Zināms, cik Operas vadītāja amatā pērn nopelnījis Zigmars Liepiņš

Kā savā deklarācijā atrāda Liepiņš, VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" valdes priekšsēdētāja alga 2019. gadā viņam bijusi 54 421,73 eiro liela (tātad vairāk nekā 5000 eiro mēnesī). Viņam gan nav trūcis arī citu ienākumu – 17 787,60 eiro liela ir bijusi 67 gadus vecā Liepiņa pensija, 15 310,82 eiro nācis kā honorārs no Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LAA), 10 734,47 eiro nākuši no producēšanas kompānijas "Red Dot Media", 4524,52 eiro gūti no SIA "Aģentūra Mūza", 2768,74 eiro liels bijis honorārs no Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības.

Tādējādi sanāk, ka pērn līdz 4. novembrim Zigmara Liepiņa ienākumi sasnieguši 105 tūkstošus eiro.

Izskatās gan, ka lielāko daļu no tiem komponists arī notērējis – viņš savos uzkrājumos uzrādījis vien AS "Swedbank" noguldītus 16 391,01 eiro un 2871,50 eiro, kas glabājas AS "Citadele banka". Ne parādu, ne aizdevumu, ne privātajos pensiju fondos ieguldītu līdzekļu vai dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu Liepiņam nav. Viņš arī atklājis, ka īpašumā viņam ir zeme Grobiņas pagastā un Rojas novadā, kā arī 2016. gadā pirkts tā paša gada izlaiduma spēkrats "Porsche Macan GTS".

Lai gan Liepiņa ienākumi pērn bijuši vairāk nekā 100 tūkstoši eiro, viņa uzkrājumi ir sarukuši. Iepriekšējā deklarācijā toreizējais Operas vadītājs bija norādījis, ka viņam bankās glabājas teju 63 tūkstoši eiro. Tāpat viņa alga 2018. gadā bija 76 854,87 eiro (6400 eiro mēnesī), turklāt Liepiņš bija deklarējis arī to, ka par 31 330 eiro notirgojis kilogramu pašam “personiski piederošo investīciju zeltu”.

Operas vadītāja amatā Liepiņš stājās 2013. gada 5. novembrī. Cik bagāts viņš bija toreiz, arī to var noskaidrot pēc VID iesniegtās deklarācijas. Un jāatzīst – pēc oficiālajiem papīriem skatoties, krietni vien bagātāks. Tāpat viņam piederēja zeme Grobiņā un Rojas novadā, tāpat viņš brauca ar "Porsche" (tiesa gan, 2013. gada izlaiduma, ko pēcāk nomainīja pret jaunāku), taču bezskaidrā naudā glabāja krietni lielākas summas, nekā viņam ir tagad. Lūkojoties sešus gadus vecā deklarācijā, redzams, ka Liepiņa bezskaidrās naudas uzkrājumi bija vairāk nekā viens miljons.

Interesanti, ka arī jaunais Latvijas Nacionālā opera un balets valdes priekšsēdētājs Egils Siliņš, stājoties amatā, deklarējis, ka viņa bezskaidrās naudas uzkrājumi ir aptuveni viens miljons eiro.

Zigmara Liepiņa alga VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" valdes priekšsēdētāja amatā

2019. gads – 54 421,73 €

2018. gads – 76 854,87 €

2017. gads – 54 421,73 €

2016. gads – 54 425,25 €

2015. gads – 36 573,30 €

2014. gads – 34 402,62 €