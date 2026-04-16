Apstiprināts “Liepājas enerģijas” 2025. gada pārskats
SIA “Liepājas enerģija” apstiprinājusi 2025. gada pārskatu, ziņojot par 244 GWh saražotu siltumenerģiju, 213 GWh piegādātu siltumu, jaunu katlu māju Priekulē un 42 jauniem pieslēgumiem, vienlaikus ar 11% kritumu apgrozījumā un 2,5 milj. eiro peļņu. Puse peļņas tiks izmaksāta dividendēs, daļa no kurām nonāks Liepājas pilsētas budžetā.
Trešdien, 15. aprīlī, SIA “Liepājas enerģija” dalībnieku sapulcē tika apstiprināts uzņēmuma 2025. gada pārskats. Uzņēmums aizvadītajā gadā saražoja 244 GWh siltumenerģijas, klientiem piegādāja 213 GWh siltumenerģijas, kā arī realizēja 11 GWh elektroenerģijas.
2025. gadā centralizētajiem siltumtīkliem pievienoti 42 jauni objekti ar plānoto slodzi 5,0 MW un noslēgti 49 jauni klientu līgumi ar 9,1 MW slodzi. Kopējais klientu skaits aizvadītā gada beigās bija 1238, no kuriem 669 ir daudzdzīvokļu mājas, 261 privātmāja, 110 valsts un pašvaldību iestādes, kā arī 198 juridiskās personas.
Uzņēmums 2025. gadā izbūvēja jauno klientu pieslēgumus 1,4 kilometra garumā, un kopējais siltumtrašu garums 2025. gada 31. decembrī bija 122 kilometri.
2025. gadā pēc uzvarēta konkursa tika uzbūvēta un 13. oktobrī sāka darboties uzņēmuma katlu māja Dienvidkurzemes novada Priekulē, kas nodrošina centralizēto siltumapgādi 18 objektos.
Pārskata gadā uzņēmuma neto apgrozījums bija 19,2 milj. eiro, kas ir par 2,5 milj. eiro jeb 11% mazāk nekā iepriekšējā pārskata gadā. Ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar siltumenerģijas tarifa samazinājumu.
Uzņēmuma peļņa 2025. gadā bija 2,5 milj. eiro. Uzņēmuma dalībnieki lēma, ka 50% no peļņas tiks sadalīti un izmaksāti uzņēmuma īpašniekiem dividendēs. Tradicionāli, tā kā Liepājas valstspilsētas pašvaldība ir viens no uzņēmuma akcionāriem, izmaksājamā dividenžu daļa nonāks pilsētas budžetā. Par dividenžu izlietojumu konkrēti šim gadam domes deputāti vēl lems, apstiprinot grozījumus pilsētas budžetā.
Uzņēmuma īpašnieki ir: AS “Latvenergo” (51%), Liepājas valstspilsētas pašvaldība (39%) un SIA “Enerģijas risinājumi” (10%).