Degvielas cenas "Virši" uzpildes stacijā šī gada martā.
Šodien 10:39
Saeima noraida LPV priekšlikumu samazināt akcīzi dīzeļdegvielai
Saeima ceturtdien noraidīja opozīcijas partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) izstrādātos grozījumus, kas paredzēja no 1. maija līdz 31. oktobrim samazināt akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai.
LPV izstrādāja grozījumus Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā.
Politiskais spēks rosināja, lai akcīzes nodokļa pagaidu likme dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem ir 330 eiro par 1000 litriem. Patlaban tā ir noteikta 396 eiro par 1000 litriem.
Partija rosināja paredzēt, ka noteiktās akcīzes nodokļa pagaidu likmes naftas produktiem ir piemērojamas no 2026. gada 1. maija līdz 31. oktobrim.
Jau ziņots, ka Saeima 26. martā pieņēma Degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likumu, kas nosaka akcīzes nodokļa samazinājumu dīzeļdegvielai uz trim mēnešiem - no 2026. gada aprīļa līdz jūnijam - no 46,7 līdz 39,6 centiem par litru.