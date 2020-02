Festivāla "Summer Sound" mākslinieku sarakstu papildina "Musiqq"

Grupa "Musiqq" šajā vasarā uzstāsies savā māju pilsētā Liepājā, festivālā "Summer Sound". "Musiqq" uzstāšanās festivālā vienmēr pulcē lielu klausītāju skaitu, kuru pārspēt izdodas vien retajam ārzemju māksliniekam, tādejādi padarot "Musiqq" par vienu no festivāla galvenajiem māksliniekiem.

Emīls Balceris un Marats Ogļezņevs kopīgās muzikālās gaitas uzsāka 2009. gadā un desmit gadu garumā ir ieguvuši ne tikai plašas simpātijas Latvijā radītās mūzikas patērētāju vidū, bet arī profesionālu mūzikas kritiķu novērtējumus un mūzikas industrijas balvas. Grupa "Musiqq" ir arī pārstāvējusi Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā.

Šogad "Musiqq" ierindojās Latvijas Radio 2 "Muzikālās bankas" vērtīgāko dziesmu topa ceturtajā vietā ar dziesmu "Sāc ar sevi". Savukārt mūzikas balvā "Zelta mikrofons" grupa "Musiqq" ar dziesmu "Salas" ir nominēti nominācijā "Origo Zelta dziesma".

“"Musiqq" šī gada festivālā "Summer Sound" uzstāsies savā grandiozākajā sastāvā – līdz šim tāds tas ir bijis tikai "Musiqq" desmitgades koncertā "Arēnā Rīga" – ar perkusijām, saksofonu, "Radio Trio" meitenēm un vēl citiem pārsteigumiem. Festivālā "Summer Sound" šī būs vienīgā iespēja šovasar redzēt mūs ar tik vērienīgu koncerta programmu,” par uzstāšanos festivālā stāsta "Musiqq" puiši.

Saistītās ziņas Festivālā "Summer Sound" priecēs grupa "Astro’n’out" Festivāls "Summer Sound" izziņo pirmo mākslinieku - tas ir franču dīdžejs ar latvisku pseidonīmu FOTO: ballētāji līksmo "Summer Sound" festivālā Liepājā

Katru nedēļu festivāls Summer Sound izvēlas izziņošanai vienu mākslinieku, kurš šajā gadā uzstāsies festivālā. Iepriekšējās nedēļās ir izziņots viens pēdējo gadu populārākajiem dīdžejiem pasaulē – franču dīdžejs Kungs, kurš popularitāti pasaulē ieguva ar dziesmu "This Girl". Festivālā uzstāsies arī DJ Regard, kurš ceļu uz pasaules slavu uzsāka sociālā tīkla platformā "TikTok", bet tagad viņa lielākais hits "Ride It" jau ir sasniedzis 300 miljonu klausījumu "Spotify". "Summer Sound" uzstāsies arī viena no šī brīža aktuālākajām pašmāju grupām – "Astro’n’out".