Kopumā šajā periodā radio ik dienu klausījušies vidēji 67,7% jeb 1,55 miljoni Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem. Savukārt šajā laikā kopumā nedēļā vidēji radio klausījās 86,9% jeb 1,355 miljoni Latvijas iedzīvotāju aptaujātajā vecuma grupā.

Lielākā klausīšanās laika daļa ir radiostacijai "Latvijas Radio 2" - 18,3% no kopējā radio klausīšanās laika. Otrajā vietā pēc klausīšanās laika sadalījuma ierindojas "Radio Skonto" ar 12,1% lielu klausīšanās laika daļu, bet trešā lielākā daļa - radiostacijai "Latvijas Radio 1" ar 10,9% lielu klausīšanās laika daļu.

Šā gada ziemas un pavasara periodā ikdienā visklausītākā radiostacija ir "Latvijas Radio 2", kuru klausījās 14,7% jeb 228 000 klausītāju Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem vidū, "Radio Skonto" - 12,1% jeb 188 000 klausītāju un "Latvijas Radio 1", kuru vismaz reizi dienā klausījās 9,6% jeb 149 000 klausītāju.

"Kantar" mediju pētījumu klientu vadītāja Solvita Kronberga stāstīja, ka šajā pētījumā 15,7% no visiem aptaujātajiem vecumā no 16 līdz 74 ir atbildējuši, ka radio klausījušies internetā, un tā ir tikpat liela Latvijas iedzīvotāju daļa kā attiecīgajā laika posmā iepriekšējā gadā, kas parāda, ka radiostaciju klausīšanās internetā ir stabila.

2019.gada ziemas un pavasara periodā radiostaciju "Radio Skonto" vismaz reizi nedēļā klausījās 34,7% jeb 541 000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem, "Radio SWH" - 32% jeb 498 000 klausītāju, bet "Latvijas Radio 2" - 31,3% jeb 488 000 klausītāju.

Pētījumā kopumā tika iekļautas 44 radiostacijas, no kurām auditorijas tiek publiskotas 29 radiostacijām ar lielākajiem klausīšanās laika apjomiem.

Pētījums norisinājās no 2018.gada 1.decembra līdz šā gada 31.maijam. No kopējās 4645 aptaujāto izlases 82,6% jeb 3838 respondenti tika aptaujāti ar telefona intervijas metodi un 17,4% jeb 807 respondenti piedalījās aptaujā internetā. Pielietotā kombinētā izlases metode nodrošina rezultātu reprezentativitāti, kas atspoguļo visu 1,6 miljonu Latvijas iedzīvotāju radio klausīšanās paradumus vecumā no 16 līdz 74 gadiem.