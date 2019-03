„Ko iemīlu, to arī apprecu,” saka Andris Kivičs, norādot, ka nav nekāds meitu ģēģeris, jo visas savas iecerētās cenšoties vest pie altāra. Kivičs arī atklāj – Liene viņu bildinājusi pirmā. Taču gredzena meklējumos meties tieši viņš.

Liene bildināja pirmā

Pagājušajā nedēļā pie skatītājiem beidzot nonāca realitātes šovs "Kivičs. Pavisam privāti", kas stāsta par pašmāju šovbiznesa karstākā pārīša – Andra Kiviča un Lienes Skulmes – ikdienu. Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", spilgtu notikumu un atklājumu šovā netrūkst, interesentiem beidzot ir iespēja ielūkoties Andra un Lienes, kā paši mīl teikt, „aizraujošās dzīves” aizkulisēs.

Tā, piemēram, Kivičs droši pavēstīja, ka viņa mīļotā, lai arī mūziķis vēl ir precēta vīra godā, izteikusi vēlmi ar viņu vienoties laulības saitēm. „Viņa mani bildināja pirmā,” šovā paziņoja Andris. „Goda vārds, nopietni. Nenormāli „kruts” sajutos, wow.” Un Liene, mulsi smaidīdama, vien spēja piebilst: „Mēs visu darām otrādi nekā citi cilvēki.” Kivičs, kas joprojām gan ir oficiāli precējies ar savu trešo sievu Madaru, pavēstīja – abi ar Lieni esot iedzēruši "Martini" un tad kādā brīdī mīļotā viņam teikusi: „Vai tu kļūsi par manu vīru?”

Andris, protams, Lienei atteikt nav spējis, bet, kā īstam vīram piedienas, vēlējās visu izdarīt, kā nākas, – pats pirkt saderināšanās gredzenu un krist uz viena ceļa iecerētās priekšā. Izmantojis brīdi, kad sasirgusī Skulme mājās atgūst spēkus abu kopīgajā gultā, Kivičs metās uz veikalu pirkt gredzenu un plānoja smuku bildinājumu.

„Tā kā mēs tomēr esam tāds nestandarta pāris, es izvēlējos arī nestandarta gredzenu – ar lillā akmeni,” pauž Andris. (Foto: Publicitātes)

Līdz oficiālām kāzām gan pārim nāksies paciesties – Kivičam taču vēl jāizšķiras ar savu trešo sievu Madaru. Bet ar vienošanos par šķiršanos nemaz tik gludi neiet – var noprast, ka Andris un Madara savā starpā nespēj vienoties, cik liela tad būs Kiviča finansiālā palīdzība bijušajai sievai un viņu kopīgajām divām meitām pēc šķiršanās.

Pirmoreiz precējās pirms 20 gadiem

Šogad apritēs jau 20 gadi, kopš Kivičs laulības ostā iestūrēja pirmoreiz. 1999. gadā viņš par sievu apņēma basketbolisti Ilzi Ieviņu. Četrus gadus pēc kāzām Andris, kurš tad ar savu mūziku jau sāka kļūt populārs, par sievu teica – ieraugot Ilzi, sapratis, ka Ilze ir viņa liktenis.

„Ja nesatiktu Ilžuku, tagad noteikti būtu nodzēries un sēdētu cietumā,” 2004. gadā klāstīja Kivičs. „Es vecumdienās noteikti gribētu būt kopā ar Ilžuku. Jo tāds eņģelis kā Ilze piedzimst labi ja reizi simts gados. Neko citu man nevajadzētu!” Taču domas viņam ātri mainījās – nepagāja pat gads, kad Kivičs paziņoja par šķiršanos. Kivičs savu versiju par pirmās laulības izjukšanas iemesliem izklāstīja pēc vairākiem gadiem: „Ar Ilzi izšķīrāmies, jo nespēju sadzīvot ar pēkšņajām pārmaiņām savā dzīvē. No sportista kļuvu par mūziķi. Mana dzīve kļuva četrreiz ātrāka. Mūsu tempi vairs „neštimmēja”.”

Pēc Ilzes Andris sāka attiecības ar stilisti un modeli Danu Dombrovsku, kas Kivičam 2005. gadā dāvāja dēlu Kristoferu Paulu. Trīs mēnešus pēc puikas nākšanas pasaulē Kivičs no ģimenes aizgāja – viņam liktenīgās mīlestības dzirksts ar Danu izdzisa nepilnu divu gadu laikā. „Pēc manām domām, sievietei vispirms jāmīl vīrietis un tikai pēc tam bērns,” teica Andris, liekot noprast, ka sapnis par laimīgo trijotni izvērties mātes un bērna savienībā, kur trešais izrādījies lieks.

2007. gada vasarā Kivičs pie altāra gāja otrreiz – par sievu apņēma modeli Elīnu Straumi. Krīze Andra un Elīnas laulībā sākās divus gadus pēc kāzām – 2009. gadā, kad Kivičs pameta Latviju un aizbrauca strādāt uz Džērsijas salu. Andris publiski solīja, ka Latvijā vairs neatgriezīšoties, ka sieva Elīna pie viņa pārcelšoties uz Džērsiju, kur dzīvošot abi laimīgi kopā. Taču jau 2010. gadā Andris atkal lēkšoja pa Latvijas zemi, turklāt uz mūžu sarāvis attiecības ar otro sievu.

Saderinājās Kivičs arī savu nākamo mīļoto – saksofonistu kvarteta "The Green Land" baritonisti Agnesi Karpoviču. Taču pāris mēnešu pēc saderināšanās attiecībām pienāca gals – šoreiz gan iniciatore bijusi Agnese. „Ja iepriekšējā vakarā Andris man personiski atzīstas mīlestībā, bet jau nākamajā dienā vienā no intervijām presei viņš to noliedz, tad attiecībām ir jābeidzas,” teica viņa, savukārt Kivičs pavēstīja: „Sākumā starp mums bija dzirkstelīte, taču tad abi sapratām, ka tā nav mīlestība, bet gan vairāk čomiskas attiecības. Nu nevar mākslīgi radīt dzirksteli attiecībās. Nekāda traģēdija jau nav notikusi, tā gadās, jo nebija mums loves.”

2012. gada Valentīndienā Kivičs apprecējās savā mūžā trešo reizi – pat vecākiem nezinot, mija gredzenus ar Madaru Niperi. Ar Madaru Andris bija kopā septiņus gadus, un viņu laulībā piedzima divas meitas. Nu arī šīm attiecībām ir pienācis gals. Un šonedēļ apritēs jau četri mēneši, kopš Kivičs ir kopā ar Lieni Skulmi, kuru arī plāno padarīt par savu likumīgo sievu.

