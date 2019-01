Lucavsalā gaidāmo dziesminieku Edu Šīranu iesildīs divi ļoti populāri ārzemju izpildītāji

Atgādinām, ka Eds Šīrans 12.jūlijā uzstāsies Lucavsalā.

Britu dziesminieks Džeimss Maikls Bejs atpazīstamību iemantoja jau ar pirmo singlu Hold Back the River, kas klajā nāca vēl pirms debijas albuma “Chaos and the Calm” (2015). Enerģiskā folkroka kompozīcija ieguva 3x platīna statusu Austrālijā, dubultu platīnu Lielbritānijā, Itālijā un Nīderlandē, platīnu Jaunzēlandē un zeltu ASV, Kanādā, Austrijā un Vācijā. Savukārt albums, kurā bez jau pieminētās Hold Back the River iekļautas šādas tagad labi zināmas kompozīcijas - Let It Go, Scars, If You Ever Want To Be In Love un Best Fake Smile -, ieguva 1.vietu Lielbritānijā, Īrijā, Šveicē un pat ASV foklmūzikas topā.

Britu dziesminieks Džeimss Bejs (James Bay). (Foto: AFP/Scanpix)

Pagājušā gada maijā tika izdots otrais Dz.Beja albums “Electric Light”, no kura pazīstamākie hiti ir Us, Wild Life un Pink Lemonade.

Jaunā folkroka un soulmūzikas dziesminieka talants novērtēts ar BRIT Awards (divreiz), Q (divreiz), GQ, Echo, Ivor Novello u.c. balvām.

Tagad tik slaveno hitu Symphony (sadarbībā ar “Clean Bandit”), Lush Life, Uncover, Never Forget You, Ain't My Fault, I Would Like, So Good, This One's for You (sadarbībā ar Deivu Getu) u.c. izpildītāja Zāra Larsone pirmo atpazīstamību ieguva vien 10 gadu vecumā, kad uzvarēja Zviedrijas talantu šovā.

Zviedru popsensācija Zāra Larsone (Zara Larsson). (Foto: REUTERS/SCANPIX)

2013.gada iznāca viņas debijas EP albums “Introducing”, kas dzimtajā Zviedrijā ieguva trīskāršu platīna statusu, savukārt singlam Uncover panākumi bija vēl fenomenālāki: 7x platīns Zviedrijā, 3x platīns Dānijā, platīns Beļģijā, Norvēģija un Šveicē, zelts - Francijā.

2017.gadā klajā nāk jau pilnvērtīga apjoma albums “So Good”, kas ierindojās vismaz pirmajā topu desmitniekā Skandināvijas valstīs, Lielbritānijā, Īrijā, Somijā, Nīderlandē, Taivānā, Austrālijā un Jaunzēlandē.

Pagājušajā oktobrī izdots singls Ruin My Life, kas kalpo par priekšvēstnesi Zāras trešajam studijas albumam.

Talantīgo meiteni, kas uzradās it kā “ne no kurienes”, tagad uzaicina sadarboties Tinie Tempah, Deivids Geta, Džons Ledžends un citi mākslinieki.