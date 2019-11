Andris Bērziņš kāzu jubilejā izliek pārdošanā dzīvokli, lai pārceltos uz laukiem

Četrdesmit kvadrātmetru plašais studio tipa dzīvoklis Āgenskalnā, kura logiem pretī slejas Rīgas Svētā Alberta Romas katoļu baznīca, nupat svaigi izremontēts un pārvēsts līdz nepazīšanai. Austrumnieciskā košuma vietā tagad viss ir baltā, un Andris Bērziņš nespēj vien nopriecāties, cik cēls, plašs un gaišs kļuvis viņa ģimenes mājoklis. Tomēr aktieris atzīst – Rīgu viņš vairs par savām mājām saukt nevēlas. „Tāpēc meklējam tikpat mīlošu pāri kā mēs vai, piemēram, kādu ārstu, kam būtu vēlēšanās iegādāties mūsu ligzdiņu, jo māja atrodas tikai minūtes gājiena attālumā no Stradiņa slimnīcas. Bet mēs paši ar sieviņu – jo ātrāk, jo labāk – vēlamies pārcelties prom uz laukiem,” plānos dalās dziedošais aktieris.

Svaigi izremontēto dzīvokli Āgenskalnā Andris Bērziņš vēlas pārdot par 52 000 eiro. (Foto: no privātā arhīva)

Izrādās, ka pilsētas kņada, nemitīgās auto straumes un ļaužu masas māksliniecisko pāri vairs nesaista. Abi katru brīvu brīdi dodas staigāt pa mežu, rīko pārgājienus gar jūras krastu un mērķtiecīgi apceļojuši Latviju, lai atrastu kādu nomaļu vietiņu pie dabas krūts, kur smelties iedvesmu un dzīvot klusā un dabiskā vidē. „Nepagāja ne trīs gadi, līdz sameklējām ko sev piemērotu un atbilstošu, un ar nepacietību gaidām, kad izdosies atrast jaunus saimniekus dzīvoklim, lai varam nekavējoties pārcelties. Tā ir jauka viensēta Kurzemē, visapkārt meži, arī līdz jūrai nav tālu. Būtu lieliski, ja jau Ziemassvētkus mēs varētu nosvinēt savā lauku namiņā,” cerīgi teic Andris Bērziņš.

Inese un Andris pirms sešiem gadiem. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Kāzu jubilejā atkal bildina mīļoto

Andris Bērziņš atklāj, ka aizvien viņa dzīvē spožākā saule ir mīļotā sieva Inese, kas viņu sparīgi atbalsta kā sadzīvē, tā ikkatrā radošajā solī. Tālab aktieris arī parūpējās, lai ceturtā kāzu gadadiena abiem būtu neaizmirstams notikums. „Rīts, protams, sākās ar kafiju gultā, un es Inesīti pārsteidzu, pasniedzot pērļu gredzenu un kaklarotu, kurus speciāli palūdzu atvest draugam no Ķīnas. Esmu solījies Inesīti bildināt katru gadu no jauna, un to arī vēlreiz izdarīju. Viņa gan teicās padomāt,” garšīgi nosmiedamies, stāsta Andris Bērziņš. Pusdienās pāris devās uz restorānu "Ostas skati", kur Andris Inesei pasniedza skaistu rožu pušķi.

Mezdamies uz ceļa, Bērziņš savu mīļoto bildināja jau piekto reizi. (Foto: no privātā arhīva)

„Šo vietu es izvēlējos, jo jaunībā gribēju būt jūrnieks,” atgādina aktieris, kurš ar sievu arī izbaudīja romantisku izbraucienu ar jahtu līdz jūrai. „Tad devāmies uz "36. līniju", kur padzērām siltu tēju un baudījām atvasaras pastaigu, bet vakaru, jūs neticēsiet, pavadījām, kopā lasot Jāņa Petera dzeju, jo es gatavoju jaunu dziesmu un dzeju programmu,” stāsta Bērziņš, kurš īpaši kopdzīves septiņgadei izveidojis jaunu imidžu – tagad viņam ir bārda un skūta galva.

„Kad ar Inesīti sākām dzīvot, man arī bija „lidijas pauris”,” smej Andris, nopietni piebilzdams: „Par šiem kopdzīves septiņiem gadiem Inesītei esmu ļoti pateicīgs! Man septiņus gadus nav plostu, man ir lieliskas koncertprogrammas, bija burvīgā "Tobāgo" izrāde, izdots jauns albums "Es šonakt sēdēšu uz jumta", pirmo reizi veiksmīgi piedalījos "Latvijas sirdsdziesmā", un nu jau ir gatava grāmata par manām 100 lomām teātrī un kino... Vēl prieks, ka esmu kopā divatā uz skatuves ar Maestro Raimondu Paulu. Jo īpaši Dzintaru koncertzālē un Rundāles pils Baltajā zālē gūtās sajūtas nekad neaizmirsīšu – enerģiju un kaifu, kas tur valdīja, pozitīvismu un lielo tautas mīlestību!”

