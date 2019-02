Foto: Ekrānuzņēmums

Mīlētāju pāris sestdien feisbuka tiešraidē skaidroja savas dzīves peripetijas, nemitīgi norādot, ka nesaprot, kāpēc cilvēkiem interesē Lienes Skulmes un Andra Kiviča privātā dzīve. Pāris analizēja sev veltītos "uzbraucienus", tā arī nesaprotot, kāpēc viņu laime visus tā interesē. Īsi pēc priekšnesuma mūziķis Kivičs nomainīja savu profila foto, kurā nu redzams košos apģērbos kopā ar mīļoto. Taču tad attēlu komentēja Kiviča sieva Madara, sakot "un es domāju, kur gan palika mūsu ģimenes džemperīši... Kruta!"

Andris Kivičs ar Lieni un Andris Kivičs ar Madaru - džemperīši tie paši. (Foto: Facebook)

Tik tiešām - krāsainie izstrādājumi, kādi redzami mugurā Andrim un Lienei, bijuši mugurā viņam un Madarai pirms kāda laika. Tieši tas pats košais krekliņš, kādā pozē Liene, ir bijis mugurā Madarai kāda ceļojuma laikā. To fiksējuši sociālo tīklu lietotāji.

Tikmēr pati Liene Skulme "Instagramā" pauda, ka šobrīd izpārdod savu garderobi, jo, mainot dzīvi un pārceļoties, no daudziem apģērbiem viņa grib atbrīvoties.

Foto: Instagram

It kā ar to nebūtu par maz, pāris paziņojis, ka 14.februārī no viņiem gaidāms kāds sevišķs pārsteigums. Neatklājot, kāds tieši tas būs, Kivičs un Liene aicināja sekot līdzi notikumiem, jo tas būšot kas vēl nebijis un šokējošs, - tas esot izaicinājums, kam abi piekrituši. Mīlnieki arī apliecināja, ka Latviju tik tiešām pametīs, taču ne steidzami. Kivičam ir pasūtīti vairāki koncerti (vairāki arī atteikti - kā viņš pats komentē, viņa privātās dzīves dēļ), tādēļ darba pirms aizbraukšanas ir daudz. Savā tiešraidē pāris nerunāja par to, kā turpmāk veidos attiecības un sadzīvi ar saviem bērniem.

