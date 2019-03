Ar jubilejas koncertiem šogad priecēs mūziķi Igo, Ainars Virga, Juris Pavītols, grupa "Credo". Un 55 gadu jubileju šovasar svinēs arī leģendārais festivāls "Liepājas dzintars".

Igo - 40 gadi uz skatuves

6.aprīlī plkst.15 un plkst.19 ar koncertiem dzimtajā Liepājā, koncertzālē “Lielais Dzintars”, dziedātājs Igo ar diviem koncertiem atzīmēs savus 40 gadus uz skatuves. Koncerta pirmajā daļā skanēs komponista Jāņa Strazda un Igo koncertprogramma “Uguns”, kuras atskaņojumā piedalīsies Jānis Strazds, Igo un postetno grupa “Vējturi”, bet koncerta otrajā daļā skanēs dziesmas no Igo “zelta repertuāra”.

"Uz skatuves kopā muzicēs koklētāji, stabulnieki, dūdinieki, celmu bunga; skanēs akustiskā un arī elektriskā ģitāra, sintezators, basģitāra. Skanējums veidosies ļoti kontrastains, un kāda pazīstama dziesma var pēkšņi ieskanēties pa jaunam, atklājot pilnīgi negaidītas nianses,” pauda dziedātājs Igo, par koncerta otro daļu piebilstot – tajā skanēs labi pazīstamas dziesmas, ko cilvēki vienmēr gaida, kurām ir iespēja dziedāt līdzi, sist plaukstas, celties kājās, dejot… Šī koncertprogramma vairākās Latvijas pilsētās būs dzirdama arī rudenī.

Virgam - 55

18.aprīlī un 20.maijā koncertzālē “Lielais Dzintars” notiks mūziķa Ainara Virgas 55 gadu jubilejai veltītie koncerti. “Tajos skanēs dziesmas no topošā jaunā albuma, pie kura ierakstīšanas turpinām darbu, un ir cerības līdz koncerta dienai to pabeigt. Protams, skanēs arī “Līvu” “zelta repertuārs” visās iespējamajās aranžijās un salikumos, turklāt skatītāji tiks aicināti gan dungot, gan dziedāt līdzi Nāciet uz koncertu, nenožēlosiet! Jo, kā jau tas piestāv Liepājai, koncertā tiks norauts jumts!” lakoniski aicināja Ainars Virga.

Pavītolam - 70

6.maijā plkst.19 Liepājas koncertzālē “Lielais Dzintars” notiks leģendārā mūziķa Jura Pavītola 70 gadu jubilejas koncerts “Starp debesīm un zemi”, kurā piedalīsies viņa draugi un domubiedri: dziedātāji Ieva Akuratere, Igo, Ingus Ulmanis, aktieris Juris Bartkevičs, komponists Mārtiņš Brauns, mūziķi Aivars Hermanis, Vilnis Krieviņš, Ritvars Knesis, Valdis Skujiņš un citi.

“Tā sagadījies, ka es no aktīvās koncertdzīves esmu prom vairāk nekā divdesmit gadus, un šis varētu būt mans trešais nopietnais jubilejas koncerts, kas notiek reizi desmit gados,” atzina Pavītols, sakot – ja ir jubileja, tad jārāda viss labākais. “Tādēļ koncertā skanēs dziesmas no paša sākuma, kad sāku nodarboties ar mūziku un rakstīt dziesmas – no 1972.gada, pirmās mīlas dziesmas un rokbalādes. Koncertā esmu aicinājis piedalīties tās grupas un mūziķus kopš tiem laikiem, kas vēl dzīvi, līdz pat šodienai – cik nu varēju savākt. Un, tā kā esmu pedagogs gan Liepājas Universitātē, gan Priekules Mūzikas un mākslas skolā, esmu aicinājis piedalīties arī savus audzēkņus, tostarp Lejaskurzemes simfonisko orķestri, kurā muzicē gan pedagogi, gan labākie audzēkņi.

Credo - 45

11.maijā plkst.15 un plkst.19 Liepājas koncertzālē “Lielais Dzintars” uz grandiozu 45 gadu jubilejas koncertu “Credo 45 / zelta sastāvs” aicina leģendārā grupa “Credo”. Šajā vakarā uz skatuves kāps grupas zelta sastāvs, lai visi kopā izpildītu grupas radīto un izskanējušo mūziku cauri vairākiem gadu desmitiem, kā arī nosvinētu ne tikai grupas 45. gadadienu, bet arī izcilā ģitārista un grupas kādreizējā dalībnieka Armanda Alkšņa 60 gadu jubileju.

“Kad nolēmām rīkot šo koncertu, tas nedaudz atgādināja filmas, kur vienam cilvēkam uztic dažu dienu laikā savākt visu veco bandu, lai atkal varētu ķerties pie darbiem. Žurnāliste Andra Alksne savā grāmatā par grupu “Credo” saskaitījusi, ka šo gadu laikā mūsu grupā muzicējuši vairāk nekā 30 cilvēki; un, vairākas dienas cītīgi padarbojoties par Liepāju, man izdevās savākt vismaz piecpadsmit mūziķis,” stāsta Valdis Skujiņš, piebilstot, ka divdaļīgajā koncertā spēlēs gan grupas kādreizējais, gan pašreizējais sastāvs ar Gunti Veitu, bet koncerta beigās uz skatuves kāps visi koncerta dalībnieki, turklāt šajā dienā tiks atzīmēta arī Armanda Alkšņa jubileja.” Esot uzrunāts arī Maestro Raimonds Pauls, kurš teicis, ka ceļu uz Liepāju nav aizmirsis, un, ja būs tāda iespēja, tad centīsies ierasties.

Festivālam - 55

Liepājas koncertu cikla vērienīgais noslēgums ieplānots 25.maijā, kad koncertzālē “Liepājas Dzintars” ar vērienīgu koncertu tiks svinēta leģendārā festivāla “Liepājas Dzintars” 55 gadu jubileja.

Tā mākslinieciskā vadība un režija uzticēta dziedātājam Igo, kurš teica: “55 gadi ir kaut kas apspriežams, pieņemams vai nepieņemams, bet – koncerts būs! Esmu teicis jāvārdu šā koncerta režisēšanai, un šķiet, ka man ir izdevies ļoti daudz izdarīt. Lielkoncerta pirmajā daļā tiks godināti mūziķi, kuri savulaik bijuši uz festivāla skatuves, godalgoti, bet kuru vairs nav starp mums, atskaņojot viņu dziesmas, un šajā daļā pavadījumu dziesmām spēlēs Jāņa Strazda instrumentālā grupa. Koncerta otrajā daļā piedalīsies Juris Pavītols, kurš spēlēs septiņdesmitajos gados tapušās dziesmas, kas savulaik skanēja “Liepājas dzintarā”, Vjačeslavs Mitrohins uz vienu vakaru uzburs grupu “Stroncijs”, Ieva Kerēvica ir gatava muzicēt kopā ar grupu “Spirit Shadows”, ar kuriem viņa uzstājās 2002.gada “Liepājas dzintarā”, būs grupa “Credo”… Būs vēl daži skaisti un nopietni pārsteigumi, kurus jāpiedzīvo tieši kā pārsteigumus, bet lai pagaidām paliek intriga.” Koncertzāles foajē būs skatāma festivālam veltītā izstāde, kurā varēs aplūkot grupām un mūziķiem piešķirtos diplomus un balvas, plakātus un citas trofejas, bet 25.maijā pirms koncerta iecerēts īpaša konference.