Eilands, Aminata un Rudāne aicina Liepājā klausīties slavenu kino mūziku džeza noskaņās

“Dosimies uz pasaules labāko sapņu fabriku – Holivudu, lai baudītu leģendāras kino mūzikas pērles!” aicina koncerta režisors Dailes teātra aktieris Gundars Silakaktiņš, kurš pats arī vadīs šo vakaru “Lielajā dzintarā”.

Aminata, Dināra Rudāne un Ralfs Eilands kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri Jāņa Ivuškāna vadībā atskaņos daudzas vispārzināmas melodijas no tādām kinofilmām kā "The Star is Born", "Skyfall", "Moulin Rouge", "Bodyguard" un citām. Oriģinālā tās izpildīja tādas slavenības kā Lady Gaga un Bredlijs Kūpers, Adele, Nikola Kidmena, Vitnija Hjūstone, Džastins Timberleiks, "Queen", "Aerosmith".

“Veidot šo programmu man ir liels izaicinājums, jo lielākajai daļai to skaņdarbu, ko aranžēju, jau oriģinālā ir ļoti labas aranžijas. Līdz ar to daudz laika jāpavada domājot, eksperimentējot, lai saprastu, kas būs tas, ar ko es šos darbus padarīšu atšķirīgus – ko es varētu tiem dot no sevis,“ stāsta Liepājas Simfoniskā orķestra trompetists un Melngaiļskolas bigbenda līderis Jānis Ivuškāns.