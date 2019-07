Kad Kivičs un Skulme bija izplosījušies Spānijā un Tenerifes latviešu kopiena atviegloti uzelpoja, izdzirdot, ka mīlnieki, kura vētrainās attiecības piesaistīja pat policijas uzmanību, ir devušies uz lidostu, šķita, beidzot iestājies miers. Nevar taču būt, ka „nevainīgus” cilvēkus (kā viņi paši sevi pasniedza tiešraidēs "Facebook") varētu „apmelot” vēl vairāk. Bet, izrādās, ka var!

Tas, ko Andris un Liene sastrādājuši kopš vasaras saulgriežiem, daudziem šķiet prātam netverams, bet kādreizējam draugam liek teikt, ka viņš Andrī ir sāpīgi vīlies. „Laikam biju pēdējais cilvēks, kurš vēl viņam ticēja. Bet nu arī mans mērs ir pilns,” atzīst Jānis Grieze, kurš strādā un dzīvo Vācijā. Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" viņš atklājis, kā no drauga vārdadienā saņēmis uzmetienu divarpusštuku apmērā.

Klusums pirms vētras

Tie, kas raduši pie katras Kivičpāra mīlas stundiņas ieraudzīšanas soctīklos, patiešām bija satraukušies, Līgo nedēļā novērojot klusumu. Nedz ceļojuma iespaidu, nedz tiešraižu, pat ne Lienes žilbinošā dekoltē!

Kādu vakaru – dažas dienas pēc tam, kad Andris bija solījis doties Vācijas virzienā – viņa feisbuka joslā parādījās mulsinošs minūti ilgs video, pēc kura bija noprotams, ka viņš atrodas pie medicīnas iestādes durvīm. Spriežot pēc tā, ka video drīz vien tika izdzēsts, tas tur varēja iesprukt nejauši, grozot rokās telefonu. Lai vai kā, skats, kurā uz brīdi tika pieķerta arī paša filmētāja – Andra – seja, nebija no patīkamajiem…

Kad arī nākamajās dienās no ceļotājiem bija pilnīgs klusums, māca nojausma, ka atgadījusies kāda ķibele vai pat vēl ļaunāk. Līdz pirmā vēsts 22. jūnijā – sagurusi Andra seja (un Lienes pakauša matu ērkulis) lidmašīnā ar piebildi, ka vajadzējis uz Frankfurti Vācijā, bet pamodušies Lisabonā Portugālē. 29. jūnijā viņi atkal sveicināja no Spānijas, bet tikai 2. jūlijā feisbuka tiešraidē nāca klajā ar stāstu, kur tad bija pazuduši pa Jāņiem. Jāteic, ka Holivudas piedzīvojumu filmu scenāristi var nobālēt, paklausoties, ko Kivičpāris no reālās dzīves dabū gatavu…

Neielaiž lidmašīnā. Trijās…

Nu tad klausieties, „kas var notikt ar diviem ķipa normāliem cilvēkiem”, – par sevi iesāk Andris. Tajā pirmsjāņu ceturtdienā (tātad – 20. jūnijā) ienesušies Alikantes (Spānija) lidostā, bet tur domātā geita vārti ciet. Bļāviens, skrien tālāk, redz citus vārtus, lielu rindu, stājas iekšā, bet stress jau tik liels, ka Andris saka: „Lienīt, bļāviens, tāds stress, aizej paņem divas plastmasas glāzītes ar vīnu. Balto.” „Kamēr stāvam rindā ar glāzītēm, skatāmies telefonā "Comedy Club", ir baigi smieklīgi – rēcam. Taču, kad pienāk rinda, vecene saka, ka mūs nelaidīs lidmašīnā. Kāpēc?! A tāpēc, ka feiskontrols. Iedos vismaz iepūst? Neko nedos, tāpat nelaidīs,” stāsta Andris, kurš citkārt ticis lidmašīnā četras reizes jaudīgākā šmigā, bet te viņu „skaidrā” nelaiž tikai tāpēc, ka „purns nepatīk”. Ceļotājs ir cieši pārliecināts, ka ne šmigas, bet pārprastas varas demonstrēšanas dēļ. „Uzvilcies” un sācis telefonā filmēt, kā dēļ ieradušies policisti, paskaidrojot, ka aviokompānijai "Ryanair" esot tādas tiesības neielaist cilvēku lidaparātā, ja viņš šķiet pārlieku agresīvs. „Sāku rādīt guglē, ka esmu mūziķis, ka dziedu, ka kavēju koncertu.” Bet policistiem – vienalga. Informējuši pāri, ka info centrā pusstundas laikā varot samainīt biļetes uz nākamās dienas reisu, un viss. „Tur "Ryanair" ofisā sēž milzīga 150 kilogramu smaga riža vecene ar naglu feisu. Pilnīgā po… – nekā nezina. Pie tam neesam tak nekādi bomži, bet divi normāli cilvēki ar visiem dokumentiem…” sašutumā dalās Andris.

