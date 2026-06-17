"Bolt Food" uzsāk sadarbību ar jaunu lielu mazumtirdzniecības tīklu
Pārtikas un preču piegādes platforma “Bolt Food” uzsākusi sadarbību ar mazumtirdzniecības tīklu “Rimi”. Klienti tagad var pasūtīt preces no kopā astoņiem “Rimi” veikaliem Rīgā, Tukumā un Liepājā, izmantojot “Bolt Food” lietotni, kā arī rimi.lv. Paredzēts, ka nākotnē veikalu klāsts tiks papildināts un piedāvājums tiks paplašināts arī citās Latvijas pilsētās.
Gatavojoties gaidāmajām Jāņu svinībām, “Bolt Food” uzsāk sadarbību ar “Rimi”. Lietotāji var izvēlēties no teju sešiem tūkstošiem preču, sākot ar svaigiem augļiem un dārzeņiem līdz pat gatavām maltītēm, dzērieniem, precēm zīdaiņiem un mājdzīvniekiem, higiēnas precēm un daudziem citiem pirkumiem. Lietotnē produktiem tiek piemērotas tādas pašas atlaides kā veikalos.
Rīgā iedzīvotāji “Bolt Food” lietotnē var pasūtīt preces no “Rimi Hyper” veikaliem, kas atrodas tirdzniecības centros “Teika Plaza”, “Olimpia”, “Zoom” un “Damme”, kā arī Biķernieku ielā 160 un Krišjāņa Valdemāra ielā 112. Liepājā piegādes pieejamas no “Rimi Hyper” veikala tirdzniecības centrā “Ostmala”, savukārt Tukumā no veikala Pasta ielā 14. Nākotnē paredzēts palielināt pieejamo veikalu skaitu un pakalpojumu paplašināt arī citās Latvijas pilsētās.
"Lielākā daļa pilsētnieku iepērkas vairākas reizes nedēļā, pēc nelieliem pirkumiem veikalos iegriežoties gandrīz katru dienu. Iespēja ātri pasūtīt pārtiku un citas preces uz mājām palīdz ietaupīt vērtīgo laiku. Neatkarīgi no tā, vai nepieciešams sarūpēt pirkumus visai nedēļai, vai arī pēkšņi pietrūcis piena — iepirkšanās tiešsaistē ļauj vairāk uzmanības veltīt svarīgākām lietām. Priecājamies, ka “Rimi “ir pievienojies “Bolt Food” platformai Latvijā un varam paplašināt mūsu klientiem pieejamo preču klāstu,” uzsver “Bolt Food” vadītājs Latvijā Jānis Rimicāns.
““Rimi” pieredze liecina, ka mūsdienās klienti arvien biežāk novērtē ērtu un ātru piegādi, tai skaitā ikdienas pārtikas precēm, tāpēc pēdējo gadu laikā aktīvi esam attīstījuši savus pakalpojumus, piemēram, piedāvājot e-veikala express piegādes. Sadarbība ar “Bolt” ļauj mūsu klientiem uzlabot ikdienu un ietaupīt laiku, tāpēc nākotnē noteikti izvērtēsim esošo sadarbības platformu un tās paplašināšanu, lai pakalpojums būtu pieejams ne tikai Rīgā, Liepājā un Tukumā, bet arī citās pilsētās,” skaidro “Rimi Baltic” digitālās attīstības direktore Liene Perija.