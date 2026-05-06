Pretējā dzimuma kolēģi varēs “kontrolēt” viens otra algu. Ko paredz izmaiņas darba samaksas likumdošanā?
Ja darba devējs pretējā dzimuma darbiniekam par līdzvērtīgu darbu maksās vairāk nekā tev, viņam varēs draudēt lielas nepatikšanas un vairāku tūkstošu eiro liels naudas sods (līdz 14 000 eiro). Jaunā Eiropas Savienības (ES) direktīva paredz, ka nākamgad jebkuram darbiniekam būs tiesības darba devējam pieprasīt pārskatu par to, kādu algu viņš saņem, salīdzinot ar pretējā dzimuma kolēģi.
No vienas puses šī norma paredz cēlu mērķi - likvidēt diskrimināciju, lai abu dzimumu darbinieki saņemtu līdzvērtīgu algu (vidējā atšķirība starp vīriešu un sieviešu darbu samaksu Latvijā ir 16,8 %, liecina Centrālas statistikas pārvaldes dati), bet no otras puses tas darba devējiem radīs lieku birokrātisku slogu. Kaut arī jau tagad Darba likums aizliedz atšķirīgu samaksu par vienu un to pašu darbu pretējā dzimuma pārstāvjiem, turpmāk darba devējam grāmatvedībā, vienkāršoti runājot, algu saraksts būs “jāsadala" starp vīriešiem un sievietēm, un ja, piemēram, sievietei liksies, ka viņas kolēģis vīrietis par saņem vairāk, tad darba devēja pienākums būs sniegt atskaiti, cik uzņēmumā par šo darbu saņem gan vīrietis, gan sieviete. Kā tas darbosies praksē, vēl īsti skaidrs nav, jo ne vairākas arodbiedrības, ne daļa darba devēju, ne atbildīgā valsts institūcija - Darba inspekcija, to konkrēti paskaidrot vēl nevar. Viss vēl esot izskatīšanas procesā.
Dažās ES valstīs (piemēram, Igaunijā un Zviedrijā) pret direktīvas ieviešanas termiņiem protestē, jo tā palielinās birokrātisko slogu, bet mūsu Labklājības ministrija marta beigās jau publicējusi likumprojektu “Darba samaksas pārredzamības likums”, kurš nu nodots sabiedriskajai apspriešanai. Gan pats likumprojekts, gan tā skaidrojumi pārsvarā ir sausi birokrātiski juridiskā valodā un tā īsti “parastajam” darba devējam vai ņēmējam bez īpašas iedziļināšanas nav skaidrs. Jauns.lv skaidroja peripetijas, kas saistītas ar jauno likumu un ES direktīvu.
Ko šī direktīva mainīs darba devēja un darba ņēmēja attiecībās? Arī to, vai jaunā likumdošana neradīs kādas intrigas darba vidē, piemēram, to, ka kolēģi nu var sākt “kontrolēt” viens otra algu.