„Nu un tad sākām ārdīties pa īstam. Protams, ka noliku veceni visiem pēdējiem vārdiem – par viņas fizisko izskatu (!), darba vietu un visu pārējo. Noārdījāmies pēc pilnas programmas,” neslēpj Kivičs. Viņa stāstītajam nudien nav pamata neticēt, jo, kā zināms, pat mūziķa iepriekšējās sievas atzinušās, ka Andris mēdz izrādīt spēku; un, lai cik rozā brilles nebūtu, pat Liene Skulme neesot no tā paglābta. Bet, atgriežoties pie lidostas, trakojošo Kiviču savākuši „astoņi menti”. Maucis tiem pa rokām, lai ļauj filmēt, un gala cīniņā nonākuši iecirknī. Pēc dokumentu pārbaudes atbrīvoti, bet nu jau bijis „galīgā dirsā”. Nācies zvanīt Jānim Griezem, ka nekur nav aizlidojuši.

Kāpēc Andrim jānokļūst Frankfurtē

Pārtraukt laiskošanos Spānijā vai vismaz pārcelt to uz Vāciju Kivičpāris bijis gatavs tāpēc, ka Andris pēdējos gadus tautiešiem Vāczemē pa Jāņiem uzmuzicē, par to arī nopelnīdams kādu naudu. Tā bijis runāts arī šogad – atbrauks uz Fuldu, „uzraus” koncertu, „par ko superdžeks Jānis jau pārskaitījis avansu”, un lidos atpakaļ uz Spāniju turpināt svinēt dzīvi. Lai tas tā notiktu, Jānis steidzami nopircis un nākamajai dienai atsūtījis citas biļetes lidojumam no Alikantes uz Frankfurti caur Lisabonu. Tikai svarīgi ņemt vērā, ka Lisabonā ir tikai pusstunda laika, lai pārsēstos uz nākamo lidmašīnu – uz Frankfurti.

Un te nu nākamais „ieberziens”. Līdz Lisabonai tikuši, taču lidostā nelaiž laukā no lidmašīnas – esot kaut kādi ārkārtas apstākļi. Kad izlaiduši, lidmašīna nokavēta. Tikt pie biļetes uz Frankfurti Kivičs mēģinājis ar kārtējo „noārdīšanās” metodi lidostas infocentrā, kad Liene viņam uzrādījusi divas nez kur mierīgā ceļā sadabūtas biļetes lidojumam uz Frankfurti nākamajā dienā.

Mācība Lisabonā: kad runā par kokaīnu, pieskati telefonu

„Fū, nu vismaz Lisabonu apskatīsim,” nospriedis Andris, un „aizpiļījuši” uz centru. „Apsēžamies kafejnīcā pie galdiņa. Paņemam kaut ko. Es – sidru.” Bet cik tad ilgi tā mierīgi lemts sēdēt. Hops – pienākot divi džeki un prasot, vai grib kokaīnu. Nopietni – uz ielas!? „Kamēr runājam, skrien viens treniņtērpā garām un paķer no galdiņa manu „trubu” [telefonu]. Ņemu aiz škvarņika – atdod manu telefonu. Tikmēr piebrauc menti, džekam rokās baltais, es taurēju par savu telefonu… Džeku paņēma ciet, ka viņš tirgo narkotikas, mani – ka es viņam iesitu. Beigās esam Portugāles policijā,” pārestībās, ko nācies piedzīvot Eiropas nomalē, dalās Andris.

Kamēr policijā paskatījušies, kas abi par cilvēkiem, tikmēr mīlnieki aizgājuši gulēt. Laikam turpat iecirknī. Kad pamodušies (vai izlaisti?), lidmašīna uz Frankfurti jau bijusi prom. Tā Lisabonā nodzīvojuši divas dienas, bet atpakaļceļu uz Spāniju mērojuši autobusā. „Atvainojos cilvēkiem. Neko nevarējām darīt,” skaidrojumu par Jāņiem tautiešiem Vācijā pabeidz Andris.

Tikmēr Vācijā…

Lai nevadītos tikai no pieņēmumiem, "Kas Jauns" sazinājās ar Andra piesaukto „superdžeku” Jāni Griezi. Vācijā dzīvojošais un strādājošais latvietis teic, ka pēdējos gadus radis rīkot plašāku saiešanu tautiešiem Fuldā, uz to uzaicinot arī kādu pazīstamu mūziķi. „Mūsējie, kuri nedzīvo Latvijā, svētkos īpaši novērtē latviešu dzīvo mūziku un zināmas dziesmas, tāpēc uzaicinu pazīstamus dziedātājus,” iesāk Jānis, kurš iepriekšējos divus gadus, būdams personīgi pazīstams ar Andri, tautiešu lokā Vācijā aicinājis tieši viņu.

Un Kivičs neesot licis ne brīdi vilties. „Viņš te atbrauca ar Madaru, laikam arī meita iepriekšējos svētkos bija līdzi. Alkoholu nedzēra ne grama, ar ģimeni vēl paceļoja, nu, patīkama tikšanās,” turpina Grieze, kurš bijis pārliecināts, ka arī šajos svētkos, neraugoties uz ažiotāžu, ko Kivičs ar savām izdarībām uztur jau pusgadu, viņš būs īstais.

