Muzikālās izrādes režisors Valdis Lūriņš pauda: ”Kad Alberts Legzdiņš man piedāvāja veidot izrādi par “Čikāgas Piecīšiem”, tas tā arī palika nerealizēts projekts, bet, kā jau dzīvē notiek, viss pats no sevis sastājas savās vietās un nu top izrāde, kurā mēs rādīsim, kādi bija un kādi arī nebija “Čikāgas piecīši”. Tā būs izrāde par to, kādus mēs viņus iztēlojāmies un kādus viņi redzēja mūs tajā laikā, kad 1989.gadā uzstājās Ogrē un leģendārajā Mežaparka koncertā. Protams, noteikti būs arī aktualitātes no šodienas. “Čikāgas piecīši” prata ar vieglumu runāt par nopietnām lietām, un viņu dziesmas ir izturējušas laika pārbaudi, un mēs tās gribam izdzīvot arī šodien.”

Divas Lorijas Vudas. Aktrise Inita Sondore tādā pašā puķainajā kleitiņā, kādā publika pirmo reizi ieraudzīja un iemīļoja Loriju Vudu pirms 30 gadiem, Čikāgas piecīšu koncertā Mežaparka estrādē, un pati Lorija Vuda Cinkuse. (Foto: Juris Rozenbergs)

Producente Laila Ilze Purmaliete atgādināja, ka uzvedumam ierosinājumu deva fakts, ka šogad aprit 30 gadi, kopš “Čikāgas Piecīšu” vēsturiskā koncerta Mežparka estrādē, kas pulcināja vairāk nekā 100 000 skatītāju, kas arī šobrīd vēl ir nepārspēts rekords.

““Čikāgas piecīši” izveidojās 1961.gadā Čikāgā, un kļuva ārkārtīgi populāri gan trimdas latviešu sabiedrībā, gan fenomenāli populāri Latvijā. Viņu dziesmas arī šodien ir mūsu visu nacionālā bagātība, taču mēs ļoti maz zinām par pašu grupu un cilvēkiem tajā. Tādēļ ir tapis šis uzvedums, lai mēs visi no jauna satiktos ar “Čikāgas piecīšiem” un viņu dziesmām. Grupas līderis un dibinātājs ir Alberts Legzdiņš, kura harizma un talants ir sinonīms vārdiem “Čikāgas piecīši”. Izrādē viņu atveidos harizmātiskias aktieris Mārtiņš Egliens, Armanda Birkena valdzinošo balsi mums atgādinās Mārtiņš Brūveris, Janīnas Ankipānes muzikalitāti skatītājiem liks baudīt Ieva Sutugova, Lorijas Vudas tēlā iejutīsies Inita Sondore, Marģers Eglinskis ļaus mums tikties gan ar Uldi Streipu, gan ar Alni Ceru, savukārt Liepājas teātra aktieris. Rolans Beķeris atveidos Ilmāru Dzeni, kurš arī šākotnēji bija “Čikāgas piecīšu” dalībnieks, bet dziedātāja Ginta Krievkalna iejutīsies Larisas Mondrusas tēlā, kurai gan nav nekāda sakara ar “Čikāgas piecīšiem”, vienīgai fakts, ka viņa aizbēga no padomju režīma uz Rietumiem, un arī viņas nelegāli izplatītie ieraksti šeit Latvijā bija ļoti populāri.”





Kā uzsver iestudējuma producente, mūsdienās ir ļoti populāri atdarināšanas šovi, dokumentāli mākslinieciskās filmas, kurās tiek attēlotas reālas personas un viņu dzīve. “Mūsu izrādes pamatā ir paša Alberta Legzdiņa stāsti un atmiņu grāmata “Čikāgas piecīšu piedzīvojumu” un grupas dziesmas.” Jāpiebilst, ka īsto “Čikāgas piecīšu” dalībniece Lorija Vuda dalībniece, kura 4.maijā saņems Triju zvaigžņu ordeni, piedalīsies gan jauniestudējuma pirmizrādē Rojā, gan visās izrādēs jūlijā, un šo faktu izrādes veidotāji uztver kā lielu svētību no “Čikāgas piecīšiem”. Iespējams, ka atsevišķās izrādēs pievienosies arī Armands Birkens, ja viņam vasarā izdosies apciemot Latviju.

“Čikāgas Piecīši”, braucot apkārt pa Latviju, allaž koncertos iesaistīja vietējos bērnus, tāpēc arī šajā izrādē katrā pilsētā piedalīsies labākie vietējie bērnu kolektīvi. Rojā “Čikāgas Piecīšiem” piedziedās “Jāņa bērni” ( mūziķa Jāņa Kalniņa vadībā).



Izrādes notiks 5.jūlijā Rojā, 7.jūlijā Valmierā, 28.jūlijā Tukumā, 2.augustā Saldū, 3.augustā Kuldīgā, 4.augustā Jelgavā, 17.augustā Kandavā, 16.augustā Ulbrokā, 18.augustā Cēsīs, 23.augustā Bauskā, 24.augustā Smiltenē un citur Latvijā.