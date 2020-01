Zināmas dziesmas, kas šogad "Zelta mikrofonā" kandidē uz Radio hita balvu

Uz balvu "Zelta mikrofons" kategorijā "Radio" hits šogad pretendē "Astro’n’out", "Musiqq", "Singapūras satīns" ar Horenu Stalbi, "Instrumenti" un "Prāta vētra".

Lai noteiktu nominantus, LaIPA apkopojusi datus par dziesmu atskaņojumu Latvijas radiostacijās 2019.gadā. Rezultātus veidojušas 10 radiostacijas: "Radio Skonto", "Radio TEV", "Radio SWH", "Radio Star FM", Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2, "Radio Pieci", "Kurzemes radio", "Rietumu radio", "Relax FM/Capital FM".

Uz Radio hita balvu pretendē tie ieraksti, kas ierakstīti, reģistrēti un publicēti laika posmā no 2018. gada 2. decembra līdz 2019. gada 1. decembrim. Visvairāk reizes atskaņotās dziesmas pēc to skanēšanas biežuma tiek reizinātas ar radiostaciju reitingiem. Pieciniekā var iekļūt dziesmas, kas skanējušas vismaz trīs radiostacijās.

Balstoties uz radiostaciju datiem, Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība "Zelta mikrofona" balvai kategorijā "Radio hits" izvirzījusi (alfabētiskā secībā):

Multivitamīnu multipaka – "Astro`n`out"

Piededzini mann – "Singapūras Satīns feat. Horens Stalbe"

Sāc ar sevi – "Musiqq"

Te saule aust – "Instrumenti" un "Prāta vētra"

Visā visumā visums ir viss – "Instrumenti"

No šī gada nominantiem tikai "Prāta vētra" līdz šim ir godināta kā Radio hita laureāte. Viņi arī saņēmuši vislielāko Radio hita apbalvojumu skaitu Mūzikas ierakstu gada balvas vēsturē – kopskaitā astoņas reizes - ar dziesmām "Tavas mājas manā azotē", "Puse no sirds", "Brīvdienas nav manas laimīgās dienas", "My star" / "Īssavienojums", "Maybe", "Colder", "Skolzkie ulici" un "Debesis iekrita tevī".

Šī gada rezultātus uzzināsim jau 18. februārī, kad Dailes teātrī tiks pasniegtas "Zelta mikrofona" balvas aizvadītā gada izcilākajiem Latvijas mūzikas ierakstiem.