Viņš kumēdiņus taisa visiem spēkiem - Gunārs Sārtaputns jeb kolorītākais saimnieks šova vēsturē

Gunārs, ierodoties uz šova "Saimnieks meklē sievu" prezentāciju.

Balvēnietis Gunārs teic, ka saprot, kas ir šovs, tāpēc kumēdiņus taisa visiem spēkiem. To viņam netrūkst arī tad, kad kameras izslēgtas un saruna norit aizkadrā – reālajā dzīvē.

Bez tēva tiesībām

Cik tālu stiepjas dzimtas nostāsti – dulli Sārtaputni bijuši, jau ierodoties Latgalē pirms trim paaudzēm. „No Salacgrīvas atnāca divi brāļi Sārtaputni, tad savā starpā sastrīdējās, jo mans vectēvs nevarēja ar brāli sadalīt zemi, paņēma un ar zirgu atvilka velosipēda kameras „šļauku”, ielika tajā akmeni un laida ar to pa otra māju, ka cauri izskrēja. Tāda vēsture!” zina stāstīt Gunārs. To, cik visā tajā piedalījies Minhauzens, Dievs vien zina, bet saimniekam „droši zināms”, ka pār viņa sētu jājis pats Napoleons. „Ja „mūsus” neaiztiek, esam mierīgi. Ja aiztiksi, dabūsi gan!” par vajadzīgu pabrīdināt uzskata jestrākais saimniekšova dalībnieks.

Jautrības šovā. Gunārs labs grib būt visām.

Vērienīgākais vēžu saimnieks Latvijā

Lai gan iesākumā tika reklamēts, ka Gunārs milzīgā saimniecībā gaida saimnieci un ļaus viņai iekārtot savu milzīgo trīsstāvu savrupmāju, realitāte sāk izklausīties pavisam citāda. Proti, atklājies, ka Gunārs savu Balvu īpašumu – māju, saimniecības ēkas, 15 hektāru zemi un 18 dīķus – vēlas pārdot par 900 000 eiro un potenciālie pircēji (lielākoties no Krievijas) interesi izrādot. Droši vien teju miljonāra statusa dēļ dāmas ap viņu tā spietojot, spriež Kurmja (Gunāra saimniecības nosaukums) īpašnieks. Draugos vien triju dienu laikā saņēmis 40 vēstuļu.

Interesanti, ka Gunārs nav tikai mutes brūķētājs, kā šķiet daudziem šova skatītājiem, – viņš deviņdesmito gadu sākumā pievērsās vēžu un zivju audzēšanai, kļūdams par Latgalē pirmo vēžu audzētāju un Latvijas asociācijas vadītāju! Presē, kas raksta par lauku uzņēmējiem, atrodamas vairākas publikācijas, kurās Gunārs kā eksperts dalās pieredzē par spīļaiņu audzēšanu, pavairošanu un noieta iespējām. Nu, kā redzams šovā "Saimnieks meklē sievu", no delikatesēm potenciālo līgaviņu pusdienu galdā ne vēsts. Izrādās, Gunārs, savulaik saņēmis Eiropas Savienības līdzfinansējumu, naudas lietu dēļ iedzīvojies pamatīgos tiesu darbos un vismaz 200 000 eiro apjomīgās parādsaistībās, kā dēļ īpašumu izlēmis pārdot, lai uz karstām pēdām dotos uz siltām zemēm un tur baudītu dzīvi.

Baudot melno pirti, visi tiešām kļuvuši melni.

Latvijas laukos tak cilvēku tikpat kā vairs neesot, pamanījis Sārtaputns. Piemēram, pirms kāda mēneša viņš savā pusē apmeklējis dueta "Sandra" uzstāšanos un bijis tikai viens vienīgs skatītājs visā zālē. „Viņi man vienam pašam divas stundas spēlēja. Beigās vēl parunājāmies, Andris Brīnums teica, ka mani atpazinis pēc ūsām, jo abi esam bijuši uz viena žurnāla vāka!” Vai viņam pa ceļam uz ārzemēm būs ar šovā izvēlēto „līgaviņu” Annu, rādīs laiks.

Pumpētā krūts joprojām stingra

Sērijā, kurā šova vadītāja Baiba Sipeniece-Gavare saimniekiem izvadāja dāmu iesūtītās vēstules, Gunārs savas mājas pagrabā šokēja ar parikti, kas padara stingrākas krūtis. Izkrāmējis kasti, pievienojis vadiņus vakuumsūknim līdzīgai piltuvei, saimnieks uz savas krūts demonstrēja, kā iespējams tikt pie „skaistākiem pupiem”. Ne tāpēc, ka viņš būtu lielu krūšu cienītājs – izmēram neesot nozīmes –, bet stingru gan. Saķērusi galvu, uz to nolūkojās pat daudz pieredzējusī Baiba. Redzot, kā nākamajā sērijā Gunārs apčamda izvēlēto dāmu apaļumus, daudzas bija vienisprātis, ka saimnieks tāds prasts izvirtulis vien ir un ka pie tāda nemūžam neietu.

