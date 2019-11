Par to pārītis pavēstījis sociālās saziņas tīklā "Facebook" - Kivičs ievietojis foto, kurā abi saskandina glāzes, un bildi parakstījis beidzot, pievienojot arī info, ka ir ar "saderinājies ar Lieni Skulmi".

9. novembrī soctīklos Kivičs visiem lielījās, ka viņa attiecībām ar Lieni Skulmi ir gada jubileja. "Šodien mēs esam kopā veselu gadu. No rīta līdz vakaram, visu laiku. Jo mums tā ir vislabāk.Mums nevajag nevienu citu, jo ziniet ko mēs atradām viens otrā? Mēs atradām SEVI," tā klāsta Andris.

"Mēs esam atvēruši viens otrā tādu garīgo, fizisko, seksuālo un dzīves mīlēšanas potenciālu, kāds, man likās, vispār neeksistē.

Es mīlu mūsu dzīvi, mūsu kopīgo lidojumu, mūsu kritienus un mūsu spēju piecelties. Un visvairāk es mīlu mūs par to, ka mūsu attiecībās nav aprēķina, samierināšanās, krupju norīšanas, plāna B, kaut kā līdz galam nepateikta un pieciesta. Mūsu attiecības es mīlu, jo tās vienkārši ir ĪSTAS," nosaka Kivičs.

"Peldēt pret straumi nav viegli, bet tā ir tāda bauda - dzīvot tā, lai tava viesošanās pieredze šinī pasaulē ir absolūti patiesa.

Un neklausaties, ka dzīvot vajag "labi", kā mums to borē onkuļi, kuriem vajag pēc iespējas vairāk patērētājus. Dzīvot vajag interesanti. Mīlu Tevi, Lienīt! No visas sirds. Par to, ka vienkārši esi, un arī man ļauj būt tam, kas es esmu," ierakstu nobeidz muzikants, kura attiecībās ar Skulmi nav trūcis ne skaļu notikumu, ne skandālu.

Turklāt pārītis laikam aizmirsis, ka savulaik viņi jau tak saderinājās. Kivičs savā realitātes šovā pats klāstīja, kā Liene viņu esot bildinājusi. Un tak saderināšanās gredzenu jau viņš arī metās meklēt. Iespējams jau, ka to saderināšanos viņi neuzskatīja par "likumīgu", jo Kivičs tak vēl bija precēta vīra godā, bet tagad - neilgi pēc tam, kad Andra trešā sieva Madara paziņoja, ka viņu laulība ir šķirta - saderinājās "oficiāli".