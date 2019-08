No Rīgas tiks norīkots papildus brauciens uz "Bi-2" koncertu Liepājā

Autobuss Rīga – Liepāja – Rīga plkst. 16.00. aties no Zinātņu akadēmijas, Akadēmijas laukumā 1. Biļetes uz papildus autobusa braucienu Rīga – Liepāja – Rīga jau ir pārdošanā "Biļešu serviss" un "YOU ARE events" kasēs.

Foto: Publicitātes foto

Organizatori piedāvā arī Ventspils iedzīvotājiem doties uz “Bi-2” koncertu Liepājā ar speciālu autobusu, kas plkst. 17.00 aties no viesnīcas “DZINTARJŪRA”, Ganību ielā 26, Venstpilī un pēc koncerta dosies atpakaļ uz Ventspili.

13. septembrī Liepājas stadionā “Daugava” norisināsies roka grupas “Bi-2” koncerts. “Bi-2” uzstāsies ar savu pēdējo koncertu “Notikumu horizonts” tūres ietvaros.

Koncerta īpašo viesu lomā uzstāsies viena no populārākajām jaunajām grupām Latvijā “Carnival Youth”, kura jau šogad novembrī ar savu jaunu albumu dosies koncerturnejā. “Carnival Youth” uzstāsies plkst. 19.30. Jau plkst. 20.30 uz skatuves kāps “Bi-2”.

Liepājniekus un pilsētas viesus gaida īpašā šova programma, kurai bija izstrādāta oriģināla scenogrāfija, jauns gaismas un video fragmentu šovs, dziesmas no albuma “Notikumu horizonts” un, protams, arī visi izcilākie “Bi-2” hiti.

Uz tikšanos 13. septembrī plkst. 19.00 Liepājā stadionā “Daugava”!

Internetā biļetes var iegādāties https://bilesuserviss.lv un https://bi2.lv.

Vairāk informācijas par transferi: https://www.bilesuserviss.lv/lat/biletes/muzika/muzikls/bi-2-liepaja-bi-2-v-liepae-65434/?&design=bilesuserviss