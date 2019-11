Valteram Frīdenbergam beidzot top piemiņas vieta

Iemīļotais TV raidījumu vadītājs un grupu "Tumsa", "Putnu balle", "Coco Orchestra" dziedātājs mūžībā devās aizvadītā gada 17. oktobrī, 30 gadu vecumā zaudējot cīņā ar vēzi. Pēc mūziķa vēlmes viņa mirstīgās atliekas tika kremētas, bet urnu ar pelniem Valtera viens no tuvākajiem draugiem, grupas "Tumsa" menedžeris Mareks Bērents, nogādāja Valtera pēdējā dzīvesvietā – viņa mājā Torņakalnā, kur mūziķis dzīvoja kopā ar draudzeni Kristīni. Kopš tā laika gan Valtera Frīdenberga tuviniekiem, gan draugiem nav zināms, kas noticis ar šiem pīšļiem.

Pēdējā vēlēšanās?

Pēc Frīdenberga nāves izskanēja versija, ka mūziķa pīšļi tiks izkaisīti okeānā Portugālē, kurp Valters tik ļoti vēlējās aizbraukt dzīves pēdējos mēnešos, taču nepaspēja. Tāda esot bijusi Valtera pēdējā vēlēšanās, un, lai to piepildītu, viņa draudzene Kristīne Paegle plānoja doties uz Portugāli, izveidojot sarakstu ar tiem, kas būtu tiesīgi pavadīt Valteru šajā viņa pēdējā ceļojumā.

Pagājis jau gads, kopš Valters vairs nav dzīvo vidū. Valters ar draudzeni Kristīni aizvadītā gada vasaras nogalē, neilgi pirms savas nāves. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Šo izredzēto vidū bija arī grupas "Putnu balle" dalībnieki, un pirms pieciem mēnešiem grupas menedžere Anete Kalniņa žurnālam "Kas Jauns" atklāja, ka ceļojums uz Portugāli vēl nav noticis. „Mēs gaidām, kad visi būsim brīvi un varēsim kopā aizbraukt uz Portugāli. Lielākā daļa "Putnu balles" mūziķu mācās un strādā ārpus Latvijas, tāpēc grūti atrast vienu laiku, kad visi varētu doties šajā Valtera pēdējā ceļojumā. Bet to, kuri brauks uz Portugāli, izlemt uzticējām Kristīnei,” jūnija sākumā teica Anete Kalniņa.

Ar Kristīnes lēmumu izkaisīt Valtera pīšļus okeānā nemierā bija radinieki un citi mūziķa draugi, turklāt, pēc Latvijas Republikas likumdošanas, to, ko darīt ar aizgājēja pīšļiem, tiesīgi izlemt tikai mirušā vistuvākie radinieki. Un viņu vēlme ir, lai Valtera pelni tiktu apglabāti, lai būtu ierīkota piemiņas vieta. Turklāt ne Valtera Frīdenberga tēvs Māris Frīdenbergs, ne brālis Marsels Frīdenbergs, ne draugi, kuri bieži bija kopā ar Valteru viņa dzīves pēdējās dienās, no Valtera nebija dzirdējuši, ka mūziķim būtu bijusi vēlme, lai viņa pelnus izkaisītu okeānā. Tādēļ, lai noskaidrotu, kas noticis ar Valtera Frīdenberga pīšļiem, viņa tuvinieki gada sākumā rakstiski vērsās pie Kristīnes ar lūgumu sniegt ziņas, kur atrodas urna. Taču Kristīne ne tikai izvairījās no jebkādas komunikācijas ar Valtera ģimeni, bet arī iesaistīja šajā lietā policiju.

Saistītās ziņas Mantojuma strīdi, tiesu darbi - Valtera Frīdenberga radi apšauba, ka viņš tiešām gribējis precēt Kristīni Valda neziņa, kas īsti noticis ar Valtera Frīdenberga pīšļiem Frīdenberga un Freimaņa tik līdzīgie likteņi: auga bez vecākiem, nomira jauni, un mistiskas sakritības

Pēc "Kas Jauns" rīcībā esošās neoficiālās informācijas, jau februārī Kristīne Paegle policiju informējusi, ka Valtera pelni esot ceļā uz Portugāli un, pat ja radiniekiem uz to būtu kādas tiesības, to nodošana vairs nebūtu iespējama… Kā tad tā? Draugiem no "Putnu balles" nemaz to nezinot? Ne velti šis Kristīnes apgalvojums izbrīnīja Valtera tuviniekus, tāpēc arī Valtera tēvs un brālis vērsās pie policijas ar pamatotām aizdomām, ka tie ir meli.

Blakus opim un omītei

Nu ir pagājis gads, taču joprojām nav zināms Valtera pīšļu liktenis. Jo arī pati Kristīne Paegle vēl pirms diviem mēnešiem to neatklāja, uz žurnāla "Kas Jauns" jautājumu, vai pelni ir izkaisīti okeānā, vien atbildot: „Par šo tēmu es šoreiz nerunāšu. Gan jau kādreiz – vēlāk, kad pienāks laiks par to runāt. Tas ir pārāk ass jautājums šim brīdim.”

Tikmēr mūziķa draugi par spīti visam jau izveidojuši piemiņas vietu. Tā atrodas ļoti skaistā vietā Rīgas 2. Meža kapos, uzkalniņā, kur zemes klēpī guldīti Valtera vistuvākie cilvēki – vecvecāki.

Valtera piemiņas vieta atrodas blakus viņa vecvecāku atdusas vietai. Valtera draugi un tuvinieki šeit iecerējuši izveidot piemiņas akmeni un cer, ka šeit zemes klēpi tiks guldīti arī mūziķa pīšļi. (Foto: Juris Vaidakovs)

Šobrīd šajā vietā uzstādīta pagaidu piemiņas zīme no koka, tās autors ir Kristaps Zīlmanis. Jau kopš Valtera nāves gadadienas – 17. oktobra – te nepārtraukti deg svecītes, ko ik dienas atnes un aizdedz mūziķa draugi un fani, bet pēc vairākiem mēnešiem šeit sliesies Valteram cienīgs piemiņas akmens. Valtera draugs Mareks ļoti cer, ka izdosies realizēt ideju, kuras projekts un mets jau šobrīd ir izstrādāts, neraugoties uz visādiem šķēršļiem. Tikmēr tuvinieki cer, ka agrāk vai vēlāk šajā vietā zemes klēpī tiks guldīti arī Valtera Frīdenberga pīšļi.

Valtera Frīdenberga piemiņas vieta, Rīgas 2. Meža kapi

Valtera Frīdenberga nāves gadadienā mūziķa vecvecāku kapavietā 2. Meža kapos tika iedegtas svecītes, tā godinot pāragri mirušo mūziķi. (Foto: Juris Vaidakovs)

Nokļūšana: ja orientēsies pēc adreses Inčukalna iela 7, Rīga, tad otrā ielas pusē būs vārtiņi, pa kuriem droši dodies iekšā un ej taisni uz priekšu, bet pēc aptuveni 15–20 soļiem griez pa kreisi un pa nelielu taciņu pāri pļavai ej tikai taisni, pa kalniņu augšā un uz priekšu, kamēr kreisajā pusē būs tas, kā dēļ ieradies.