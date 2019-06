"X Faktors” kanālā TV3 jau ir aizvadījis divas sezonas un jau rudenī tas atgriezīsies ar šova trešo sezonu, kas būs vēl vērienīgāka, vēl iespaidīgāka un sniegs vēl vairāk iespēju jaunajiem talantiem piepildīt savu muzikālo sapni, jo žūrijas komandai pievienojas ceturtais mentors – populārās mūzikas grupas “Musiqq” dalībnieks Marats Ogļezņevs.

Intars, Aija, Marats un Reinis - "X Faktora" dalībniekiem tagag būs jau četri mentori. (Foto: Publicitātes)

Par pievienošanos šovam Marats saka: “"X Faktors" ir liels un vērienīgs projekts visā pasaulē, un nu jau arī divas sezonas Latvijā, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi Latvijas mūzikas tirgus attīstībai. Tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ es piekritu piedalīties šovā. Turklāt šovs nozīmē iespēju arī man izkāpt no savas komforta zonas, jo vēlos ieraudzīt talantus, kas ikdienas ir līdzās tepat Latvijā, smelties iedvesmu un, protams, palīdzēt ar savu pieredzi.”

Marats būs gan žūrijas loceklis, gan arī mentors komandai, kas potenciālajiem dalībniekiem sniedz lielākas iespējas nokļūt uz šova skatuves, jo turpmāk šovā būs četras dalībnieku kategorijas - vokālās grupas, 25+, meitenes vecumā no 16—25 un puiši vecumā no 16 — 25.

Savā komandā īpaši aicinu jauniešus, kurus interesē mūsdienīga mūzika, reps, hiphops, kā arī jauniešus, kas paši komponē mūziku un raksta dziesmu tekstus, jo atrast kādu, kas to darīs tavā vietā, ir ļoti sarežģīti,” tā Marats.

Jautājot, vai Marats ir gatavs uzvarēt šovā, viņš atbild pārliecinoši: “Es kā mentors primāri vēlos palīdzēt ar savām zināšanām un pieredzi, kas var atnest uzvaru manai komandai. Turklāt svarīga nav tikai uzvara, bet arī tas, ko tu pēc tam ar šo uzvaru dari – un es darīšu maksimumu, lai jauno zvaigzni iedvesmotu spert drosmīgus soļus savā muzikālajā karjerā!”

Par izmaiņām šova formātā dalās producenti Ilze Ūdre un Guntars Gulbiņš: “"X Faktors" ir pasaulē populārākais mūzikas TV šovs. Sākot to veidot Latvijā, bija liela interese par to, kurš būs lokālais Saimons. Šis jautājums arī parāda to, cik būtiska daļa šovā ir žūrijai. Varam būt priecīgi, ka divas sezonas šovā ir bijusi patiesi labākā, asprātīgākā un pat skarbākā žūrija, kādu Latvijā ir iespējams izveidot. Un, gatavojoties jaunai sezonai, mums kā producentiem nebija šaubu - ja mēs gribam papildinājumu vislabākajai žūrijai, jāmeklē labākais. Marats Ogļezņevs ir profesionālis tajā, ko viņš dara - viņš ir atzīts dziesmu autors un producents, kas ar labiem panākumiem Latvijas mūzikā darbojies jau vairāk nekā 10 gadus. Un kas vēl būtiski - mēs redzam, ka viņam ir ko teikt, un ko dot šova dalībniekiem, tāpēc esam patiešām priecīgi par Marata pievienošanos “X Faktoram””.