Skandalozā īru dziedātāja Šineida O’Konora aizvadītajā gadā pieņēma islāmu un sāka sevi dēvēt vārdā Šuhada Davita. Tā paša gada novembrī viņa publiski nopēla visus baltādainos cilvēkus, apliecinot, ka vairs nekad nevēlas “pavadīt laiku kopā ar baltajiem cilvēkiem”. Šineida visus baltos cilvēkus, kas turklāt nav atklājuši sev islāmu, klaji un rupji nosauca par “pretīgiem”. Lūk, dziedātājas vēstījums sociālajos tīklos, kas tapis aizvadītā gada nogalē:

I'm terribly sorry. What I'm about to say is something so racist I never thought my soul could ever feel it. But truly I never wanna spend time with white people again (if that's what non-muslims are called). Not for one moment, for any reason. They are disgusting.

Prinsa komponētā superhita “Nothing Compares 2 U” izpildītāja skandalozu slavu izpelnījās jau 1992. gadā, kad šova “Saturday Night Live” uzstāšanās laikā TV kameru priekšā saplēsa pāvesta Jāņa Pāvila II fotogrāfiju. Šādi dziedātajā protestēja pret bērnu seksuālu izmantošanu katoļu baznīcas aizsegā.

O’Konoras pērn izteiktie komentāri par riebumu pret baltādainajiem cilvēkiem izpelnījās plašu sabiedrības nosodījumu. Daudzi dziedātāju nodēvēja par “apkaunojumu visai Īrijai”, kā arī ierosināja mūziķei “meklēt palīdzību”.

Nepilnu gadu pēc savas rases nozākāšanas Šineida gatava ņemt savus vārdus atpakaļ. 52 gadus vecā mūziķe viesojās Īrijas TV šovā “Late Night Show”, kur izpildīja savu populārāko hitu un stāstīja par savu pievēršanos islāmticībai. Dziedātajā bija ģērbusies kliedzoši sarkanā tērpā un viņas galvu sedza lakats, ko austrumu zemēs pieņemts dēvēt par hidžābu.

“Man bija tik daudz aizspriedumu par islāmu,” atzīst O’Konora. Korāna lasīšana esot palīdzējusi viņai “saprast, ka esmu mājās, ka visu savu dzīvi esmu bijusi muslima. Islāms ir domāšanas veids.”

Pēc viesošanās TV šovā dziedātāja izplatījusi publisku atvainošanos par saviem pērnā gada izteikumiem. O’Konora atzīstas, ka aizvainojošās piezīmes pateikusi dusmu uzplūda, turklāt laikā, kad jutusies nevesela. Tagad viņa atvainojas visiem, kurus sāpinājusi. Viņas vārdi neesot bijuši patiesi ne tad, nedz arī ir tagad.

As regards to remarks I made while angry and unwell, about white people... they were not true at the time and they are not true now. I was triggered as a result of islamophobia dumped on me. I apologize for hurt caused. That was one of many crazy tweets lord knows

Daudzi fani pieņēmuši Šineidas O’Konoras atvainošanos. Viņi apsveikuši, ka dziedātāja nākusi pie prāta un atvainojusies par saviem izteikumiem. Turpretī viņas viesošanās TV šovā dažādi vērtēta.

Good to see you back on track. We all struggle! Keep on singing x — Alice Manning (@alida1962) September 8, 2019

God bless you. Many of us have reacted in anger and pain to how we have been treated and regret it. But we have not had the humility to admit that. Much love to you. — Dr. Ingrid Mattson (@IngridMattson) September 8, 2019

Look at that smile on Friday night! Never stop being you, Sinead. We love you. pic.twitter.com/S1H0WZ6nqm — Denis McDermott (@DisforDenis) September 8, 2019

Sinéad, I am on the rollercoaster that we all call life. nothing compares 2 U moved me deeply when I gave birth at 17 in 91. You wonderful poetry to music is companion through the most traumatic losses. You are human, you give hope. I watched in awe Friday ❤️ — Tracey Corbett Lynch (@Lynchtr5) September 8, 2019

Strong women building our own world ❤️ The strongest actions for a woman is to love herself, be herself and shine amongst those who never believed she could. — Tracey Corbett Lynch (@Lynchtr5) September 8, 2019

Nice one Sinead . the most challenging part of recovery from a mental health issue is people judging on past behaviour. harder to manage than the health issue itself. — Deirdre Connolly (@DeeCee59) September 8, 2019

And haven't we all said or written something we later regret. Its human , no need to apologise . — 📚Dee Creative Arts🖌✏ (@lifeismyartform) September 8, 2019

No apologies needed Sinéad xx — Karen Lowe (@KarenLo86180539) September 8, 2019