"Grammy" balvu ceremonijā triumfē Billija Ailiša

18 gadus vecā māksliniece sīvā konkurencē uzveica tādus sāncenšus kā reperi "Lil Nas X" un "Lizzo", kas bija nominēta vislielākajam balvu skaitam.

Ailiša saņēma godalgas piecās no sešām kategorijām, kurās viņa bija nominēta.

Viņa uzvarēja kategorijās "Gada ieraksts", "Gada dziesma", "Gada albums", "Labākais jaunais mākslinieks" un "Labākais popmūzikas vokālais albums".

Godalgas nozīmīgākajās kategorijās:

"Gada albums" - Billija Ailiša, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

"Gada ieraksts" - Billija Ailiša, "Bad Guy"

"Gada dziesma" - Billija Ailiša un Fineass O'Konels, "Bad Guy"

"Labākais jaunais mākslinieks" - Billija Ailiša

"Labākais mūzikas video" - "Lil Nas X" un Billijs Rejs Sairuss, "Old Town Road"

"Labākais repa albums" - "Tyler, The Creator", "Igor"

"Labākais roka albums" - "Cage The Elephant", "Social Cues"

"Labākais kantrī albums" - Tanja Takere, "While I'm Livin'"

"Labākais alternatīvās mūzikas albums" - "Vampire Weekend", "Father of the Bride"