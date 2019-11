Agnese "Facebook" paudusi savu sašutumu par Kilblokas vadītās izdevniecības "Zvaigzne ABC" izdoto grāmatu "Fabulas un stāstiņi par dzīvniekiem", kur vienā no fabulām ir vārdi: "Ne sūdzēšanās, ne kliedzieni nemainīs tavu likteni. Kad briesmas jau sirds jūt, vislabāk ir klusam būt."

"Šo ārprātu "Zvaigzne ABC" izdod kā bērniem vēlamu lasāmvielu. Fabula māca, ka vardarbība un slepkavošana ir ok, nevajag pretoties, vajag klusēt. Kad izvarotājs jau izvaro - nav vērts pretoties un kliegt. Atslābinies un baudi braucienu!" savā ierakstā neizpratni pauž Agnese.

"Hei, nocirsto pirkstiņu Helovīna paaudzes atzar, šitās ir fabulas! Ferštein, poņimajeķe, anderstend? FABULAS!!!" tā atbildējusi Kilbloka.

Pēcāk, kad ieraksta komentāros tika pieminēts gan sivēnu dumpis, gan vegānisms, gan Jēzus ar nazi rokās, Kilbloka arī pauda: "Cūkas liktenis ir ļoti skaidrs neatkarīgi no laika, kad tas viņu piemeklēs. Cīnieties, ja ir vēlme, par šī likteņa mainīšanu, ja ir aicinājums, bet lieciet mierā tautu folkloru, - lai tā paliek, kur tā ir."

"Kā psihologs varu droši teikt - fabula māca upura lomu. Tas ir traģiski, īpaši valstī, kur ir augsts vardarbības līmenis ģimenē un bērnu tiesību aizsardzība realitātē ir sāpīga problēma. Un tieši klusēšana ir problēma LV - klusē bērni, klusē kaimiņi, skolotāji , paziņas," tā Agnese, uz ko Vija atbild: "Mēs visi esam nāves upuri. Neviens no šīs dzīves neiziesim dzīvi. Sākam nu tik brēkt un vaimanāt... Ziniet, Amala, es tiešām nevēlos brist šajā bezjēdzīgajā diskusijā. Ejiet politikā, panāciet folkloras aizliegumu, sašķirojiet to labajā un sliktajā, atlasiet to, ko var saprast mileniālis no tās, ko nu nekādi... Būs izdevniecībām valsts izdots cenzūras apkārtraksts - mēs to respektēsim."

Agnesei savukārt tas liek spriest: "Līdz šim domāju, ka vnk neesat ievērojusi šo tekstu, jo pieņemu, ka ne katra izdotā grāmata tiek izlasīta no A līdz Z, bet nu ir skaidrs, ka esat pilnībā apmierināta ar paveikto darbu bērnu literatūras lauciņā."

Tad iesaistās arī mūziķa Roberta Gobziņa sieva Madara: "Es šīs fabulas pamācību uztvēru līdzīgi kā to lūgšanu "Dievs, dod man dvēseles mieru. Pieņemt to, ko es nespēju mainīt, drosmi mainīt to, ko spēju un gudrību atšķirt vienu no otra." Folkloru tak nav jāuztver burtiski."

Uz to Agnesei arī ir kas demonstrējams - video, kā cūkas, kuras vedot uz kautuvi, izmūk no kravas kastes.

Un kādā citā komentārā raksta: "Starp citu, tā ir interesanta tēma - pasaku pārvērtēšana. Citās zemēs pasakas sāk arī jau pārveidot, lai neveicinātu, piemēram, dzimumu stereotipus. Lai meitenes neieprogrammētu pasīvi gaidīt prinčus zirgos un tml. Tas viss ir diskutējami, protams, taču mūsdienās tiešām šķiet, ka daļa ir neaktuālas un morāli novecojušas pasakas."