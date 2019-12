17. decembra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1976. gadā - Ainārs Miķelsons (Rembo), mērnieks, Liepājas patriots.

1956. gadā Ģirts Muižnieks - mākslinieks.

1959. gadā Ināra Slucka - Latvijas Nacionālā teātra aktrise.

1964. gadā Linda Baltiņa - SIA "LDz apsardze" valdes locekle, bijusi VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" padomes locekle.

1928. gadā Edgars Liepiņš - aktieris un dziedātājs (miris 1995. gadā).

Jubilāri pasaulē

1706. gadā Emīlija de Šatlē - franču fiziķe, matemātiķe un rakstniece (mirusi 1749.gadā).

1749. gadā Domeniko Čimaroza - itāļu komponists (miris 1801.gadā).

1778. gadā Hemfrijs Deivijs - britu ķīmiķis un fiziķis (miris 1829.gadā).

1874. gadā Viljams Lions Makenzī Kings - Kanādas premjerministrs (miris 1950.gadā).

1892. gadā Sems Berijs - amerikāņu basketbola treneris (miris 1950.gadā).

1905. gadā Simo Heihē - somu snaiperis Ziemas karā (miris 2002.gadā).

1908. gadā Vilards Frenks Libijs - amerikāņu ķīmiķis, Nobela prēmijas laureāts (miris 1980.gadā).

1930. gadā Bobs Gučone - amerikāņu žurnāla "Penthouse" dibinātājs un izdevējs (miris 2010.gadā).

1934. gadā Rejs Vilsons - angļu futbolists.

1936. gadā Francisks - Romas pāvests.

1937. gadā Kerijs Pekers - austrāliešu mediju magnāts (miris 2005.gadā).

1938. gadā Karlo Litls - angļu bundzinieks ("Rolling Stones", miris 2005.gadā).

1939. gadā Edijs Kendrikss - angļu dziedātājs ("The Temptations", miris 1992.gadā).

1944. gadā Bernards Hils - angļu aktieris.

1944. gadā Džeks Čalkers - amerikāņu rakstnieks (miris 2005.gadā).

1949. gadā Pols Rodžerss - angļu dziedātājs ("Free", "Bad Company").

1951. gadā Kens Hičkoks - kanādiešu hokeja treneris.

1953. gadā Bils Pulmens - amerikāņu aktieris.

1954. gadā Sergejs Jovaiša - lietuviešu basketbolists, divu olimpisko bronzas godalgu ieguvējs, divkārtējs Eiropas čempions.

1956. gadā Maiks Milss - amerikāņu basģitārists ("R.E.M.").

1956. gadā Pīters Ferelijs - amerikāņu kino režisors, scenāriju autors un producents.

1971. gadā Antuāns Rigodo - franču basketbolists.

1973. gadā Pola Redklifa - angļu skrējēja, 2005. gada pasaules čempione maratonā.

1974. gadā Džovani Ribisi - amerikāņu aktieris.

1974. gadā Sāra Polsona - amerikāņu aktrise un režisore, "Emmy" un "Zelta globusa" ieguvēja.

1975. gadā Mila Jovoviča - Ukrainā dzimusi aktrise un modele.

1978. gadā Menijs Pakjao - filipīniešu bokseris un politiķis.

Notikumi Latvijā

1998. gadā starptautiskajā lidostā "Rīga" atklāj patvēruma meklētāju īslaicīgās izmitināšanas punktu.

2000. gadā notiek Labklājības partijas otrais kongress, kurā par partijas priekšsēdētāju ievēl Juri Žuravļovu.

2002. gadā Rīgas dome nolemj apvienot autobusu parkus "Imanta" un "Tālava", izveidojot SIA "Rīgas satiksme".

2006. gadā Baltijas Asamblejas sēdē par organizācijas prezidenti ievēl Latvijas delegācijas vadītāju Ēriku Zommeri.

Notikumi pasaulē

546. gadā Gotu kara laikā austrumgotu karalis Totila ieņem Romu, piekukuļojot bizantiešu garnizonu.

1538. gadā Pāvests Pauls III izslēdz no baznīcas Anglijas karali Henriju VIII.

1777. gadā Francija oficiāli atzīst Amerikas Savienotās Valstis.

1843. gadā Pirmo reizi tiek izdots angļu rakstnieka Čārlza Dikensa darbs "A Christmas Carol" ("Ziemsvētku korālis").

1862. gadā Amerikāņu pilsoņu karā ģenerālis Grants pavēl padzīt ebrejus no Tenesī, Misisipi un Kentuki.

1903. gadā brāļi Raiti ASV Ziemeļkarolīnas štatā veic pirmo veiksmīgo lidojumu ar lidmašīnu.

1909. gadā mirst Beļģijas karalis Leopolds II, kurš 1885. gadā izveidoja Kongo brīvvalsti, kuru Beļģija 1908.gadā anektēja.

1935. gadā pirmajā lidojumā dodas 20. gadsimta trīsdesmitajos un četrdesmitajos gados ļoti nozīmīgā lidmašīna "Douglas DC-3".

