it kā tuvs draugs būtu aizgājis. Kobe iedvesmoja daudzus, tāpēc visa pasaule izjuta zaudējumu. Kad tomēr sapratu, ka viņš jāzīmē, izdarīju to ļoti ātri, dažu stundu laikā. Savu darbu publicēju "Instagram", bija negaidīti liela atsaucība, cilvēki no visas pasaules izteica man pateicību,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Lakše.

Nu un šis darbs redzams vienā no Ziemeļamerikas lielākajiem sporta pasākumiem. Taču pats mākslinieks šo atzinības brīdi neizbaudīs klātienē. „Es varēju uz spēli braukt, bet laika trūkuma dēļ man bieži vien jāatsakās no daudziem pasākumiem. Ne visi to saprot, bet manai profesijai ir arī cita puse – reti kad varu atpūsties vairāk par trim dienām, jo sadarbojos ar daudziem pasaulē slaveniem zīmoliem un darbu uzdevums no viņiem var atnākt pēkšņi,” atklāj Lakše.

Runa ir par pasaules vadošo sporta apģērbu zīmolu "Nike", ar kuru Vladislavs nesen uzsācis sadarbību, kā arī par Ziemeļamerikas medijiem "NBC Sports", "ESPN", "Bleacher Report", "Basketball Forever" un citiem, kas jau vairāk nekā divus gadus publicē latvieša darbus. Kā izpaužas šī sadarbība? „Manuprāt, pirms manis sporta mediji pat neizmantoja ilustrācijas savos sociālajos tīklos. Tā kā savulaik es bieži pirms svarīgām Lebrona Džeimsa spēlēm izstādīju diezgan skandalozus un diskutablus darbus un tas piesaistīja daudzu cilvēku uzmanību, arī sporta mediji gribēja kaut ko manā stilā. Sākumā pat nezināju, ka šie sporta mediji ir tik populāri, es pat vairākas reizes atteicu piedāvājumus, jo biju aizņemts citos projektos, bet šie mediji joprojām turpina man sūtīt piedāvājumus. Vienīgais, ka darba izpildes termiņi ir ļoti ierobežoti – trīs četras dienas, un bieži jāuzzīmē divi varianti – ja nu uzvar viena komanda vai otra,” izstāsta Lakše, gan neatklājot, cik liels ir honorārs par šiem darbiem: „Daudz kas atkarīgs no attēlā esošo figūru skaita, vai tā ir animācija vai ilustrācija, kā arī amerikāņi ir gatavi maksāt par darba izpildes ātrumu. Konkrētu ciparu nosaukt nevaru, jo ar katru mākslinieku par katru darbu vienojos atsevišķi.”

Vienmēr tiecas progresēt

Vladislavs atzīstas, ka kaut kur dvēseles dziļumos vienmēr ticējis, ka ar saviem mākslas darbiem kļūs zināms visā pasaulē. „Varbūt tas izklausās traki, bet man liekas, ka esmu vēl ceļa sākumā,” piebilst viņš un, vaicāts, vai nokļūšana NBA, sadarbība ar "Nike" ir likumsakarība vai brīnums, atbild: „Domāju, ka tas, ka esmu pamanīts, nav nejaušība. Jo es godīgi darīju to, kas man izdodas vislabāk. Es vienmēr tiecos progresēt, es zīmēju to, kas man ir vistuvāk, un tādas lietas vienmēr pamana, skatītājs jūt ieguldīto enerģiju.”

Bet ko tālāk? Sapnis piepildīts – vai nav tā, ka tagad iestājies tāds kā tukšums, dzīve apstājusies, jo viss, uz ko ir iets, nu ir īstenojies? „Jā, neslēpšu, ka vienu brīdi bija doma – kas tālāk? Bet, tikko noslēdzas viens posms, sāku jaunu, es vienmēr esmu kustībā, pilnveidoju savas iemaņas, mācos ko jaunu. Bez sporta ilustrācijas es strādāju vēl klasiskajā tehnikā – zīmēju uz papīra, gleznoju uz audekla, un tur iespējas ir bezgalīgas,” atbild Vladislavs Lakše, kas, starp citu, ir vienīgais latviešu mākslinieks, kura glezna ir Metropoles mākslas muzejā Ņujorkā.

Kļūstot par Toronto "Raptors" mākslinieku, Vladislavam atsūtīts arī komandas krekls ar viņa uzvārdu uz muguras. (Foto: no privātā arhīva)

Kur mākslinieks smeļ idejas saviem darbiem? „Visur. Mani iedvesmo personības, piemēram, es bieži zīmēju Lebronu Džeimsu, jo viņš mani iedvesmo kā varonis, es daudz viņu zīmēju, pirms vēl sporta ilustrācija kļuva populāra. Zīmējumu koncepts bieži rodas nejauši, skatoties instagramu vai ejot pa ielu.”

Citas interesantākās ziņas un notikumus lūkojiet šīs nedēļas žurnālā "Kas Jauns"!