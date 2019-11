Otrajā finālsērijā dalībnieki izpildīja Latvijas un pasaules populārākos hitus, kuras laikā uzstājās arī pašmāju populārā grupa “Carnival Youth”, uz skatuves priecējot ar singlu “Only The Moon Can See The Sun” no grupas jaunā albuma.

Pirmais uz skatuves kāpa kamerūnietis Kevins Dylan Feunang ar R. Kelly emocionālo “I Believe I Can Fly”, kas saņēma kritiku no žūrijas locekļiem, sakot, Kevins ir spējīgs radīt vairāk, tomēr mentors Mentors Ogļezņevs pauda 110% atbalstu. Tomēr šajā vakarā skatītāji nebija vienisprātis ar mentoru, bet ar pārējiem žūrijas locekļiem, jo Kevins nokļuva starp trijiem vājākajiem dalībniekiem, kas lika viņa izpildīt glābējdziesmu. Tomēr arī glābējdziesma nepārliecināja žūriju un Kevinam nācās pamest šovu.

Dvīņu māsu duets “Rozes” vakaru uzsāka pārliecinoši un izpildīja Kristinas Agileras dziesmu “Ain’t No Other Man”, papildinot to ar krāšņu dejas priekšnesumu, pēc kā Reinis atzina: “Mani uzpirkt ar labu horeogrāfiju var vienmēr”, tomēr dziedājumu žūrija nevērtēja viennozīmīgi. Arī māsām nācās cīnīties par iespēju palikt šovā, izpildot glābējdziesmu. Meitenes pierādīja, ka gatavas kārtīgi strādāt un ir pelnījušas palikt šovā.

Simpātiskais Dagnis Roziņš izpildīja Eda Šīrana romantisko dziesmu “Photographer”, kas mentoram šķita droša izvēle, tomēr, neraugoties uz to, Marats saņēma pārmetumu no kolēģiem, sakot, ka tas ir “dižakmens” mentora dārziņā, jo Dagnis nav ticis galā ar uzdevumu. Un, iespējams, tieši šī dziesmas izvēle lika Dagnim doties mājās, jo skatītāji dziedātāju novērtēja ar viszemāko balsu skaitu.

Aizkraukliete Anna Krista Ostrovska ar Madonnas dziesmas “Like a Prayer” spēcīgo dziedājumu piecēla kājās mentoru Intaru Busuli. Žūrijas dalībnieks Reinis Sējāns pārliecinoši pauda: “Es sadzirdēju tavu lielo balsi, kuru iepriekš nebiju dzirdējis šādā jaudā, un tas mani iepriecināja."

“Nemiera gars un cilvēks rokenrols,” tā Reini Liepu dēvē viņa mentors. Šovakar Reinis izpildīja "Bastille" dziesmu “Pompei”, kas pārliecināja ar ekspresiju, enerģiju un vokālo spēku. Diāna Paško ar Leonas Lūisas “Bleeding Love” aizkustināja žūriju ar izjusto dziesmas izpildījumu, pēc kā sekoja arī Aijas atzīšānās: “Reini, es pievienojos tev, es arī Diānu mīlu."

Jauno meiteņu duets “The Gardens” skatītājiem dāvāja enerģisku priekšnesumu ar Keitijas Perijas dziesmu “Hot n Cold”, bete multimākslinieks Klāvs Ozols uz skatuves radīja īstu mākslas darbu - Klāva uzstāšanos papildināja paša zīmētas animācijas, individuāla horeogrāfija un emocionāls "Coldplay" dziesmas “Viva La Vida” izpildījums.

Topošā māmiņa Elīna Gluzunova ar dziedātājas Pinkas kompozīcju “Try” dāvāja personisku vēstījumu, ko apstiprināja arī mentora Reiņa vērtējums: “Tu ej ar spēku uz priekšu, tas bija skaisti, un es tevi mīlu!"

Ektravagantais Artis Zaķis pieņēma izaicinājumu, izpildot dziedātājas Adeles dziesmu “Set fire to the rain”, kurā Artis ielika īstu pārdzīvojumu, papildinot to ar dzīvām un patiesām emocijām.

Absolūtās dzirdes īpašniece Elīna Evelīna Jansone šovakar riskēja, vēloties demonstrēt savu vokālo spēku ar Lady Gaga diesmu “Million reasons”, pēc kā Reinis kritizēja Elīnu, sakot, ka “katrs jauns eksperiments kaut ko dod, šorez tas parāda lietas, kuras ir jāpieslīpē”.

Ar ballīti uz skatuves vakaru noslēdza trio “Limonāde” ar "Kool&The Gang" enerģisko dziesmu “Celebration”, kas vienbalsīgi saņēma pozitīvu žūrijas vērtējumu.

Šova “X faktors” trešās sezonas otrās finālsērijas “Credit 24” skatītāju simpātiju balvu ieguva Diāna Paško, izvirzoties līderos ar 9174 balsīm, savukārt šovu pameta divi Marata komandas dalībnieki - Dagnis Roziņš un Kevins Dilans.

Jau nākamajā svētdienā, 17. novembrī, par uzvaru cīnīsies 10 pretendenti, kas izpildīs dziesmas par mīlestību, kur daļa no tām būs latviešu valodā.