Kad Gunārs rāda, kā stiprināmas krūtis, pat Baibai Sipeniecei-Gavarei ir, par ko brīnīties.

Taujāts, vai tikpat vaļīgs attiecībās ar tikko iepazītām dāmām Gunārs ir arī tad, kad kameras izslēgtas, saimnieks sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" teju kautrīgi nosmaida, ka uz gadījuma sakariem kārs neesot. „Es jau neesmu tāds!” bilst Sārtaputns, skaidrojot, ka viņam neesot vajadzīga „sveša cilvēka karma”, tāpēc pirms tuvākām attiecībām viņš partneri iepazīst un izpēta. „Šovs ir šovs! Nu labi, ko mēs būtu darījuši – vienkārši pa pļaviņu pastaigājušies?

Saņēmu aiz pupiem, nu un kas? Ne jau aiz plikiem! Sipenieci arī saņēmu! Starp citu, teicu viņai – Baiba, ģērbies nost, tūlīt pumpēsim tev tos pupus!

Atceros, ko viņa man atbildēja: „Tā tik vēl trūka!” Tāpēc es uz sevis rādīju, vēl tagad viens pups no tā ir cietāks!” pieņēmumu, ka ir vaļīgs, cenšas kliedēt Gunārs, pie viena „bez jokiem!” slavēdams savu aparātu. „Tā iekārta strādā! Pie manis bija atbraukusi viena dāma, kas dzīvo Anglijā, un viņai bija vecumam netipiski stingras krūtis. Kad prasīju, kā to dabūjusi gatavu, viņa atklāja, ka ar tādu pat aparātu!” turpina saimnieks, kas parikti iegādājies no ķīniešiem. Viens otrs prasot, vai nevarot aizdot. „Traks neesi! Iedosi kādam, atbrauks šitādi filmētāji, bet iekārtas ta man nav! Nevaru tak tādu no rokām laist ārā!” smej saimnieks.

Foto: Publicitātes

Mazgājas valdības strūklakā

Šo pirmdien TV3 skatītāji varēja būt liecinieki Gunāra un Annas satuvināšanās ceļojumam uz Maltu. Baumo, ka pēc tā Gunārs nakšņojis pie Annas viņas mājā un abi tiešām atraduši kopēju valodu. Tomēr Gunārs pagaidām prognozēs ir atturīgs. Viņš labprātāk pastāsta, kā Maltā vairākkārt iekūlies nepatikšanās. „Brīvajā laikā izdomāju aiziet palūkot, kādi izskatās tie privātdārziņi, kuros tūristiem visu ko audzē. Skatos – maltietis kaut kādus tumši brūnus rāceņus ņem ārā. Piegāju, nu i dabūju... Pat neielīdu viņa lauciņā, kā trīs suņi metās pāri žogam man virsū. Šausmīgi bļāvu saimniekam, lai palīdz man. Šis neko... Par laimi, suņi pieskrēja, paostīja, bet, sajutuši labsirdīgu cilvēku, neiekoda.”

Gunārs un Anna pirms pāris nedēļām Maltā, iespējams, domājot par kopīgu nākotni.

Savukārt policijas uzmanību Gunārs pievērsis, kad, pēc producenta ieteikuma, mēģinājis nofilmēties uz Ministru prezidenta mašīnas fona un pēcāk... mazgājoties Ministru kabineta strūklakā. „Sapērk visiem saldējumus, bet vairāk nekā 30 grādu karstumā nevari paspēt tos apēst. Anna saka – rokas lipīgas, es ar tevi neiešu kopā, viens otru sasmērēsim. Man jau tas žiperīgums liels, apsviežos riņķī, skatos – knapa strūklaka pie Ministru kabineta! Čangaļam divas reizes nav jāsaka – ja jau vajag ūdeni, tad vajag. Ielecu strūklakā, ātri muti, rokas nomazgāju, Annai plaukstās padodu pāri malai, skatos – nāk policists. Labi, ka blakus baznīca bija vaļā – iemukām iekšā un pa sāna durvīm aizbēgām. Producents jau man teica, ka „šitik dumu” cilvēku un traku čangali vēl neesot redzējis,” par saviem piedzīvojumiem uzjautrinās Gunārs, būdams viens no visu laiku kolorītākajiem – un šī jau ir piektā sezona! – dalībniekiem šova vēsturē.

