"Vīrs ir mans stūrakmens," - dziedātāja Agnese Rakovska bauda ģimenes laimi

Manas svēku dienas, cik atceros, vienmēr iekrīt darba dienās, vai tad, kad esmu uz skatuves, katrā ziņā - pavadu tās strādājot, bet es par to nekad nesūdzos, tieši otrādi - izbaudu, jo esmu katru reizi dziļi pateicīga, ka varu joprojām darīt, to, kas man sniedz tik daudz prieka. Ir protams arī mīnusi - savus draugus un tuvākos satieku pavisam reti. Mans darba grafiks ir nenormēts un varu pēc savas darba dienas ierasties mājās četros no rīta, vai studijā iekavēties līdz galīgi vēlam vakaram, bet man ir ļoti paveicies, ka mani tuvākie un mana otra puse to labi saprot. Ja citiem ir svētku dienas un brīvdienas, tad mums ir tikai svētdienas un tas ir ok - labākais veids, kā izbaudīt dienu kopā, ir labs ēdiens - tas mūsu ģimenē ir ļoti svarīgi. Pie galda apspriežam nedēļas jaunumus, kaļam plānus un smejamies. Un drīkst ar dakšiņu nospert kumosiņu no blakus šķīvja, tā teikt "pagaršošanai" jo tā dara īsti draugi - viņi dalās ar visu.