1957. gadā ASV Keipkanaveralas ragā izmēģina pirmo starpkontinentālo raķeti "Atlas".

1961. gadā Indija nosūta uz Goa 40 000 vīru karaspēku un vienas dienas laikā atņem šo teritoriju Portugālei.

1967. gadā Armijas virsnieki bez asinsizliešanas sarīko valsts apvērsumu Beninā, gāžot prezidentu Kristofu Soglo.

1967. gadā netālu no Melburnas peldoties noslīkst Austrālijas premjerministrs Herolds Holts.

1970. gadā pēc protestiem pret komunistu valdību Polijas pilsētā Gdiņā karavīri atklāj uguni uz strādniekiem, kad viņi atgriežas savās rūpnīcās, nogalinot un ievainojot vairākus simtus cilvēku.

1971. gadā Indijas un Pakistānas karš par Austrumpakistānu (mūsdienu Bangladešu) noslēdzas, padodoties 90 000 Pakistānas karavīriem.

1973. gadā Arābu kaujinieki Romas lidostā nogalina 32 cilvēkus, sviežot spridzekļus uz "Pan Am" lidmašīnu un ar ložmetēju apšaudot termināļa ēku.

1981. gadā Itālijas pilsētā Veronā "Sarkanās brigādes" aktīvisti nolaupa amerikāņu ģenerāli Džeimsu Dozjeru.

1983. gadā ugunsgrēkā diskotēkā Madridē iet bojā 83 cilvēki.

1986. gadā Kembridžas Papvortas slimnīcā Anglijā pacientei pirmo reizi tiek pārstādīta sirds, plauša un aknas.

1989. gadā Brazīlijā notiek pirmās tiešās prezidenta vēlēšanas 29 gadu laikā. Vēlēšanās uzvar Fernandu Kolors de Mellu.

1989. gadā amerikāņu telekanāls FOX pārraida pirmo animācijas seriāla "Simpsons" sēriju.

1990. gadā pirmajās brīvajās vēlēšanās Haiti par prezidentu tiek ievēlēts Žans Bertrāns Aristids.

1994. gadā divi amerikāņu helikoptera piloti tiek sagūstīti Ziemeļkorejā, kad viņi ir spiesti pēc avārijas nosēsties šajā valstī.

1996. gadā Peru kaujinieki iebrūk Japānas vēstnieka mājā un piedraud nogalināt gandrīz 490 sagrābtos ķīlniekus, ja netiks atbrīvoti viņu apcietinātie biedri.

1996. gadā ANO Ģenerālā asambleja par ANO ģenerālsekretāru ieceļ Ganas pārstāvi Kofi Annanu.

1997. gadā Nelsona Mandelas vietā par Dienvidāfrikas Republikā valdošā Afrikāņu Nacionālā kongresa prezidentu kļūst Tabo Mbeki.

1997. gadā Ukrainas pasažieru lidmašīnas katastrofā Grieķijas kalnos iet bojā visi 70 cilvēki, kas tajā atradās.

1998. gadā ASV ar Lielbritānijas atbalstu četras dienas veic gaisa triecienus Irākas ķīmisko, bioloģisko un kodolieroču objektiem.

1999. gadā 54 gadus pēc Otrā pasaules kara beigām Vācija, ASV un Austrumeiropas valstis noslēdz vēsturisku vienošanos par kompensāciju izmaksu nacisma ēras vergstrādniekiem.

2001. gadā pirmo reizi kopš amerikāņu diplomātu bēgšanas no Kabulas īsi pirms padomju okupācijas beigām 1989.gadā ASV izveido diplomātisku pārstāvniecību Afganistānas galvaspilsētā.

2002. gadā Kongo Demokrātiskās Republikas karojošās puses paraksta vienošanos par varas dalīšanu, tādējādi izbeidzot četrus gadus ilgo pilsoņu karu, kurā dzīvības zaudēja apmēram divi miljoni cilvēku.

2003. gadā uz pasaules kinoekrāniem nonāk ļoti gaidītā britu rakstnieka Dž.R.R.Tolkīna triloģijas "Gredzenu pavēlnieks" pēdējā daļa "Karaļa atgriešanās" ("The Lord of the Rings: The Return of the King").

2003. gadā Francija valsts skolās aizliedz lietot atklātus reliģiskus simbolus, piemēram, musulmaņu lakatus, ebreju cepurītes un lielus kristiešu krustus.

2003. gadā Lielbritānijā fiksē pirmo iespējamo gadījumu pasaulē, kad cilvēks pēc asins pārliešanas ir inficēts ar liellopu sūkļveida encefalopātijas cilvēkam bīstamo paveidu.

2004. gadā Himalaju karaļvalsts Butāna aizliedz smēķēt sabiedriskās vietās un tabakas izstrādājumu tirdzniecību, kļūstot par pirmo valsti pasaulē, kas spērusi šādu soli.

2011. gadā mirst Ziemeļkorejas diktators Kims Čenirs, kas valsts galvas amatu ieņēma kopš 1994. gada.