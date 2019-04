Latvijas animatoru darbs tiek pie prestižās "Emmy" balvas

"Tritone studio", kas Latvijā vislabāk pazīstama kā simtgades filmas "Baltu ciltis" producējošā studija un arī animācijas sekvenču veidotāja, 2018. gadā piedalījās darbā pie īsa dokumentāla seriāla ar animācijas epizodēm – Norvēģijas valsts TV pasūtījumam ar nosaukumu "Mans ķermenis ir mans" ("My Body Belongs to Me"). Seriālu producē norvēģu studija "Bivrost Film", kura paralēli sadarbībā ar "Ego Media" un "Tritone studija" ar Nacionālā Kino centra atbalstu veido animētu pilnmetrāžas dokumentālo filmu "Mans mīļākais karš" (režisore Ilze Burkovska-Jakobsena).

Seriāla "My Body Belongs to Me" tēma ir nopietna un svarīga – bērnu seksuālā izmantošana –; seriāls vēršas pie 6–8 gadus veciem bērniem, vienkāršā un uzskatāmā veidā izstāstot, ka tikai bērns pats drīkst izlemt, ko darīt un ko nedarīt ar savu ķermeni, viņam nav jāklausa pretlikumīgiem pieaugušo piedāvājumiem, bērnus no tiem aizsargā likumdošana. «Pieaugušie nosaka un izlemj daudz ko. Tomēr Norvēģijas likumiem ir vara pār visiem pieaugušajiem».

Seriāla pasūtītājs, Norvēģijas valsts Televīzijas bērnu kanāls "NRK Super" ir Norvēģijā iecienīts un prestižs medijs, jo savus jaunos skatītājus tas uzrunā kā domājošus un zinātkārus, nevis tikai izklaidi vien patērējošus cilvēkus.

Pēc seriāla demonstrācijas rezonanse plašsaziņas līdzekļos bija ļoti liela, saņemot pozitīvu publisko novērtējumu. Kā labākais bērnu un jaunatnes raidījums "My Body Belongs to Me" saņēma balvu "Zelta kadrs" Norvēģijas nacionālās TV balvas konkurencē 2018. gada maijā. Savukārt Eiropas TV kanālu bērnu programmu konkursā "Prix Jounesse" faktu raidījumu kategorijā seriāls saņēma bronzas medaļu.

Prestižajai "Emmy Kids Awards" TV balvai seriāls "My Body Belongs to Me" tika nominēts divās kategorijās – "Kids: Digital" un "Kids: Factual". "Bez fantastiski talantīgajiem un dziļi atbildīgajiem Latvijas māksliniekiem mums nebūtu bijis iespējams izveidot tik kvalitatīvu darbu," saka seriāla producents un režisors, studijas "Bivrost Film" vadītājs Tronds Jakobsens.

Latviju šajā darbā pārstāv galvenais mākslinieks, animācijas tēlu un dizaina autors Toms Burāns, animatori Arnis Zemītis, Kerija Arne, Nils Hammers, Krišjānis Ābols, tēlu mākslinieks Harijs Grundmanis un projekta vadītāja Karīna Andrejeva, kā arī komponists Kārlis Auzāns.