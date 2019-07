FOTO: ar eksotisku ķīniešu koncertu noslēdzas festivāls "Rīgas ritmi 2019"

No 2. līdz 6. jūlijam muzikāli daudzpusīgi koncerti norisinājās Rīgas Kongresu namā, brīvdabas parkā "Egle", džeza klubā "Trompete", klubā "Kaļķu vārti", "VEF Jazz Club", kā arī "Origo Summer Stage", kur notika festivāla atklāšana, savukārt Latvijas Radio 1. studijā norisinājās labi apmeklētas galveno mākslinieku meistarklases.

Kā informē festivāla organizatori, īpaši augstu muzikāli emocionālo vilni festivāls sasniedzis tieši amerikāņu mūziķu Džona Klīrija un Džeimisona Rosa koncertos, kas, iespējams, izskaidrojams ar faktu, ka šogad "Rīgas Ritmi" atzīmēja džeza simtgadi Eiropā. Kā zināms, šeit nu jau visā pasaulē labi zināmo žanru savulaik ieveda tieši amerikāņu mūziķi... Lielu publikas atzinību izpelnījās arī franču flamenko lēdijas Palomas Pradālas izjustā uzstāšanās, zviedru popdžeza spīdekļa Jona Nilsona enerģiskā koncertballīte un Ķīnas mākslinieku A Bu un "Tianchang Band" eksotiskais dubultkoncerts.

"Domāju, ka klausītāji sajuta mūsu ieceri šā gada festivāla programmā parādīt džeza plašo spektru ne tikai ģeogrāfiski, bet arī žanriski," rezumē festivāla mākslinieciskais direktors Māris Briežkalns. "It īpaši to, kā šis žanrs ir attīstījies un atradis savu identitāti citās valstīs. Īpaši šogad nofokusējām Ķīnas džezu. Noteikti vērtīga bija arī Džona Klīrija saspēle ar Latvijas mūziķiem, jauno talantu Džeimisona Rosa un A Bu uzstāšanās. Prieks, ka varējām pārizdot Latvijas džeza albumu “Kur tu teci”, kas lieliski iemieso Latvijas džeza gēnu. Esam gandarīti un gatavojamies mūsu jubilejas festivālam."

"Man patīk festivāli, kuros ir ne tikai galvenā koncertzāle, bet arī vairākas mazākas vietas pilsētā," atzina itāliešu saksofonists Federiko Milone. "Šis ir viens no tādiem, turklāt ļoti labi noorganizēts. Man ir mēģinājumu telpa un pilnībā skaidrs dienas grafiks, kas man kā māksliniekam ir svarīgi. Un man vispār ļoti patīk Rīgā, šī ir acīmredzami skaista pilsēta, kas ir ļoti atšķirīga no Itālijas pilsētvides."

Viens no festivāla stūrakmeņiem ir meistarklases, ko labi izprot arī uz Rīgu atbraukušās džeza zvaigznes, jo zina, cik liela nozīme šajā žanrā ir labiem skolotājiem un izpratnei par to, kas tad vispār ir improvizācija. "Parasti mēs mūziku spēlējam un tik daudz par to nerunājam," teica Džons Klīrijs. "Taču šādas tikšanās ar interesentiem pašiem liek citādāk padomāt par to, ko spēlējam. Ceru, ka daļa tiešām aizbrauks uz Ņūorleānu un būs jau zinošāki par to, kas tur notiek. Izskatījās, ka auditorija bija ieinteresēta un saprata, ko mēs stāstījām un rādījām."

"Mums patīk interakcija ar publiku, jo tas savieno kopā mūziķus un klausītājus vienā soul party," uzsvēra Džeimisons Ross. Savukārt viņa ģitārists Riks Lollars piebilda: "Turklāt vēlēšanos uzspēlēt lielisku soul party vēl vairāk paspilgtināja rīta meistarklase, kurā satikāmies ar daudziem tiešām ieinteresētiem jaunajiem mūziķiem. Tas iedvesmo."

"Man liekas ir svarīgi runāt arī par savām kļūdām, jo mēs no tām mācāmies," minēja Jona Nilsons. "Meistarklasē godīgi pastāstīju arī to, ka iepriekšējā vakarā koncerta pirmajā pusē biju ļoti sanervozējies. Uz Rīgu atbraukušie vecāki pat bija par mani izbrīnīti. Taču beigu beigās viss bija kārtībā - man ļoti patika gan publika, gan koncertvieta. Labprāt šeit vēl atgrieztos..."

Nākamgad festivāls "Rīgas Ritmi 2020" notiks no 1. līdz 5. jūlijam, kad tiks atzīmēta tā 20 gadu jubileja..