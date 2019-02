Pirmdien kanālā TV3 startēja jauns seriāls, kurā aktieris Dainis Grūbe atveido galveno lomu. Viņš ir darbaholiķis Dāvis Avotiņš, kuru intensīvais darbs Rīgas birojā novedis līdz infarktam.

Lai sevī glābtu, kas vēl glābjams, viņš ārpus pilsētas iegādājas īpašumu ar visu rūpalu – milzīgām siltumnīcām, kurās tiek audzēti zaļumi pārdošanai –, un pārceļas uz dzīvi laukos.

Starp citu, arī Dainis pats, neraugoties uz to, ka ir noslogots teātrī un divus gadus pēc kārtas saņēmis "Spēlmaņu nakts" balvu kā labākais aktieris, nonācis pie vajadzības vēdināt galvu ārpus skatuves. Un to viņš ir atrisinājis, kopā ar draugiem iegādājoties... kafejnīcu.

„Primāri doma nebija par kafejnīcu, bet gan mazu, omulīgu veikaliņu franču stilā, kurā vienmēr varētu dabūt siltu maizi, svaigu pienu un citus labumus no Latvijas laukiem. Taču atdūrāmies pret to, ka daļa latviešu ražotāju, kas mazāki par vidējo, nav gatavi uzticēties izplatītājiem,” par to, kā dzima ideja, žurnālam "Kas Jauns" atklāj Dainis. Tā kā telpas ofisam jau bijušas noīrētas, jaunie uzņēmēji lēmuši Āgenskalnā taisīt kafejnīcu.

Aizvadītajā rudenī sociālajos tīklos varēja redzēt tajā veldzējamies ne vienu vien slavenību, bet šobrīd kafejnīca esot ciet – notiek rekonstrukcija, lai februāra beigās vērtos vaļā ar jaunu sparu un piedāvājumu. Būšot „viens ēdiens deviņos veidos”, intriģē aktieris, konkrētību solot uz atvēršanu.

Viens no Latvijas veiksmīgākajiem aktieriem, kurš drīzumā būs redzams pat divos pašmāju seriālos – ne tikai TV3 "Viss pa jaunam", bet arī LTV simtgades seriālā "Sarkanais mežs" –, kā arī filmējas ārzemju projektos, piekrīt, ka darbs kafejnīcā ne tikai ļauj izvēdināt galvu ar pilnīgi citu nodarbošanos, bet ar laiku varētu būt arī finansiāls atspaids.

Protams, pagaidām kafejnīca tāda nevar būt, jo iesākumā prasa tikai ieguldījumus, bet aktieris cer, ka ar laiku situācija šajā ziņā uzlabosies. Kā zināms, aktieris ir laimīgi precējies divu meitiņu tētis, kurš mīlestību sievai Marijai visas Latvijas priekšā apliecinājis ikreiz, kā saņēmis nozīmīgo teātra balvu.

Dainis ir laimīgi precējies divu meitiņu tētis, kurš mīlestību sievai Marijai visas Latvijas priekšā apliecinājis ikreiz, kā saņēmis nozīmīgo teātra balvu. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

