Hilarija Klintone aizstāv hercogieni Meganu pret britu preses “uzbrukumiem”

Saseksas hercogiene Megana. (Foto: Mirrorpix / Vida Press)

Hilarija Klintone ar meitu Čelsiju nesen kā sniegušas interviju britu izdevumam “The Sunday Times”, kurā bijusī ASV valsts sekretāre atzinusi, ka ir “liela Meganas Mārklas fane”. Kad Klintonei jautāts viņas viedoklis par hercogu pāra nesen uzsākto tiesas prāvu pret britu bulvārpreses izdevumiem – “Mail On Sunday” un tā meitas uzņēmumiem – Klintone vispirms norādījusi, ka amerikāņu un britu likumdošana atšķiras. Taču tad viņa apliecinājusi: “Es vēlētos uzsvērt, ka veids, kā pret viņu izturas [mediji], ir neizprotams.”

Hilarija Klintone ar meitu Čelsiju. (Foto: Vida Press)

“Ja izskaidrojums tam ir viņas divu rasu izcelsme, tad visiem vajadzētu kaunēties.”

Arī Čelsija Klintone piekrīt mammas teiktajam: “Visi, kam pietiek drosmes lauzt iepriekš iedibinātas tradīcijas un nerīkojas tā, kā citi bieži vien sagaida, diemžēl saņem kritiku un dusmas, ko es nesaprotu. Mēs esam novērojuši to atkārtojamies atkal un atkal.”

Hilarija Klintone un Čelsija Klintone. (Foto: Vida Press)

Šī intervija seko dažas nedēļas pēc tam, kad Saseksas hercogu pāris paziņoja par saviem plāniem tiesāties ar izdevumu “Mail on Sunday” par hercogienei privātas vēstules publiskošanu. “Mana sieva kļuvusi par vienu no nesenākajiem upuriem britu bulvārpreses izdevumos, kas rīko kampaņas pret konkrētām personām, nedomājot par sekām,” princis Harijs norādīja savā oficiālajā paziņojumā.

Princis Harijs un Megana Mārkla. (Foto: Vida Press)

Jau iepriekš sabiedrībā labi zināmas personības publiski paudušas savu atbalstu Meganai, aizstāvot viņu pret britu bulvārpreses “uzbrukumiem”. Šā gada februārī Saseksas hercogu pāra ģimenes draugs aktieris Džordžs Klūnijs norādīja, ka prese Meganu “izseko un ķengā”.

12 Foto Hercogiene Megana un princis Harijs ar dēlu Ārčiju pieņemšanā Dienvidāfrikā +8

Vasarā Hariju un Meganu nopēla par to, ka viņi brīvdienu vajadzībām izmantojot privātās lidmašīnas, kuru skaitā bija arī dziedātājam Eltonam Džonam piederošs lidaparāts. Britu mūziķis nespēja par to klusēt un sociālajos tīklos norādīja, ka viņu ļoti nepatīkami pārsteidz presē radītā ažiotāža par hercogu pāra viesošanos viņa privātajā villā. Sers Eltons Džons skaidri norādīja, ka pats pāri uzaicinājis atpūsties viņam piederošajā villā, kā arī to, ka jaunā ģimene mērojusi ceļu ar viņa privāto lidmašīnu, tādējādi apgāžot to cilvēku apgalvojumus, kas uztraucās, ka Saseksas hercogu pāris atpūšas un izklaidējas uz britu nodokļu maksātāju rēķina.

Atgādināsim, ka princis Harijs un Megana Mārkla uzsākuši vairākas prāvas pret britu bulvārpreses izdevumiem. Nesenāko prasību princis Harijs cēlis pret izdevumiem “The Sun” un “Daily Mirror” par “nelikumīgu balss pasta ziņojumu pārtveršanu”. Tā vien šķiet, ka par Saseksas hercogu pāra cīņu ar britu presi dzirdēsim vēl ilgi.