Jānis atklāj, ka saiešanā sanāk vismaz 100 cilvēku, daži pat brauc vairāk nekā 500 kilometru no Nīderlandes. Tiesa, vairāki no viesiem neesot atbraukuši uz svinībām tieši tāpēc, ka pie mūzikas pults solīts Andris, taču saimnieks bijis pārliecināts – ka Kiva ir normāls čalis un viss būs kārtībā. „Es ticēju un pastāvēju par viņu līdz pēdējam…” nosaka Jānis Grieze, piebilstot, ka Kiviča uzaicināšana pārvērtusi svētkus pamatīgā murgā un likusi iedzīvoties sirmos matos.

No Kiviča atsakās pat "Ryanair"

Jānis atklāj, ka kopumā Kivičam un Skulmei nopircis aviobiļetes uz četriem reisiem, tostarp – atpakaļceļam no Frankfurtes uz Sevilju. Kad pirmo reizi abus neielaida lidmašīnā Alikantē, kļuvis skaidrs, ka agresīvajam Kivičam zemo cenu lidsabiedrības "Ryanair" durvis turpmāk ir slēgtas. Tāpēc nācies meklēt biļetes citā kompānijā, kas piedāvāja nokļūt Frankfurtē caur Portugāli. Jānis pārim nopircis biļetes vēlreiz, kam negadās… Lūdzis Lieni, lai pieskata Andri, uzmana lidojuma laiku, nenokavē…

„Gaidījām viņus ceturtdien, piektdien un sestdien… Divas reizes pat aizbraucu 80 kilometrus pretī uz lidostu,” stāsta Jānis. Pēdējo reizi kādas ziņas par Kiviču viņu sasniegušas tad pat, kad pārējos soctīklu sekotājus, – naktī uz 22. jūniju, ierakstoties Lisabonā. Turpat no Lisabonas lidostas Liene aizsūtījusi nofotografētas jaunās biļetes, kas liecinājušas, ka 22. jūnija pusdienlaikā pāris būs klāt (ņemot vērā, ka Vācijā Jāņu diena nav brīvdiena, svinības rīkotas jau sestdien – 22. jūnijā). Un tad… pazuduši. „Pat brīdī, kad sāka ierasties viesi un vaicāja, kur ir Andris, pārliecināts teicu, ka noteikti gaisā, ka drīz būs klāt. Bet tajā pašā laikā manīju, ka viņš ir aktīvs onlainā, ka tādā gadījumā viņš nevar būt lidmašīnā…” atceras Jānis; arī par vēlāk Andra stāstīto, ka telefons tobrīd bijis it kā nozagts. Vācijas tautietis pieļauj domu, ka Andris publiski nestāsta visu, kā bijis, un ka patiesību zina tikai viņi paši.

Šokā par Kiviča bezatbildību un nekaunību

Jānis, lai arī organizējis svētkus par saviem līdzekļiem, „par naudu nečīkst”. To nopelnīšot, ko vairs nevarot teikt par Andra reputāciju. Pēc Jāņa izteikumiem rēķinot, Kiviča gaidīšanā viņš izmetis 1000 eiro – lidmašīnas biļetes un jau honorārā pārskaitītie 300 eiro. „Kad rakstīju viņam, kā redz izeju no situācijas, atbildēja Liene – ka honorāra naudu atdošot. Bet lidmašīnas biļetes?” retoriski par to, kā situāciju uztver Kivičs, pasmaida Jānis Grieze.

Viņš ir šokēts par Kiviča bezatbildību un nekaunību, absolūti nerēķinoties ar viņu. „Līdz pat šai dienai Andris nav ar mani sazinājies. Tā vietā, lai atvainotos un paskaidrotu, kas noticis, man bija vairākas dienas jāgaida. Un arī ne personiski viņš sazinājās, bet gan ietagoja manu vārdu, feisbukā visiem paziņojot, ka vakarā tiešraidē skaidros šo situāciju. Tas arī viss. Normāli?” neizpratnē ir Jānis, secinādams, ka Andri vairs nepazīst. „Es nezinu, kas ar viņu noticis. Bet tas vairs nav tas Andris, ko kādreiz pazinu. Viņš ir ļoti mainījies,” neslēpj Grieze.

Visvairāk viņu šajā situācijā satrauc Andra bezatbildība. „Es visādas sakritības zinu. Un pat tad, ja tas viss tiešām tā noticis – tā var gadīties vienam no miljarda! – , kā Andris stāsta, tas nenotika bez viņa līdzdalības. Ne agresīva uzvedība, ne vazāšanās pa Lisabonu tā vietā, lai normāli gaidītu nākamo lidmašīnu. Un tā ir viņa bezatbildība. Tā cilvēki nedara…” savu nostāju pamato Jānis Grieze.

Vairāk par to, kā Jāni pēdējā brīdī glābis... Nikolajs Puzikovs, kā arī, protams, citas interesantākās ziņas un notikumus lūkojiet šīs nedēļas žurnālā "Kas Jauns"!