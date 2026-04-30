ECB nemaina procentu likmes, bet brīdina par inflācijas riskiem
Eiropas Centrālā banka (ECB) ceturtdien nolēma nemainīt procentu likmes.
ECB padomes sēdē Frankfurtē tika nolemts noguldījumu iespējas uz nakti likmi saglabāt 2% apmērā, galveno refinansēšanas operāciju likmi 2,15% apmērā un aizdevumu iespējas uz nakti likmi 2,4% apmērā.
Šīs likmes ir spēkā kopš 2025. gada 11. jūnija.
Pēc sēdes publiskotajā padomes paziņojumā teikts, padome ir apņēmusies noteikt tādu monetāro politiku, kas vidējā termiņā nodrošina inflācijas stabilizēšanos 2% mērķrādītāja līmenī.
Lai gan saņemtā informācija pamatā apstiprina padomes iepriekšējo novērtējumu par inflācijas perspektīvu, augšupvērstie inflācijas riski un lejupvērstie izaugsmes riski ir pastiprinājušie, norāda ECB.
"Karadarbība Tuvajos Austrumos izraisījusi spēju enerģijas cenu kāpumu, paaugstinot inflāciju un pasliktinot ekonomisko noskaņojumu. Karadarbības ietekmi uz inflāciju un tautsaimniecības aktivitāti vidējā termiņā noteiks enerģijas cenu šoka intensitāte un ilgums, kā arī tā netiešās un sekundārās ietekmes apmērs. Jo ilgāk turpināsies karadarbība un saglabāsies augstas enerģijas cenas, jo spēcīgāka būs iespējamā ietekme uz plašāku inflāciju un tautsaimniecību," konstatēts paziņojumā.
Taču padome uzsver, ka tā joprojām ir labā pozīcijā, lai pārvarētu šo nenoteiktību.
"Sākoties šim enerģijas cenu kāpuma periodam, inflācija eirozonā bija aptuveni 2% mērķrādītāja līmenī, un tautsaimniecība pēdējos ceturkšņos bijusi noturīga. Ilgāka termiņa inflācijas gaidas joprojām ir stabilas, lai gan inflācijas gaidas īsākos termiņos būtiski pavirzījušās uz augšu," sacīts paziņojumā.
Padome rūpīgi monitorēs situāciju un noteiks atbilstošu monetārās politikas nostāju saskaņā ar datiem, pieņemot lēmumu katras sanāksmes ietvaros. Konkrētāk, tās lēmumi par procentu likmēm būs atkarīgi no novērtējuma par inflācijas perspektīvu un riskiem, kas to apdraud, ņemot vērā saņemtos tautsaimniecības un finanšu datus, kā arī pamatinflācijas dinamikas un monetārās politikas transmisijas spēka, norāda banka.
ECB paziņojumā piebilsts, ka padome iepriekš neapņemas virzīt procentu likmes konkrētā virzienā.
Eiropas Savienības statistikas biroja "Eurostat" ceturtdien publiskotais ātrais novērtējums liecina, ka gada inflācija eirozonā aprīlī palielinājusies līdz 3% salīdzinājumā ar 2,6% martā, tādējādi reģistrēts augstākais līmenis kopš 2023. gada septembra.