Aizvadītās nedēļas trešdienā dziedātājs Normunds Rutulis ar sirsnīgu ballīti ģimenes lokā atzīmēja 48. dzimšanas dienu. Žurnālam "Kas Jauns" mūziķis atklāj, kāds ir viņa dzīves utopiskais sapnis un vai viņu skārusi četrdesmitgadnieka krīze.

Vai savos 48 gados Normunds jūtas ko vērtīgu dzīvē paveicis? „Kad skatos uz saviem bērniem, tad – jā! Tad ir sajūta, ka esmu izdarījis vislabāko, ko varu izdarīt. Tas ļoti iepriecina un dod enerģiju turpmākai dzīvei. Tiesa gan, bērni kļūst vecāki, un tas savukārt arī man liek saprast, ka diemžēl jaunāks nekļūstu. Arī, skatoties uz to, kas notiek šobrīd šovbiznesā, var sajust, ka esmu vecs. Jā, pieredze ir uzkrāta, viedums arī, bet mani vairs nevar saukt par jaunieti, jo jaunākajai publikai interese par mani ir samazinājusies. Vai mani var saukt par vecu? Laikam jau jā – esmu taču 48 gadus vecs!” atzīst dziedātājs.

Vai tā sauktā četrdesmitgadnieku krīze Rutuli savulaik ir piemeklējusi? „Esmu par to domājis. Var jau būt, ka kaut kādas krīzes bijušas, bet... Tās jau atkarīgas nevis no vecuma, bet no apstākļiem un uzkrātās dzīves pieredzes,” atbild dziedātājs, taujādams pretī – kā tad izpaužoties četrdesmitgadnieku krīze? „Ak, jaunas meitenes, dārgas mašīnas, jahtas un ekstrēmais sports? Protams, jaunas meitenes ir ļoti skaistas, man patīk uz viņām skatīties, bet vai es varētu būt kopā ar tādām? Nē, tas ir neiespējami. Pirmkārt, man ir brīnišķīga sieva, ko nemainīšu ne pret ko citu dzīvē. Otrkārt, nu ko es ar jaunu sievieti darīšu? Dārga auto man arī nav, toties pirms gada nopirku moci Harley-Davidson. Bet no sporta mana aizraušanās ir golfs. Tātad – nē, nē! Šādas krīzes man nav bijis,” atbild Rutulis un pēc mirkļa godīgi atzīstas: „Toties man bija zvaigžņu krīze – tā piemeklēja gadsimta mijā, kad sākās aktīva muzikālā sadarbība ar Raimondu Paulu."

"Neslēpšu, tad man mazliet sakāpa galvā un sajutos vērtīgāks par citiem. Jā, man bija zvaigžņu slimība.”

Rutuļu ģimene. Normunds, sieva Iluta, meita Linda un dēls Edvards, kurš, lai paspētu uz tēta dzimšanas dienas svinībām, „nobastoja” divas mājturības stundas. (Foto: Juris Rozenbergs)

Rutulis arī atklāj, ka viņam jau sen ir kāds sapnis, taču tas esot diezgan utopisks. „Ar to nopelnīt ir diezgan neiespējami, bet es būtu vēl laimīgāks dzīvē, ja man izdotos īstenot sapni par specializēto servisu "Mini" automobiļiem, kur ne tikai remontētu šīs mašīnas, bet arī taisītu auto tūningu pēc mana dizaina,” atklāj mūziķis. Šis viņa sapnis gan nav nekāds pārsteigums, jo jau daudzus gadus Rutuļa ģimene ir kaislīgi "Mini" auto fani. „Mums "Mini" ir jau kopš 2005. gada. Tas ir pavisam cits dzīvesstils, tā ir sava veida kustība, kur daļa dzīves jāvelta tikai mašīnai – braucieniem, remontam. Sieva brauc ar 2007. gada jaunā modeļa "Mini", bet mums ar meitu ir klasiskie – Mistera Bīna "Mini". Man ir 1992. gada, bet meitai – 1993. gada ražojums, tikpat vecs auto, cik viņa pati. Un arī puikam, kuram tagad ir 11 gadu, tiklīdz viņš sasniegs atbilstošu vecumu, būs savs klasiskais "Mini",” paskaidro Rutulis, kas bijis pat Latvijas Mini entuziastu kluba prezidents.

Normunds Rutulis ar savu "Mini". Dziedātāja sapnis ir nodarboties ar šo auto tūninga dizainu. (Foto: Juris Rozenbergs)

